ดิ เอสเตท จัดงาน "The Estate Open House 2023" ต้อนรับพันธมิตร เพิ่มโอกาสธุรกิจ

บริษัท ดิ เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทในกลุ่ม MQDC บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงาน “The Estate Open House 2023” เพื่อเปิดบ้านต้อนรับและขอบคุณพันธมิตรด้านการลงทุน-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์กว่า 50 แห่ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และร่วมมือกันในการขยายโอกาสทางธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำธุรกิจ หรือพักอาศัยในประเทศไทย และมีความต้องการที่อยู่อาศัยในแบบต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แบรนด์คุณภาพของ MQDC โดยมีผู้แทนบริษัทพันธมิตรเข้าร่วมงานมากมายกล่าวว่า "การจัดงาน The Estate Open House 2023 ครั้งนี้เพื่อเปิดบ้านต้อนรับและขอบคุณพันธมิตรทุกท่านทุกบริษัทที่ได้ร่วมทำงานกับเราตลอดปีที่ผ่านมา ทุกท่านคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ดิเอสเตท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น นโยบายของเรา ในปี2566 นี้ ยังคงมีการขยายธุรกิจต่อเนือง โดยในช่วง3ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ทางบริษัทฯ ก็ยังคงขยายตัวพร้อมจับมือกับพันธมิตรขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน อังกฤษ เยอรมัน และดูไบ โดยทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการลงทุนและผลตอบแทน (property management) ให้ลูกค้านักลงทุนต่างชาติ ทั้งการตกแต่ง ปล่อยเช่า ดูแลการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพการเติบโต ตลอดจนวางแผนการจำหน่ายทรัพย์ให้ลูกค้ากลุ่มนักลงทุนเมื่อถึงจุดที่ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย (Capital Gain & Yield & Exit Plan)""เรายังคงมุ่งเน้นให้การสนับสนุนพันธมิตรในด้านข้อมูลของโครงการต่างๆ ที่เราดูแล เพื่อให้พันธมิตรของเรามีความเข้าใจในแนวทางและข้อมูลสำคัญในด้านจุดขาย (Selling Point) ของโครงการต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในทำเลต่าง ๆ ทุกโครงการที่เกิดขึ้นมานั้นทาง MQDC มุ่งหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาในด้านความต้องการที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า นำไปสู่เป้าหมายสำคัญในท้ายสุดคือ MQDC มีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของลูกค้า และ สังคมรอบข้าง ตามปรัชญา For All Well Being ที่เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดงานนี้เราหวังว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้พันธมิตรและเราร่วมกันทำงานได้อย่างมีเป้าหมายสอดคล้องกันและช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” ดร.เนตรนภิศ สุขบาง-ไนดู กล่าวนอกจากนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมพิเศษร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมีนางสาวผกาวดี จิตติธีระนนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส งานบริหารการขาย และ นางสาวจันทนา รวยรินเสาวรส ผู้จัดการอาวุโส งานบริหารงานขาย ให้เกียติร่วมบรรยายในหัวข้อ " Create Endless Opportunities2023" ที่ ฟลาเมงโก แบงคอก เอ็มควอเทียร์