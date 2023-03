ปรับปรุงจุดบริการนักท่องเที่ยว "แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สุวรรณภูมิ" พนักงานสื่อสารได้หลายภาษา

เปิดเผยว่า เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติจะเดินทางหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้เดินหน้าปรับปรุงจุดให้บริการนักท่องเที่ยว (Information Center) บริเวณ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีสุวรรณภูมิ โดยเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานที่มีความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษา (Multilingual Staffs) ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น มาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลก เพื่อให้ทุกการสื่อสาร ง่าย เข้าใจ และสะดวก พร้อมสำหรับทุกการเดินทางไปกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์“เอเชีย เอรา วัน ต้องการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ในฐานะ “The Fastest Way to Airport and City Center” ที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางเข้าเมืองและสนามบินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้โดยสารทุกท่านจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้ง เรายังพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับเวิลด์คลาสอีกด้วย” ดร.ซาร่า กล่าวเพิ่มเติมด้านกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก ตลอดจนหลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศในยุคหลังโควิด-19 จึงคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยวางแผนการเดินทางด้วย รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและตัวเมืองเพิ่มสูงขึ้น“รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. และ เอเชีย เอรา วัน มีความพร้อมในการรับมือกับกับสถานการณ์การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาจุดให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นแรงหนุนที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เราก้าวสู่ทัวร์ริสต์ ฮับ (Tourist Hub) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก ให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นไปอย่างราบรื่น ยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้แก่ผู้โดยสาร ให้ได้รับความพึงพอใจการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ถือเป็นการต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างอบอุ่น” นายสุเทพ กล่าวเสริมสำหรับการพัฒนาจุดให้บริการนักท่องเที่ยวในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การในการเดินทางที่น่าประทับใจให้แก่ผู้ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไปในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (City Line) ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายเดียวในประเทศที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิทั้งนี้ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด) เป็นบริษัทเอกชนผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) รายแรก ที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย ให้พัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ในรูปแบบสัญญาการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) โดยมีระยะเวลาสัญญา 50 ปี มีมูลค่ากว่า 224,544 ล้านบาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 650,000 ล้านบาท