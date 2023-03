13 องค์กร ตบเท้ารับรางวัล ‘สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น’

PMAT ประกาศผลรางวัลทรงเกียรติจากนายกรัฐมนตรี แด่สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น โดยมีขณะที่ได้รับรางวัลการันตีผลงานการนำคนและองค์กรไปสู่ความสำเร็จสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ประกาศผลรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 (People Management Award 2022) โดยมี 13 องค์กรชั้นนำรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี รวม 20 รางวัล จากทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็นอันดับ 1 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Advanced อันดับ 2 บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้รับรางวัลระดับ Standardized และอันดับ 3 บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด (Thairath Online) ได้รับรางวัลระดับ Standardized จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 9 องค์กรอันดับ 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice อันดับ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลระดับ Advanced อันดับ 3 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชมเชย และอันดับ 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลชมเชย จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 16 องค์กรอันดับ 1 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice และอันดับ 2 SIAM KUBOTA Corporation co., ltd. ได้รับรางวัลระดับ Advanced จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 12 องค์กรผ่านเข้ารอบเพียงองค์กรเดียวคือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 4 องค์กรอันดับ 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice อันดับ 2 Thai Oil Public Company Limited ได้รับรางวัลระดับ Advanced และอันดับ 3 TDCX Thailand ได้รับรางวัลชมเชย จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 4 องค์กรผ่านเข้ารอบเพียงองค์กรเดียวคือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Advanced จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 6 องค์กรอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับ Standardized อันดับ 2 บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลระดับ Standardized จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 5 องค์กรอันดับ 1 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice อันดับ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice อันดับ 3 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็น The Best ของสาขา ระดับ Best Practice และอันดับ 4 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 12 องค์กรตัวแบบวุฒิภาวะตามสาขารางวัล (Maturity Model) ที่ใช้กำหนดมาตรฐานการบริหารคนแต่ละสาขารางวัล และนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ แนวทางในการเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินการบริหารคนแต่ละสาขาของแต่ละบริษัท/ องค์กรที่สมัครเข้าร่วมรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น แบ่งเป็น 4 ระดับคือLevel 1 Basic ไม่มี/ เริ่มมีการจัดทำนโยบาย หรือแผนเชิงปฏิบัติที่ชัดเจน (Basic stage), ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแผนธุรกิจได้อย่างชัดเจน (Ad-hoc based)Level 2 Standardized มีการจัดทำนโยบาย หรือแผนเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนที่เป็นมาตรฐาน (Standardized), มีแนวทางการดำเนินการ และเริ่มมีการเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายและแผนงานประจำปี (Linkage to Annual Plan)Level 3 Advanced การจัดทำระบบเชื่อมโยงไปถึงเป้าหมายกลยุทธ์ในระยะกลาง ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรและเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Midterm & Integrated), มีการพัฒนานโยบาย กระบวนการ หรือกลยุทธ์ที่ตอบความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่มที่มีความสำคัญต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Segmentation & Data Driven)Level 4 Best Practice เชื่อมโยงกับเป้าหมายกลยุทธ์ระยะยาว ค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กรและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการบูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับระบบบริหารคนและองค์กรในด้านอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูง (Long term & Sustainable), การจัดทำนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์การบริหารคน มีความยืดหยุ่นสูงและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม (Personalization & Agile)เป็นรางวัลดาวเด่นของ People Management Award 2022 บรรดา 4 CEO จากองค์กรชั้นนำที่ได้รับรางวัล ได้เปิดใจในช่วง CEO Talk ถึงการก้าวข้ามผ่านความท้าทาย จนสามารถนำพาคนและองค์กรไปสู่ความสำเร็จกล่าวว่า บางจากมีค่านิยมองค์กรที่แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือ BCP (Beyond expectation, Continuous improvement, Pursuit of sustainability) การเพิ่มเติมในเรื่องของนวัตกรรม โดยเน้นไปที่ agility และ mobility ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด หมั่นคิดนอกกรอบ กล้าคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เพราะองค์กรจะเติบโต ไม่ได้มาจากผู้นำเพียงอย่างเดียวกล่าวว่า ความสำเร็จของกรุงไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มาจากความสามารถในก้าวข้ามความท้าทาย 3 ประการคือ 1. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสโลก โดยธนาคารถือเป็นอุตสาหกรรมแรกๆ ที่ถูก disrupt 2. แรงกดดันของ ESG (Environment, Social, Governance) มีผลกระทบกับธุรกิจ และสภาพแวดล้อมโดยรวม และ 3. การปรับเปลี่ยนองค์กร จะทำอย่างไรให้คนเดินไปในทิศทางเดียวกัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ต้องตั้งรับทุกสถานการณ์กล่าวว่า 3 ประเด็นความท้าทายที่ทำให้ศิริราชยืนหยัดมาได้ถึงทุกวันนี้คือ 1. generation new comer VS. professionalism 2. generation gab และ 3. ปัญหาสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของบุคลากรทางด้านบริหารสุขภาพ กับปัญหาทางด้านสุขภาพ ไม่สัมพันธ์กัน โดยศิริราชไม่ได้มองเป็นวิกฤต แต่เป็นโจทย์ที่ต้องเอาชนะ โดยใส่ความพยายามลงไปให้มาก ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เคารพซึ่งกันและกัน เคารพในวัยวุฒิและคุณวุฒิ เรียนรู้ความแตกต่างหลากหลาย และการดำรงตนอยู่เพื่อคนอื่นกล่าวว่า บริษัทเปรียบการบริหารคนในองค์กร เหมือนกับปลาหลากสายพันธุ์ในทะเล ถ้าเอาขนมปังโยนลงไป แล้วปลากหลากชนิดกรูกันเข้ามางับ แสดงว่าขนมปังเป็นสิ่งเร้า ที่ทำให้ปลาต่างสายพันธุ์พร้อมใจกันมุ่งหน้ามาในทิศทางเดียวกัน หน้าที่องค์กรต้องหาให้เจอว่า อะไรคือสิ่งเร้าที่ทำให้พนักงานมีความต้องการเหมือนๆ กัน เมื่อองค์กรเจอสิ่งเร้าที่ตรงกัน พนักงานก็สามารถสร้างความสำเร็จ และเดินไปในทิศทางเดียวกับองค์กรเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหาร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเริ่มดำเนินการในปี 2565 เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์และมาตรฐานของการบริหารงานบุคคลในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรต่างๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารคน ไปพร้อมกับการบริหารองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์ของรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น เพื่อยกย่องนักทรัพยากรบุคคลและองค์กรที่ให้ความสำคัญ และมีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารคนในสาขาต่างๆ สร้างแรงจูงใจให้กับนักทรัพยากรบุคคลและทีมงานสาขาต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิผลของการบริหารคน ยกระดับมาตรฐานการบริหารคนทางด้านต่างๆ ขององค์กรในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และขยายผลสู่การนำไปประยุกต์ใช้