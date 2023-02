ดัชนีความสุขโลก 2023 ไทยติดอันดับ 53 ที่ 2 อาเซียน

ดัชนีความสุขโลก ปี 2566 (World Happiness Index 2023) สหประชาชาติจัดอันดับไทยเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับ 53 ของโลก อันดับ 2 อาเซียน ขณะฟินแลนด์ครอบอันดับ 1 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ส่วนสิงคโปร์ครองอันดับ 1 อาเซียน เมียนมาได้คะแนนรั้งท้ายอาเซียน-อัฟกานิสถานมีความสุขน้อยที่สุดในโลกหรือรายงานเกี่ยวกับความสุขโลกที่จัดทำโดย United Nations Sustainable Development Solutions Network หรือเครือข่ายว่าด้วยวิธีการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติระบุว่า ได้มีการจัดอันดับให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความสุดที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 53 โดยมีคะแนนความสุขอยู่ที่ 5.985 คะแนน และยังเป็นประเทศที่มีความสุขเป็นอันดับสองของอาเซียนสำหรับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนพบว่าประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในภูมิภาคยังเป็นประเทศสิงคโปร์ อยู่ในอันดับที่ 32 โดยมีคะแนนที่ 6.377 คะแนน ส่วนฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่ 60 หลังจากไทยมีคะแนนความสุขอยู่ที่ 5.88 คะแนน ประเทศเวียดนามอยู่ในอันดับที่ 77 มีคะแนน 5.411 คะแนน ประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 79 มีคะแนนอยู่ที่ 5.384 คะแนน ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ 80 มีคะแนน 5.345 คะแนน ประเทศลาวอยู่ในอันดับที่ 98 มีคะแนนอยู่ที่ 5.03 คะแนน ประเทศกัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 112 มีคะแนน 4.83 คะแนน และประเทศเมียนมามีคะแนนรั้งท้ายสุดในอาเซียนอยู่ในอันดับที่ 123 ของโลก มีคะแนนความสุขอยู่ที่ 4.426 คะแนนอนึ่งการจัดอันดับความสุขมีหลายปัจจัยที่นำมาประเมิน เพื่อวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงระดับความสุขของคนในประเทศนั้นๆ ประกอบด้วย รายได้ต่อหัวของประชากร (GDP per capita) แรงสนับสนุนจากสังคม (Social support) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีตั้งแต่แรกเกิด (Healthy life expectancy at birth) เสรีภาพในการเลือกดำเนินชีวิต (Freedom to make life choices) ความเอื้ออาทรต่อกันในสังคม (Generosity) มุมมองหรือการรับรู้ที่มีต่อการทุจริตในสังคม (Perceptions of corruption)ที่มา :