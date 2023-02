‘โซลาร์ ดี’ เปิดแกลลอรี่ พร้อมโชว์วิสัยทัศน์ใหม่ มุ่งสู่ผู้นำอุตฯ โซลาร์

มนุษย์ค้นพบและรู้จักวิธีใช้พลังงานเพื่อให้เผ่าพันธุ์ตนเองอยู่รอดมายาวนานหลายศตวรรษ แต่เมื่อไม่นานมานี้ มนุษย์ได้หันมาพึ่งพิงพลังงานทางเลือกใหม่ในแทบทุกกิจกรรมชีวิต ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไฟฟ้า และสายส่งกำลังไฟที่ทำให้ไฟฟ้ากลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่แต่ถึงกระนั้นก็ต้องยอมรับว่า การผลิตและการจำหน่ายพลังงานในโลกสมัยใหม่ยังอยู่ในรูปแบบของการรวมศูนย์ กระแสไฟฟ้าตามบ้านเรือนล้วนมาจากโรงไฟฟ้าที่ต้องใช้ทุนและทรัพยากรมหาศาลในการผลิตขึ้นมา แต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อให้มนุษย์สามัญสามารถผลิตพลังงาน กักเก็บ และนำมาใช้ในครัวเรือนของตนได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ และเต็มไปด้วยอิสรภาพทางพลังงานอย่างแท้จริงโซลาร์ ดี ผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์บนหลังคาแบบครบวงจร และตัวแทนติดตั้ง Tesla Powerwall อย่างเป็นทางการรายแรกในประเทศไทย (Certified Installer) ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา โซลาร์ ดี มุ่งมั่นกับภารกิจในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์ “การผลิตและใช้พลังงานอย่างอิสระ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบรับกับเมกะเทรนด์ของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมทั่วโลก ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางไปสู่มือทุกคน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการแข่งขันให้ประชาชนซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางด้านพลังงานและด้านเศรษฐกิจ“กว่าสิบปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีด้านพลังงานมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง บริษัทโซลาร์ ดี ได้ใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทอย่างเต็มที่เพื่อเร่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพราะมองว่าการพัฒนาให้เกิด “อิสรภาพทางพลังงาน” นวัตกรรมย่อมมีบทบาทสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงได้สร้างร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันทั้งภาครัฐ เอกชน ไปจนถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัท และกลุ่มครัวเรือนมาโดยตลอด” นายสัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด กล่าวอีกหนึ่งเรื่องที่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี คือทางบริษัทโซลาร์ ดี ได้มีโอกาสร่วมงานกับหุ้นส่วนและผู้บริหารคนใหม่ คือ นายสันติ ศรีชวาลา กรรมการผู้จัดการและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน ซึ่งเป็นผู้ที่เล็งเห็นศักยภาพและวิสัยทัศน์ของโซลาร์ ดี ในการเร่งเครื่องเพื่อเติมเต็มอิสรภาพทางพลังงานให้แก่คนไทย “ในมุมนักลงทุน จุดแข็งของโซลาร์ ดี คือเป็นธุรกิจที่ Scalable หรือเติบโตได้ดี เพราะอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก (Renewable energy) ซึ่งอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีนวัตกรรม และให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาระบบ Automation ที่จะมาพลิกโฉมวงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์บนหลังคาในไทย องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้โซลาร์ ดี โดดเด่นในกลุ่มบริษัทโซลาร์ของไทย ซึ่งนั่นเป็นจุดที่ทำให้ผมตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนและร่วมบริหาร”นายสันติ ระบุเพิ่มด้วยว่า นอกจากเล็งเห็นความโดดเด่นของบริษัทโซลาร์ ดี แล้ว ยังมีนักลงทุนและกลุ่มผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำของไทยอย่าง บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน), บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ที่ต่างตระหนักถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก