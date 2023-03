ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน  "Energy เอเนอจิ้น : จินตนาการเพื่อพลังงานที่เป็นมิตรต่อชีวิตและโลก"

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ERI) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และหน่วยงานพันธมิตร ภายใต้การดำเนินงานโครงการพลังงานสะอาด เข้าถึงได้และมั่นคง สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia: CASE) ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดงานชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ฟังทอร์ค เดินดูบูธ และ เยี่ยมชมนิทรรศการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อมาอีกทั้งร่วมฟังเวทีเสวนาจากพรรคการเมือง ที่จะมาคุยถึงนโยบายด้านพลังงาน วันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 - 21.30 น. ณ ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ล้วนมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต่ำ ดังนั้นภายในงานจึงมีการเสวนา ให้ข้อมูล ความรู้ผ่านบูธและนิทรรศการหลากหลายรูปแบบ โดยได้ระดมพาร์ทเนอร์ และเครือข่ายมาร่วมจัดกิจกรรมรวม 2 วันวันที่ 25 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟัง Talk จากเวทีเพื่อเปิดมุมมองเรื่องการใช้พลังงานในเมือง และเปิดไอเดียภูมิทัศน์ของเทคโนโลยีพลังงานปัจจุบัน โดย 2 วิทยากร คือ คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ คุณอธิป ตันติวรวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Innopowerรวมไปถึงวงเสวนาร่วมจัดโดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด, สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100) และ The Cloud เพื่อเสนอกลไกและหาทางออกด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมและให้สังคมได้ประโยชน์ร่วมกัน ร่วมเสวนา โดย คุณอรศรัณย์ มนุอมร, Climate Bonds Initiative ดร.ชาญชัย อมรวิภาส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค และคุณมีนา ศุภวิวรรธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการ: คุณธัญญาภรณ์ สุรภักดี หัวหน้าโครงการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมในเวลา 20.30 น. ปิดท้ายด้วยกิจกรรมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพร้อมกันทั่วโลก และฟังทอร์คเปิดมุมมองเรื่องการประหยัดพลังงาน โดย รศ.ดร. แนบบุญ หุนเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโชว์การแสดงหุ่นเงา โดยกลุ่ม Mommy Puppet ในเรื่องการเดินทางสู่อนาคตด้านพลังงานวันที่ 26 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังทอล์กจากเวทีที่จะเปิดประเด็นประโยชน์และอุปสรรคจากการเดินหน้านโยบายด้านพลังงานสะอาด โดยตัวแทนภาคประชาชน นักเคลื่อนไหว และภาคประชาสังคม คือ ดร.ธาวิต แสงวีระพันธุ์ศิริ Operation strategist บริษัท MuvMi ผู้ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า คุณจิตใส สันตะบุตร นักเคลื่อนไหวด้านพลังงานและความยั่งยืน และ คุณปฏิวัติ อินทรแปลง เจ้าของฟาร์มอินทรแปลงรวมไปถึงการนำเสนองานวิจัยผ่านบทสนทนาในเวทีเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการกำหนดนโยบายด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยตัวแทนนักวิจัยจากโครงการ CASEช่วงสุดท้าย เวลา 18.30 เป็นต้นไป พบกับเวทีเสวนาพรรคการเมืองเพื่อเปิดประเด็นนโยบายพลังงานที่ก้าวทันกระแสโลกไปพร้อมกับความมั่นคงและเข้าถึงได้ด้านพลังงานของประชาชนนอกจากนี้ทั้ง 2 วันจะมีการออกบูธของเครือข่ายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น Muvmi, Ari around, Flo ไอศกรีมไข่ผำ, สินค้ารักษ์โลก และบูธนิทรรศการ “ร่วมจินตนาการ…เปลี่ยนผ่านพลังงานในรุ่นเรา” รวมถึงนิทรรศการจากเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านพลังงาน และภายในงานจะมีกิจกรรมที่สามารถร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกจากโครงการ CASE และเครือข่ายตลอดงาน อาทิ JGSEE และ การไฟฟ้านครหลวง