SCG Brand Official Platforms คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน “แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย”

โดยจากขึ้นรับโดยได้รับรางวัลจากงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้เกณฑ์วัดผล เช่น จำนวนผู้ติดตาม, การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า และการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงสัดส่วนในการแสดงความคิดเห็นและการส่งต่อเนื้อหาของแบรนด์, กระแสตอบรับหรือความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ และการเกิดความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์ เป็นต้นปัจจุบันโซเชียลมีเดียต่างเป็นช่องทางหลักที่ผู้บริโภคใช้ในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน SCG Brand Official Platforms จึงมุ่งเน้นสื่อสารบนโลกออนไลน์ผ่านหลากหลาย Digital Platform เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทุก Platform ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันเป็นอย่างดี เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี พร้อมตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดอีกทั้งด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับวิธีการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อให้โดนใจก็เป็นเป้าหมายสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา จนถึงช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้ขยายฐานไปยังกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ (New Generation) ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นลูกค้าของแบรนด์ในอนาคต เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ที่ลูกค้ายกให้เป็นที่หนึ่งในใจ (First Brand in Mind)“เส้นทางการตัดสินใจในการสร้างบ้านหนึ่งหลังของลูกค้า ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน SCG Brand Official Platforms ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งเป็นช่องทางสื่อสาร และรักษากลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำบ้านผ่านคอนเทนต์แบบบ้าน สไตล์การตกแต่งที่อินเทรนด์ ไปจนถึงการนำเสนอข้อมูลสินค้า และวัสดุที่ตอบโจทย์ตามแต่ละสไตล์บ้านที่ลูกค้าต้องการ ปิดท้ายด้วยบริการ และโซลูชันต่างๆ ที่ช่วยปิดจบการทำบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ ถูกออกแบบและส่งต่อถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านหลากหลายช่องทางของ SCG Brand Official Platforms และในรูปแบบที่แตกต่างกันตามความสนใจ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลักในปัจจุบัน หรือแม้แต่การขยายไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young Generation) ที่จะเป็นลูกค้าในอนาคตด้วย” นายเกริกกล่าวสำหรับเรามี Digital Platform อยู่อย่างหลากหลาย เชื่อมโยงทุกประสบการณ์ และพร้อมตอบรับทุกความต้องการของลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และติดต่อกับแบรนด์ได้อย่างสะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรวบรวมข้อมูลความรู้ ตลอดจนโปรโมชันพิเศษของสินค้าและบริการจาก เอสซีจี พร้อมแช็ตพูดคุยผ่าน Facebook Messenger เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้าแหล่งรวมเทรนด์ ดีไซน์ และไอเดียสำหรับการตกแต่งบ้านแชนแนลที่รวบรวมสื่อวิดีโอข้อมูล และวิธีการติดตั้งของสินค้าและบริการจาก เอสซีจีช่องทางนำเสนอข้อมูล ตลอดจนโปรโมชันพิเศษของสินค้าและบริการจาก เอสซีจีอีกทั้ง SCG Brand Official Platforms ก็ยังมีเว็บไซต์ คือ www.scgbuildingmaterials.com ที่ใช้เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการรองรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้าน วัสดุก่อสร้าง และวัสดุตกแต่ง รวมไปถึงติดตามรับสิทธิ์โปรโมชันส่งเสริมการขายต่างๆ และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับทำการนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและบริการจาก เอสซีจี อีกด้วย