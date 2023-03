MQDC ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากแผ่นดินไหวในตุรกี - ซีเรีย

(ที่ 2 จากซ้าย)(บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)จำนวน(หนึ่งล้านบาทถ้วน) แก่(ที่ 2 จากขวา)เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือผ่านสภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกีและสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรีย ในฐานะสมาชิกขบวนการกาชาดระหว่างประเทศ (RCRC Movement) ที่มีบทบาทด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรียต่อไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทยทั้งนี้ MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น) เป็นองค์กรชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต ที่มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด ‘Pioneering in Sustainnovation for All Well-Being’ เพื่อสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิตMQDC ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ธีมโปรเจกต์ และโครงการมิกซ์ยูส ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” (The Forestias) โดยการออกแบบและสร้างโครงการ จะต้องผ่านมาตรฐานของ และรับการรับประกันโครงการถึง 30 ปี เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นคุณภาพของโครงการที่ดีเยี่ยม