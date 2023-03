หลักทรัพย์บัวหลวง เดินหน้าสร้างนักลงทุนคุณภาพ ผ่านโครงการ The Stock Master @University ปีที่ 6

กล่าวว่า “หลักทรัพย์บัวหลวงริเริ่มจัดโครงการ The Stock Master @University มาตั้งแต่ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้น้องๆ นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน ตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงาน จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาแบ่งปันประสบการณ์ที่น้องๆ นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน”ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561-2565) หลักทรัพย์บัวหลวงเดินหน้าให้ความรู้กับนักศึกษาไปแล้วหลากหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่บริษัทได้ตั้งสาขาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการลงทุนในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 10,000 คนสำหรับเป้าหมายในปี 2566 หลักทรัพย์บัวหลวงยังมุ่งมั่นจะเดินหน้าให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนกับน้องๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยประมาณ 15 แห่งทั่วประเทศ และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยประเดิมกิจกรรมของปีนี้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านชมรม CBS BIZCLUB CHULA ซึ่งมีนักศึกษาจากหลากหลายคณะสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่สนับสนุน โครงการ The Stock Master @University มาตลอดต่อเนื่อง ด้วยการปรับจากการเป็นคอร์สอบรมไปสู่การเป็นเนื้อหาวิชา มธ.309 การลงทุนในหลักทรัพย์แบบมืออาชีพ ซึ่งนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นคณะใดๆ ที่สนใจหาความรู้ด้านการลงทุนสามารถลงทะเบียนเรียนและได้ทั้งความรู้และหน่วยกิตในเวลาเดียวกันทั้งนี้ หลักสูตรการเรียนรู้ในปี 2566 จะมีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะเราได้นำแอปพลิเคชัน “Wealth CONNEX” แหล่งรวบรวมข้อมูล เชื่อมต่อทุกความรู้และบริการเรื่องการลงทุนที่มีความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือมาให้น้องๆ ใช้ร่วมกิจกรรมและทดลองใช้บริการ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ ทุกไลฟ์สไตล์การลงทุนพร้อมสร้างประสบการณ์ลงทุนแบบส่วนตัวโดยเฉพาะปัจจุบันได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะเป็นพื้นที่ติดตามข่าวสารการลงทุนแล้วยังสามารถร่วมพูดคุยกับนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้สะดวก ผ่าน https://www.bualuang.co.th/smuโดยเนื้อหาการเรียนรู้ที่น้อง ๆ จะได้รับจากโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง คือ 1.พื้นฐานการลงทุนในหลักทรัพย์ 2. รู้จักนวัตกรรมและวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในยุคออนไลน์ 3.การลงทุนในกองทุนรวม และ 4. การบริหารการเงินส่วนบุคคลและสายอาชีพด้านการเงินการธนาคาร โดยธนาคารกรุงเทพ ซึ่งแต่ละหัวข้อจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการลงทุนมากประสบการณ์คอยสลับสับเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับน้องๆนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมการซื้อขายแบบจำลอง ผ่านระบบ Click2Win ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมร่วมประกวดผลงาน Investment Content หรือ Stock Analyst เพื่อชิงทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงเทพ“นอกจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจะมอบความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้น้องๆ แล้วโครงการ The Stock Master @University ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาอาสาสมัครเข้ามาเป็นทีมงานของโครงการเพื่อสร้างประสบการณ์จริงในการทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งฝึกให้น้อง ๆ ได้มีทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ และรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริง”นายพิเชษฐ กล่าวร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ และทีมงานกิจกรรม เล่าถึงเหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการว่า “ส่วนตัวมีความสนใจเรื่องการเงินและการลงทุนอยู่แล้ว เมื่อรู้ว่าโครงการนี้เปิดรับสมัครจึงอยากเข้ามาเพิ่มเติมความรู้ เพื่อนำไปใช้ในสนามการลงทุนจริง อีกหนึ่งความน่าสนใจของโครงการนี้ คือ สอนให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานจริงๆ"ผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆ มาร่วมสมัครโครงการนี้ในปีต่อไป เพราะทุกคนจะได้รู้จักตั้งแต่หลักการลงทุนไปจนถึงหลักการบริหารการเงินที่ถูกต้องจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน”