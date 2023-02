ปตท.ยุติธุรกิจถ่านหิน พร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์มุ่งสู่พลังงานสะอาด

ปตท.ก้าวไปอีกขั้นตามทิศทางที่วางไว้ เพื่อเป้าหมายใหญ่ตามวิสัยทัศน์องค์กร เดินหน้ายุติการลงทุนในธุรกิจทั้งหมดแล้วเปิดเผยว่า บริษัท PTT International Holdings Limited (PTTIH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ได้ดำเนินการขายหุ้นในบริษัท PTT Mining Limited (PTTML) ซึ่ง PTTIH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ให้กับบริษัท PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk หรือบริษัทในเครือของ Astrindo เป็นที่แล้วเสร็จ รวมมูลค่า 486 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมดอกเบี้ย) ส่งผลให้ PTTML สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท PTTIH และเป็นการยุติการลงทุนในธุรกิจถ่านหินทั้งหมดของ ปตท.ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี 2040 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2050 พร้อมเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดและเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond”