CBS จุฬาฯ ปรับตัว ชูกลยุทธ์ SHIFT รับมือยุค ChatGPT ทำทุกอย่างแทน

การเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน คือสิ่งที่ทุกองค์กรปรารถนาในท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากผลกระทบโควิด สงครามรัสเซีย-ยูเครน ภาวะเงินเฟ้อ ต้นทุนสูง และรวมถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนทั้งกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจแบบ “Turning Point” โดยต้องหา “จุดพลิก” รอบด้าน ทั้งในเรื่อง “คุณภาพ” ที่ต้องใส่ใจมากขึ้น ควบคู่ “ความยั่งยืน” ที่ต้องลงมือทำอย่างมีเป้าหมาย รวมทั้งเรื่อง “คน” ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในทุกองค์กร และที่ขาดไม่ได้คือ “นวัตกรรม” ใหม่ๆ ที่ต้องมีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เป็นยุคที่ต้องรู้ว่า ตลาดขาดอะไร ลูกค้าต้องการอะไร สิ่งไหนที่มี Value ต้องคิดแทนลูกค้าให้ครบรอบด้านทุกมิติการใช้ชีวิตกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2023 ว่า เป็นปีที่ทุกอย่างกำลังจะกลับมาเป็นปกติมากขึ้น และทุกคนกำลังตื่นเต้นไปกับอนาคตที่คืบคลานเข้ามา ธุรกิจที่เคยได้รับผลกระทบจากโควิดกำลังจะกลับมาพลิกฟื้น ส่วนธุรกิจที่ได้รับการตอบรับในช่วงโควิดจากที่เคยเติบโตมากก็จะกลับมาเติบโตแบบปกติสิ่งที่โควิดทิ้งไว้คือ “แผลเป็น” ทางธุรกิจที่ต้องเยียวยาด้วยกลยุทธ์ “Flick Strategy Sudden Sharp Movement” คือต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและชาญฉลาด การปรับตัวให้อยู่รอด agile อย่างรวดเร็ว เช่น ธุรกิจสุขภาพ หรือ wellness จะเติบโตมากขึ้นเพราะทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพที่มากขึ้นกว่าปกติ ทำให้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพเติบโตแบบก้าวกระโดด ขณะที่ธุรกิจการเงินจะเกิดบริการการเงินใหม่ๆ มากมาย เพราะผู้คนจะเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินมากขึ้น เป็นต้นเมื่อสถานการณ์ Onsite มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนสบายใจขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวจึงดีขึ้นตามมา ธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางโมเดลบริหารใหม่ มาตรฐานใหม่ที่ใส่ใจความสะอาดปลอดภัยมากขึ้น ในขณะเดียวกันคนจะเริ่มคุ้นชินกับดิจิตอลออนไลน์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น การซื้อของออนไลน์ การประชุมออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นความทรงจำที่เป็นประสบการณ์ในภาวะที่โลกมีความผันผวนอย่างรุนแรง และส่งผลให้บางธุรกิจเติบโตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้จะกลับมาปกติ แต่การซื้อของออนไลน์ที่สะดวกยังคงได้รับความสนใจสำหรับภาพรวมการปรับตัวของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) จากอดีตสู่ปัจจุบันมีการปรับตัวอย่างไม่หยุดนิ่ง ตั้งแต่ความสำเร็จในอดีตที่เป็นรากแก้วที่เรายังคงสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น อย่างคณะฯเอง ก็หา Turning Point จุดที่ทำให้ธุรกิจได้ไปต่อ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ผสมผสานของเก่าที่มีคุณค่าอยู่แล้ว เพิ่มเติมของใหม่ที่ตรงกับความต้องการของยุคปัจจุบัน From One Generation To The Next, Combining Heritage and Innovation เป็น CBS Go Inter ทันยุคทันโลก แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างต่อเนื่องการปรับตัวของคณะฯ “จากเภตราที่ทรงคุณค่า สู่ใบเรือนำชีวิตที่ทันสมัยขึ้น” ด้วยการเป็น “CBS Flagship for life” ของสังคมไทย ตามวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจให้กับประเทศ A World Class Business School perceived as the flagship for life และยึดหลักดำเนินงานตามเป้าหมายหลักคือ การเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินด้านการศึกษาทางธุรกิจ “The Pillar of The Kingdom in Business Education” ด้วยการยอมรับอย่างมากมายในระดับสากล สู่ผู้นำด้าน Business School ที่ผลิตบุคลากรด้านการศึกษาภาคธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกปัจจุบัน คณะฯได้รับการยอมรับในระดับโลกในหลากหลายมิติและมาตรฐานรับรองระดับโลกทั้งจากอเมริกา AACSB และยุโรป EQUIS รวมทั้งการสนับสนุนสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ต่อยอดองค์ความรู้กับองค์กรต่างๆ และทั้งนิสิตเก่าดีเด่น ที่จบออกไปเป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ เช่น “เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ” CEO KPMG Thailand หนึ่งในนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2565 และ “พิทักษ์ ลาภปรารถนา” นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2564 ประธานกลุ่มบริษัทในเครือเฮลท์แลนด์กรุ๊ป ผู้นำด้านธุรกิจ Wellness ที่ยกระดับธุรกิจสปาสู่สากล“เจริญ” กล่าวว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคณะฯ คือ หลักการทางธุรกิจที่สำคัญและสามารถนำไปปรับตามยุคตามสมัย มุมมองของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคธุรกิจที่สามารถนำไปปรับใช้กับกลยุทธ์ แผนงาน รวมทั้งการบริหารจัดการความท้าทายต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจ (Resilience) นอกจากนั้น การที่มีเพื่อนเรียนจากหลากหลายวิชาชีพ และหลากหลายองค์กร ทำให้เกิด Business networking ที่ใหญ่ขึ้น และที่สำคัญที่จะทำให้ Networking มีความแข็งแรงขึ้น ในฐานะศิษย์เก่ายินดีและชื่นชมในการเปลี่ยนแปลงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ได้ก้าวทันโลกตลอดเวลา ขณะที่ “พิทักษ์” กล่าวว่า เรียนที่นี่ได้ทั้งความรู้และมิตรภาพที่ยั่งยืนรองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ กล่าวปิดท้ายว่า ปัจจุบันในโลกที่มี ChatGPT สามารถทำงานแทนพนักงาน และทำการบ้านแทนนิสิต ระบบการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้คณาจารย์และระบบการศึกษาให้มีความสามารถเท่าทันหรือเกินคำตอบจาก ChatGPT ซึ่งคุณภาพการเรียนต้องวัดความสามารถในระดับที่ ChatGPT ทำไม่ได้ ซึ่ง ChatGPT เกิดจาก AI ดังนั้น การชนะ AI (Artificial Intelligence) ต้องเป็นการศึกษาระดับ EI (Emotional Intelligence ) และย้ำถึงสิ่งที่สถาบันการเรียนการสอนด้านธุรกิจต้องให้ความสำคัญ เพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่ตลาด ด้วยกลยุทธ์ต้องแบ่งส่วนตลาดใหม่ ตาม Insight ของคนในช่วงเวลานี้ เพื่อวิเคราะห์หากลุ่มลูกค้าที่ยังเป็นแหล่งรายได้ จากนี้ไปการวัดพฤติกรรมของผู้บริโภคจะไม่ได้แบ่งตามอายุ เพศ วัย รายได้ การศึกษาอีกต่อไป แต่จะดูจากความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก เช่น ในธุรกิจการศึกษา การเปิดหลักสูตร MBA ไม่ได้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นเท่านั้น แต่เปิดกว้างให้ทุกเพศวัยสามารถมาเรียนด้วยกันได้มีมุมมองในภาพรวม เห็นผลกระทบจากปัจจัยทั้งหมด ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ต้องมีเอกลักษณ์ให้คนจดจำ โดยเฉพาะอัตลักษณ์บนโลกดิจิทัล เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและชาญฉลาด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีหาจุดที่ทำให้ธุรกิจได้ไปต่อ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ผสมผสานของเก่าที่มีคุณค่าอยู่แล้ว เพิ่มเติมของใหม่ที่ตรงกับความต้องการของยุคปัจจุบัน