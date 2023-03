ศศินทร์ ผนึก SCGC เฟ้นสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจสตาร์ตอัปสู่ระดับโลก เน้นโมเดลสร้างธุรกิจยั่งยืน

(Sasin School of Management) และหรือธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ผนึกกำลังจัดการแข่งขันเฟ้นหาทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ในทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย เพื่อเข้าแข่งขันแผนพัฒนาธุรกิจสตาร์ตอัป (Startup) ซึ่งเน้นโมเดลการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดพร้อมแข่งขันรอบประเทศไทยในวันที่ 17 – 18 มีนาคมนี้กล่าวว่า “เรากำลังเผชิญภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุด ซึ่งการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องมีแนวคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) มีทักษะที่จะหาทางออกใหม่ ทำแบบใช้ทรัพยากรน้อยแต่ได้ผลมาก (do more with less) คิดอย่างสร้างสรรค์ และลงมือทำอย่างรวดเร็ว SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ถูกออกแบบให้เป็นเวทีพิสูจน์ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ คัดสรรนิสิต-นักศึกษาที่มีความคิดเฉียบแหลมในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน การแข่งขันนี้ให้โอกาสให้ผู้ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อน disruption กระตุ้นความคิดใหม่ และช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ในโลกที่ดีขึ้น ฉลาดขึ้น และยั่งยืนขึ้น (inspire. connect. transform for a better, smarter, sustainable world) ตามความตั้งใจของศศินทร์”กล่าวว่า “SCGC มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ โดยนำนวัตกรรมและโซลูชันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Innovation & Solutions) สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกเหนือจากการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในระดับองค์กรแล้ว SCGC ยังเล็งเห็นว่าการผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ตอัปในระดับอุดมศึกษาผ่านการประกวดแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ยังเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในวงกว้าง ซึ่งนับเป็นปีที่ 8 แล้วที่ SCGC ได้ร่วมกับ Sasin เพื่อพัฒนาสตาร์ตอัปของประเทศไทยให้สามารถอัปสเกลก้าวไกลสู่ระดับโลก และเป็นการส่งเสริมให้เกิด Startup Ecosystem ที่มีเครือข่ายทั่วโลกอีกด้วย”“SCGC มีพันธมิตรด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีศูนย์นวัตกรรม i2P (Ideas to Products) ซึ่งเป็นศูนย์รวมไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เน้นตอบโจทย์ความต้องการของทั้งลูกค้า–ผู้บริโภค–สิ่งแวดล้อม จึงสามารถเป็นสะพานเชื่อมให้กับทีมสตาร์ตอัปจากการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ให้ร่วมพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีกับ SCGC และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้สตาร์ตอัปมีทักษะและมุมมองในการสร้างนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานจริง โดยเราพร้อมจะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาช่วยผลักดันเทคโนโลยี Startup ในประเทศไทยให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนได้ในอนาคต” ดร.สุรชา กล่าวเพิ่มเติมกล่าวว่า “เราอยากปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมให้กับคนรุ่นใหม่ ให้คิดนอกกรอบ มองความเป็นไปได้ของนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และเตรียมตัวรับมือกับโลกธุรกิจของจริง ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับมุมมองของการทำธุรกิจจากนักธุรกิจผู้ที่ประสบความสำเร็จที่มาเป็นกรรมการ ได้ประสบการณ์และได้มีโอกาสต่อยอดนวัตกรรมที่นำเสนอในการแข่งขัน”ในปีนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็นการแข่งขันระดับประเทศ (Thailand Competition) และการแข่งขันระดับโลก (Global Competition) โดยทีมที่ชนะการแข่งขันฯ รอบระดับประเทศไทย จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฯ รอบระดับโลก Global Competition ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2566 ร่วมชิงถ้วยรางวัลเกียรติคุณพร้อมเงินสดรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท รวมทั้งโอกาสในการพบปะกับทีมต่างๆ จากทั่วโลกสำหรับ 9 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสู่การแข่งขัน Thailand Competition จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 63 ทีมได้แก่1. ทีม ซีวอลเลท จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2. ทีม เวริตี้ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3. ทีม แชทเพลิน จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย4. ทีม ทริฟตี้ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5. ทีม เดอะ โฮมิเนี่ยนส์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย6. ทีม เฮิร์บแฟคท์ จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์7. ทีม ซิกม่า จาก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร8. ทีม เชาท์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย9. ทีม ดีปเปอ จาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้เข้าแข่งขันรอบระดับประเทศได้ในวันที่ 17 – 18 มีนาคมนี้ และสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/bangkokbusinesschallenge หรือเว็บไซต์ https://bbc.sasin.edu/2023