และเลือกร่วมลงทุนกับโซลาร์ ดี“ผู้บริหารและนักลงทุนที่ตัดสินใจร่วมลงทุนกับเรา มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มพลังงาน ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า เขาเล็งเห็นถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจพลังงานทางเลือก และมองว่า โซลาร์ ดี มีศักยภาพที่น่าจะเป็นผู้เล่นชั้นนำในกลุ่มนี้ได้”อย่างไรก็ตาม หนึ่งในการเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางเพื่อให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์ “การผลิตและใช้พลังงานอย่างอิสระ” คือการเป็นตัวแทนติดตั้ง Tesla Powerwall อย่างเป็นทางการในไทย (Certified Installer) เพื่อให้คนไทยได้สัมผัส “อิสรภาพทางพลังงาน” อย่างแท้จริงนั่นเอง“บริษัทโซลาร์ ดี เริ่มต้นขึ้นในปี 2556 เป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงเทรนด์ Decentralization หรือการกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลาง ดังนั้น Decentralization จึงไม่ใช่แค่เทรนด์ของพลังงาน แต่เป็นเมกะเทรนด์ของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยในช่วงไล่เลี่ยกับที่โซลาร์ ดี ก่อตั้ง Tesla ได้เปิดตัว Tesla Powerwall เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ และมีการพูดคุยกับทาง Tesla เพราะเห็นว่า Powerwall เป็น last missing piece จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้ระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์สมบูรณ์แบบได้ จนได้เป็นตัวแทนติดตั้ง Tesla Powerwall อย่างเป็นทางการในประเทศไทย” นายสัมฤทธิ์ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นตัวแทนติดตั้ง“Tesla Powerwall เป็นสินค้าในกลุ่มหน่วยงานด้านพลัง (Energy Unit) ของ Tesla ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ต้องอาศัยทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าไปติดตั้งในพื้นที่พักอาศัย ดังนั้น Tesla จึงมองหาตัวแทนรับรองการติดตั้งในประเทศที่เข้าไปทำตลาด ที่มีศักยภาพ มีมาตรฐานในการติดตั้ง รวมถึงเข้าใจธุรกิจพลังงานโซลาร์เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทโซลาร์ ดี เป็นบริษัทไทยที่โดดเด่น มีทั้งนวัตกรรม R & D และให้ความสำคัญในการมอบประสบการณ์ที่ดีกับผู้บริโภคเช่นเดียว Tesla ให้ความสำคัญ จึงเป็นเหตุผลให้ทาง Tesla ตัดสินใจเลือกโซลาร์ ดี เป็นตัวแทนติดตั้งอย่างเป็นทางการ (Certified Installer) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565” นายสัมฤทธิ์ เสริมTesla Powerwall เป็น Smart Solution พลังงานแสงอาทิตย์ และการกักเก็บพลังงานที่จะทำให้ทุกครัวเรือนสามารถผลิตและจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการได้ทุกเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายจัดการและควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบเรียลไทม์ผ่าน Tesla Application อย่างง่ายดาย เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถปรับเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้งานเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ทันที ทำให้ลดการพึ่งพิงพลังงานไฟฟ้าจากส่วนกลาง พร้อมสัมผัส “อิสรภาพทางพลังงาน” ได้อย่างแท้จริงTesla Powerwall ใช้ระบบ AC Coupling แบบ All in Single Unit ที่มาพร้อมกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หรืออินเวอร์เตอร์ภายในตัว ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบไร้สายเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ๆ ในอนาคต ด้วยความจุ 13.5 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอสำหรับการเปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู ได้นานถึง 10 ชั่วโมง หรือยาวต่อเนื่องไม่จำกัดหากใช้ร่วมกับระบบโซลาร์รูฟท็อปนอกจาก Tesla Powerwall มีจุดแข็งด้านนวัตกรรมแล้ว ยังโดดเด่นด้านดีไซน์ที่เรียบหรู ผสานความงดงาม และความล้ำของอนาคตไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งที่ Solar D เห็นตรงกันกับ Tesla คือผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานนั้นไม่จำเป็นต้องล้าสมัย แต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่ผู้คนสามารถตั้งวางไว้ในบ้าน หรือเพื่อตกแต่งบ้านได้อย่างภาคภูมิใจเพื่อให้ดีไซน์อันเรียบง่าย สวยงาม ทันสมัยของ Tesla Powerwall ได้เผยโฉมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ในการเปิดตัว Solar D Gallery ณ ชั้น 4 ห้าง Central Embassy ทาง บริษัทโซลาร์ ดี จึงได้จับมือกับบริษัท VaSLab Architecture นำโดย วสุ วิรัชศิลป์ สถาปนิกไทยชื่อดัง เจ้าของรางวัลใหญ่ระดับโลก สิริพร ด่านสกุล สถาปนิก นักทดลองศิลปะจัดวาง และอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จันทร์เพ็ญ กูลแก้ว และทีม Decide Kit สตูดิโอโมชั่นกราฟิกและโปรเจ็กชั่นแมปปิ้ง (Projection Mapping) เพื่อร่วมออกแบบ Solar D Gallery ซึ่งเป็นการพลิกโฉมการนำเสนอโชว์รูมพลังงานและเทคโนโลยีในแนวทางใหม่ โดยนำเรื่องราวพลังงานที่เข้าถึงยาก มีความเฉพาะกลุ่มและซับซ้อน มานำเสนอด้วยการตีความใหม่ให้กลายเป็นงานศิลปะในรูปแบบแกลเลอรี่ เพื่อให้ทุกกลุ่มคนดูสามารถเข้าถึงและร่วมตีความแง่มุมพลังงานด้วยได้ ทั้งนี้ Solar D Gallery จะกลายเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงวิสัยทัศน์และผลิตภัณฑ์ของโซลาร์ ดี และพันธมิตร รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัส “อิสรภาพทางพลังงาน” อย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ Tesla Powerwall เป็นผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตที่พร้อมให้คนไทยได้เป็นเจ้าของ ซึ่งเปิดตัวในประเทศไทยมาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2565 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าชาวไทยที่สนใจเรื่อง “อิสรภาพทางพลังงาน” โดยหนึ่งในลูกค้าและผู้ใช้งานตัวจริงของ Tesla Powerwall คือ ประเสริฐ เอื้อกมลสุโข เจ้าของร้านกาแฟ Where We Met ณ เขาใหญ่ ที่ได้ตัดสินใจซื้อ Tesla Powerwall จากการพูดคุยทางโทรศัพท์เพียงครั้งเดียว เพราะมองว่า ตอบโจทย์ปัญหาที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างตรงจุด“ที่เขาใหญ่มักมีปัญหาไฟตกไฟดับบ่อยมาก ซึ่งกระทบธุรกิจร้านกาแฟ Where We Met ที่เราทำอยู่ เพราะเมื่อไฟดับเราต้องใช้เครื่องปั่นไฟ ทำให้เกิดเสียงดังและมีกลิ่นน้ำมันรบกวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ แต่หลังจากติดตั้ง Tesla Powerwall ปัญหาเหล่านี้ก็หมดไป เพราะเรามีตัวกักเก็บพลังงานที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ ปัจจุบันเวลาไฟดับทางร้านและบ้านพักของเราจึงยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เหมือนไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นเลย” นายประเสริฐ กล่าวปัจจุบัน Tesla Powerwall ช่วยสร้างความมั่นใจด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้งานระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม แต่ศักยภาพเทคโนโลยีนี้มีมากกว่าที่คิด ซึ่งในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย และรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทาง Grid Operator ได้ร่วมมือกับครัวเรือนที่ติดตั้ง Tesla Powerwall เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บไว้มาใช้ในระบบ Virtual Powerplant ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเสมือนที่เปลี่ยนวิธีคิดจากการพยุงระบบสายส่งด้วยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งเป็นรายย่อยจำนวนมาก ทั้งนี้ ระบบ Virtual Powerplant ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพ และเปิดโอกาสให้ครัวเรือนได้ช่วยกอบกู้ระบบไฟฟ้าในช่วงเวลาวิกฤตได้อีกด้วย สำหรับในประเทศไทย ทาง บริษัท โซลาร์ ดี ก็มีบทบาทร่วมผลักดันเพื่อให้ระบบ Virtual Powerplant มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ผ่านผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตอย่าง Tesla Powerwall