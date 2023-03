สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22" จัดหารายได้หนุนการศึกษา-เพื่อสุขภาพ

๐ ปิ่นหทัยรัน 22 กลับมาอีกครั้งในรูปแบบ On-site งานจัดในวันที่ 18 มิถุนายน 2566๐ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2566๐ ราคาสมัครเริ่มตั้งแต่ 600 – 2,500 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราคาพิเศษ 400 บาทกลับมาอีกครั้ง กับงานเดิน-วิ่ง “ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22” ดำเนินงานโดยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลังจากจัดในรูปแบบ Virtual Exercise เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดในปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดรับสมัครงานเดิน-วิ่งเต็มรูปแบบ On-site อีกครั้งตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2566 โดยงานจะจัดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 4.00 น. – 10.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตพญาไท กรุงเทพฯงานเดิน-วิ่ง ปิ่นหทัยรัน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมจัดหารายได้สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสานสัมพันธ์พี่น้องชาวพระเกี้ยวน้อย ระหว่างนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วยกล่าวว่า “จากสถานการณ์โรคระบาดในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้งานวิ่งปิ่นหทัยรันต้องเปลี่ยนไปจัดในรูปแบบของ Virtual Run แต่เมื่อปีนี้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลง สมาคมนักเรียนเก่าฯ เห็นสมควรว่าถึงเวลาที่งานกิจกรรมควรกลับมาในรูปแบบ on-site หรือการวิ่งในพื้นที่จริงดังเก่า เพื่อ Reunion มิตรสหายรั้วพระเกี้ยวน้อยที่ห่างหายจากการเจอหน้าให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบันและคณะครู ให้ความเป็นสถาบันของเราเหนียวแน่นขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้น เงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งจะบริจาคไปยังมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมอย่างถ้วนหน้า สมาคมศิษย์เก่าฯ คาดหวังว่าจะได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายอีกครั้งในงานวิ่งปิ่นหทัยรันครั้งที่ 22 นี้ ดังเช่นที่เป็นเสมอมา”๐ รูปแบบการสมัคร และของที่จะได้รับแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่1. VVIP ระยะ 8.5 เมตร- ค่าสมัคร 2,500 บาท- รับเสื้อวิ่งกิจกรรมปิ่นหทัยรัน + เสื้อ VIP + ของสมนาคุณพิเศษ + เหรียญรางวัล + เบอร์วิ่ง (BIB)2. VIP เลือกระยะวิ่งได้- ค่าสมัคร 1,500 บาท- รับเสื้อวิ่งกิจกรรมปิ่นหทัยรัน + เสื้อ VIP + เหรียญรางวัล + เบอร์วิ่ง (BIB)3. Mini Marathon ระยะ 10 กม.- ค่าสมัคร 600 บาท- รับเสื้อวิ่งกิจกรรมปิ่นหทัยรัน + เหรียญรางวัล + เบอร์วิ่ง (BIB)4. Fun Run ระยะ 3 กม.- ค่าสมัคร 600 บาท- รับเสื้อวิ่งกิจกรรมปิ่นหทัยรัน + เหรียญรางวัล + เบอร์วิ่ง (BIB)5. Student Entry (สำหรับศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) เลือกระยะวิ่งได้- ค่าสมัคร 400 บาท- เสื้อวิ่งกิจกรรมปิ่นหทัยรัน + เหรียญรางวัล + เบอร์วิ่ง (BIB)- แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนก่อนสมัครเพื่อขอรับราคาพิเศษ*ค่าจัดส่งอุปกรณ์การวิ่งตามที่อยู่ที่ลงทะเบียน ชิ้นแรกราคา 65 บาท ชิ้นถัดไปราคา 25 บาท กรณีส่งหลายชิ้นในที่อยู่เดียวกัน๐ รูปแบบการแข่งขันรางวัล OVERALL ระยะ Mini Marathon 10 กม. จำนวน 12 รุ่น (ชาย 5 / หญิง 5) โดยมีรุ่นอายุ ดังนี้ต่ำกว่า 20 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป รวมทั้งหมด 36 รางวัล๐ รูปแบบเส้นทางMini Marathon – 10 กม.Fun Run - 3 กม.๐ แบบเสื้อวิ่งและพบกับศิลปินรับเชิญพิเศษหมอเมย์ พญ. สมิตดา คุณหมอนักวิ่ง ศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา ภายในงานแถลงข่าว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ณ ทางเชื่อม Skywalk One ระหว่างห้าง MBK และ BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ https://run-online.com/pinhathairun2023 หรือ ไลน์ LINE Official : @RunOnline (มี @ ด้วยนะ)· สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้ง 227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-252-2325 085-326-6996· บริษัท อัลฟ่ามี จำกัด ที่ตั้ง 28 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 062-015-7171 (สาริน)ติดตามข่าวสาร และข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ปิ่นหทัยรัน