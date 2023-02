“แสนสิริ” จัด “BFF : BARK FRIENDS FOREVER” งานวิ่งมินิแรลลี่ของคนกับน้องหมา

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง! กับต้นฉบับงานวิ่งน้องหมา ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในครั้งที่ผ่านมาแสนสิริ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์, โรงพยาบาลสัตว์ ทองหล่อ และพันธมิตรมากมาย ชวนคุณและเจ้าตูบมาสนุกกับ “BFF : BARK FRIENDS FOREVER” งานวิ่งมินิแรลลี่ของคนกับสุนัขสุดน่ารัก ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 4 โมงเย็น ถึง 2 ทุ่มตรง ท่ามกลางเทศกาลแห่งความรักภายใต้บรรยากาศร่มรื่นของ แสนสิริ กรุงเทพกรีฑา คอมมูนิตี้ คอมมูนิตี้เพื่อการอยู่อาศัยกว่า 500 ไร่ และสังคมคุณภาพระดับนานาชาติ บนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพกรีฑาเพิ่มดีกรีความสนุกในรูปแบบ Fun Rally ระยะทาง 2 กิโลเมตร วิ่งออกกำลังกาย พร้อมเพลิดเพลินกับฐานกิจกรรมฝึกทักษะน้องหมาสุดมันส์ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท เพลิดเพลินกับกิจกรรมสุดคิ้วท์ เช่น ครั้งแรก! กับพิธีแต่งงาน และจดทะเบียนสมรสน้องหมาสุดน่ารักพบกับเหล่าคู่รักน้องหมาเซเลบ อย่าง ‘น้องไจแอนท์’ พันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย ไซส์ทีคัพ เจ้าลูกชายสุดที่รักของปะป๊า ‘บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย’ พระเอกและนักร้องสุดฮอต และ ‘น้องฮารุโตะ’ พันธุ์ปอมเมอเรเนียน คู่หู่คู่ซี้ของพี่ ‘ดัง ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ’ พระเอกดังซีรีส์วาย และเหล่าเซเลบหมาอีกคับคั่งพร้อมกิจกรรม Match-maker หาคู่ใจให้น้องหมาของคุณ, กิจกรรม Lover Costume Contest ประกวดเครื่องแต่งกายของคู่ซี้เจ้าของกับน้องหมาที่แต่งคอสตูมวาเลนไทน์ได้โดนใจ ลุ้นรับบัตรที่พักจาก The Peri Hotel, Hua Hin (เดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน) 1 คืน Pet-Friendly Room มูลค่ากว่า 10,000 บาท, กิจกรรมสร้างความสุขช่วยน้องหมาหาบ้าน เติมรักที่ขาดหาย กับเพจ Adopt Me Please, กิจกรรม Love Portrait ถ่ายภาพ Profile Picture ใหม่ให้สัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณ โดยช่างภาพชื่อดัง และพบกับเกมและกิจกรรมเติมความรักอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ สปาน้องหมา, อาหารสุดอร่อย, และตรวจสุขภาพน้องหมาโดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ รวมทั้ง Purr-Market ช้อป-ชิมอาหารอร่อยๆ กว่า 20 บู้ทร้านดัง ที่มาร่วมเพิ่มดีกรีความสุขให้กับสำหรับคนกับน้องหมาและครอบครัวกิจกรรม “BFF : BARK FRIENDS FOREVER” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 16:00-20:00 น. ที่แสนสิริ กรุงเทพกรีฑา คอมมูนิตี้การเดินทาง: สามารถจอดรถได้บริเวณถนนส่วนกลางของคอมมูนิตี้ ตั้งแต่โครงการ เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา 1 เป็นต้นไปGoogle Map: https://goo.gl/maps/eotZ2ucoQSaJ6pAN8 (มีรถตู้ รับ-ส่ง ในบริเวณการจัดงาน)สมัคร 2KM Dog Rally วิ่งแข่งแรลลีสุดมันส์คนกับสุนัข ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาทได้แล้ววันนี้ที่ www.zipeventapp.com/e/SANSIRI-BFF-BARK-FRIENDS-FOREVER (ค่าสมัคร 350 บาทต่อคู่คนกับน้องหมา รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คู่วิ่ง คนกับสุนัขเท่านั้น)ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/sansirifamily