จุฬาฯ สานสัมพันธ์ ต้อนรับนิสิตเก่าสู่รั้วจามจุรี ในงาน “น้องชวนพี่ ชมจุฬาฯ” ครั้งที่ 2

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาฯ จัดโครงการ Campus Tour for Alumni “น้องชวนพี่ ชมจุฬาฯ” ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและนิสิตเก่า โดยเชิญชวนนิสิตเก่าจุฬาฯ จำนวน 30 คนกลับมารำลึกความหลังในรั้วจามจุรี รับทราบข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้นิสิตเก่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นโครงการ Campus Tour for Alumni “น้องชวนพี่ ชมจุฬาฯ” ครั้งที่ 2 เริ่มต้นที่นิสิตเก่านำดอกกุหลาบสีชมพูร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหา ธีรราชเจ้า และร้องเพลง “มหาจุฬาลงกรณ์” ร่วมกัน จากนั้นนิสิตเก่าและสื่อมวลชนได้เดินทางไปยังภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ที่ชั้น 8 อาคารมหาวชิรุณหิศ ชมและชิม “ขนมชั้นแห่งอนาคต” นวัตกรรมทางอาหารจากอาจารย์และนิสิตของภาควิชาฯ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Future Food For Sustainability 2022 นอกจากนี้ รศ.ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วยนักวิจัยและนิสิตในภาควิชายังได้นำเสนอความสำเร็จจากผลงานนวัตกรรมทางอาหารอื่นๆ อาทิ บัวบอมบ์ (Buabomb) บอลกลิ่นรสกะทิ ซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแนวคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร Cupcara แก้วบริโภคได้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน TSX Youth Award Program 2022“ขนมชั้นแห่งอนาคต สูตรลดน้ำตาล เสริมใยอาหารและโพรไบโอติก” มีจุดเด่นคือลดน้ำตาลลง 40% จากสูตรเดิม โดยไม่ต้องใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล เทคนิคที่ใช้คือการปรับโครงสร้างขนมให้มีชั้นหวานสลับชั้นจืด และอาศัยความหวานตกค้าง (sweet aftertaste) จากชั้นหวาน ทำให้ลิ้นยังคงรับรสหวานได้ดังเดิม นอกจากนี้ยังเสริมใยอาหารกลุ่มพรีไบโอติก (prebiotic) ในเนื้อขนมเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติกสายพันธุ์พิเศษในครัมเบิ้ลมะพร้าว และเสริมโปรตีนมะพร้าวในซอสมะพร้าวเข้มข้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการสรรค์สร้างรูปลักษณ์ของขนมชั้นให้สวยงามสะดุดตา ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากดอกบัวในสระโบกขรณีจากวรรณคดีไทย รวมถึงยังมีกลิ่นรส รสชาติและเนื้อสัมผัสที่อร่อยและหลากหลายในจานเดียว เริ่มตั้งแต่เนื้อขนมชั้นที่นุ่มหนึบ หอมกลิ่นน้ำตาลสด เสริมด้วยซอสมะพร้าวเข้มข้นรสเค็ม-หวาน และครัมเบิ้ลมะพร้าวที่กรุบกรอบและหอมมันคล้ายมะพร้าวคั่ว ซึ่งเข้ากันได้อย่างลงตัว และยังคงเอกลักษณ์ของขนมไทยได้อย่างครบถ้วน สีชมพูของดอกบัวได้มาจากสารสกัดของเปลือกผล แก้วมังกร ส่วนครัมเบิ้ลมะพร้าวถูกเตรียมจาก ผลพลอยได้จากการเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน จึงเป็นการนำ food waste มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยิ่งไปกว่านั้น ขนมชั้นแห่งอนาคตนี้ยังใช้วัตถุดิบจากพืชทั้งหมด (plant-based raw materials) ซึ่งเป็นการลดการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมทั้งใช้วัตถุดิบหลักซึ่งผลิตในประเทศไทย จึงช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดีจากนั้นนิสิตเก่าและสื่อมวลชนได้เดินทางไปยังอาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดนตรีไทย โดยมีคุณกรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ กล่าวต้อนรับและนำชม“หอสมุดดนตรีไทย” จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งแสดงความเป็นชาติ มีที่มาจากโครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทย ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2529 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำการบันทึกข้อมูลจากนักดนตรีไทยฝีมือระดับครูผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดเก็บอยู่ในสื่อต่างๆ อาทิ แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียงและแถบบันทึกภาพ ข้อมูลเพลงไทยทรงคุณค่าส่วนหนึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่โครงการ โดยสื่อต่างๆ ที่จัดเก็บไว้เมื่อเวลาผ่านไปคุณภาพของสื่อจะเสื่อมสภาพลง จึงเกิดเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดนตรีและนาฏศิลป์ไทย โดยนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถอนุรักษ์ผลงานอันทรงคุณค่าด้านดนตรีไทยให้คงอยู่เป็นระยะเวลานานหอสมุดดนตรีไทย เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2549 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดส่วนบริการห้องสมุดดนตรีไทย ณ บริเวณชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ต่อมาเมื่อปี 2554 สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ได้ใช้พื้นที่บริเวณชั้น 3 ของอาคารจัดตั้งหอสมุดดนตรีไทยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบหอสมุดดนตรีไทยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. การให้บริการในหอสมุดดนตรีไทยประกอบด้วย บริการสืบค้นและฟังเพลง โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลเสียงกว่า 16,000 เพลง ข้อมูลวีดิทัศน์มากกว่า 400 รายการ ข้อมูลภาพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและนาฏศิลป์มากกว่า 6,000 ภาพ ข้อมูลบทร้องและข้อมูลประวัติศิลปิน นักดนตรี มีหนังสือและงานวิจัยทางดนตรีที่เกี่ยวข้องให้ค้นคว้ามากกว่า 1,500 เล่ม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี จัดแสดงเครื่องดนตรีไทยทรงคุณค่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างขึ้นเมื่อแรกเริ่มโครงการปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์เมื่อปี 2528 ส่วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน และส่วนชมสื่อวีดิทัศน์จากนั้นนิสิตเก่าและสื่อมวลชนได้เข้าชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปิน “รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี สืบ สร้าง สอน” ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จัดโดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ร่วมกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานสำคัญของ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) นิสิตเก่าและอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในแวดวงสถาปัตยกรรมไทย เป็นผู้สร้างหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมไทยไว้มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การบูรณะหอประชุมจุฬาฯ การสร้างเรือนไทยหมู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระอุโบสถที่วัดไทยลุมพินี มหาวิหาร ประเทศเนปาล การออกแบบเจดีย์จุฬามณีที่อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ เป็นต้นนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปิน “รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี สืบ สร้าง สอน” จัดแสดง ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2566 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.ก่อนเดินทางกลับ นิสิตเก่าและสื่อมวลชนได้พบปะ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล Chief Brand Officer จุฬาฯ และ อ.นพ.วรพล จรูญวณิชกุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ มาตรฐานหลักสูตร และนวัตกรรมหลักสูตร และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สร้างความประทับใจในการกลับมาเยือนจุฬาฯเปิดเผยว่า กิจกรรม “น้องชวนพี่ ชม จุฬาฯ” เกิดจากการที่พี่ๆ นิสิตเก่าชาวจุฬาฯ มีความรักความผูกพันกับนิสิตเก่าจุฬาฯ เป็นอย่างมาก ปัจจุบันจุฬาฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายด้าน กิจกรรมครั้งนี้ทำให้นิสิตเก่าได้กลับมาสัมผัสบรรยากาศในจุฬาฯ ผลที่เกิดขึ้นคือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มีโอกาสเล่าสู่กันฟังในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับจุฬาฯ“กิจกรรม “น้องชวนพี่ ชมจุฬาฯ” ครั้งที่ 2 ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ตั้งเป้าหมายว่าจะจัดกิจกรรมนี้ต่อไป โดยจะสร้างทีมนิสิตให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้เดือนละครั้ง นอกจากการมาเยี่ยมชมจุฬาฯ แล้ว ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่เก่าและนิสิตรุ่นน้อง โดยให้นิสิตเก่าได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ กับนิสิตรุ่นน้องผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งอาจเพิ่มกิจกรรมที่นิสิตรุ่นน้องบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้นิสิตเก่ารุ่นพี่ฟังมากขึ้น” ผศ.ดร.เอกก์ กล่าว