เปิดตัว "MQDC Idyllias" โครงการเมตาเวิร์สแห่งแรก ตอกย้ำแบรนด์ MQDC ผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำ พร้อมภาพผู้นำนวัตกรรมระดับโลก

MQDC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เปิดตัวโครงการโครงการเมตาเวิร์สแห่งแรกที่มาช่วยสร้างสรรค์โลกใบใหม่ โลกแห่งอนาคต ที่ๆ ซึ่งโลกแห่งความจริง และโลกเสมือนเชื่อมผสานกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมี Concept ในการสร้างบรรทัดฐานใหม่แห่งการดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่ง ซึ่งความสุข ความดีงาม ความเท่าเทียมและการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของทุกๆ ชีวิตล้วนเป็นไปได้กล่าวว่า “MQDC Idyllias” เป็นโครงการเมตาเวิร์สที่พัฒนาโดยบริษัทลูก MQDC Metaverse Corporation Limited ช่วยตอกย้ำเป้าหมายของ MQDC ในการมุ่งสู่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ พร้อมกับการเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของทุกชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นทุกมิติMetta-Verse คือโครงการ Metaverse ของ MQDC Idyllias ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ “เมตตาเวิร์ส” (Metta-verse หรือ ‘เมตตา’-เวิร์ส) ซึ่งคำว่า ‘Metta’ พ้องกับคำภาษาไทย “เมตตา” ซึ่งมีความหมายว่าความเอื้ออารี ความกรุณาและความปรารถนาที่จะเห็นผู้อื่นเป็นสุข ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ในการสร้างโลก Idyllias แห่งนี้“เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสความรู้สึกอันน่าจดจำที่ Idyllias ณ สถานที่แห่งนี้ เราพัฒนาขึ้นเพื่อให้สะท้อนความหมายของคำว่า “Idyllic” หรือสถานที่สุขสงบและแสนสวยงามเกิดขึ้นจริงที่นี่โลก เสมือนที่จะเชื่อมเข้ากับโลกแห่งความจริง ที่เราตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นที่ก่อ เกิดความสุข ความปรารถนาดีต่อกัน และสร้างนวัตกรรมยั่งยืน เพื่อให้โลก “เมตตาเวิร์ส” ของเรา เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขจัดปัญหาที่โลกแห่งความจริงกำลังเผชิญอยู่” นายวิสิษฐ์กล่าวนอกจากนี้ ทุกกิจกรรมและประสบการณ์ที่ผู้เข้ามาใช้งานจะได้สัมผัสที่ MQDC Idyllias ล้วนแต่สะท้อนคอนเซ็ปต์ ‘Metta-verse for All Life Visible’ เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถดำรงอยู่ ร่วมกันได้อย่างสงบสุขการพัฒนาโครงการ MQDC Idyllias จะเป็นการต่อยอดเชิงนวัตกรรมของ MQDC เพื่อนำองค์กรเดินหน้าไปสู่ความเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ด้วยการขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย (purpose-driven) มุ่งสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน เพื่อนำโลกและสังคมไปในทิศทางตามปรัชญา “For All Well-Being”ทั้งนี้ แบรนด์ Idyllias จะสะท้อนความเป็นโลกเสมือนที่ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อขายโครงการ virtual real estate แต่เป็นโลกเสมือนที่ผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์แห่งความสุขจากความเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ MQDC จะเป็นโครงการแรกๆ ที่ได้รับการเชื่อมต่อกับโลกเสมือน MQDC Idylliasกล่าวว่า “เราตั้งใจให้เกิดความเชื่อมต่ออย่างแนบเนียนระหว่างสองโลกนี้ เพื่อยกระดับการมอบประสบการณ์ให้ดีขึ้นไปอีก สิ่งที่เราพัฒนาแล้วติดข้อจำกัดในโลกแห่งความจริงจะถูกนำไปพัฒนาให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงในโลกเสมือน และในทางกลับกัน สิ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นบน Idyllias จะมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าและนำไปใช้ต่อในโลกแห่งความจริง ที่นี่จึงเป็นได้มากกว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือสร้างอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงทั่วไป”ดังนั้น โลก Idyllias จะเป็นสถานที่ที่โดยผู้ใช้งานสามารถพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรม และพื้นที่ต่างๆ ที่จะพัฒนาขึ้น โดย Idyllias จะมีการพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า “Internet of Place” ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมการบริการที่มอบประสบการณ์ท่องโลกเสมือนได้แบบครบวงจร รวมถึง ยังมีการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่ขึ้นภายในโลกเมตาเวิร์ส (direct-to-avatar) เพื่อรองรับการจับจ่ายที่เชื่อมโยงระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน Idyllias จึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความบันเทิง อสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงธุรกิจด้านสุขภาพโครงการ MQDC Idyllias จะเริ่มต้นที่โครงการ Forestias โดยจะเริ่ม 5 Layer ประกอบด้วยLayer 0: Physical WorldLayer 1 : Digital Twin ลูกบ้านและพาร์ทเนอร์ของ Forestias จะได้เข้ามาบนโลกเสมือน จะมีช่องทางการค้าของพาร์ทเนอร์และ Global Brand รวมทั้งการสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือนจะเกิดขึ้นบนพื้นที่นี้อีกด้วยLayer 2: Virtual & Secret Forest ป่าบนโลกเสมือน โดยพื้นที่ป่าในโครงการจะมีการปรับเป็น Mix Reality สามารถซึมซับประสบการณ์ gamification พร้อมสิทธิประโยชน์มากมายLayer 3: Magical Realm โครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่บนโลกเสมือนLayer 4 : Fantasy Realm การเชื่อมประสบการณ์บนโลก Metaverse ด้วย Content จาก T&B Global Mediaขณะนี้ MQDC Idyllias อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานเพื่อให้ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ อีกทั้งยังเน้นการพัฒนาให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโลกแห่งอนาคตตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีกำหนดจะให้บริการได้ภายในปี 2024ในอนาคต โลก MQDC Idyllias จะเชื่อมต่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล “ทรานสลูเซีย เมตาเวิร์ส (Translucia Metaverse)” ที่ก่อตั้งและดำเนินการโดยบริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตคอนเทนต์เพื่อความบันเทิง และซีรี่ส์แอนิเมชั่นระดับโลกกล่าวว่า Idyllias จะช่วยทลายขีดจำกัดในการเชื่อมโยงระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน ผ่านเทคโนโลยีที่สร้างประสบการณ์ที่ให้อารมณ์ ความรู้สึกอันดื่มด่ำ เหนือจินตนาการ ที่รังสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะที่ MQDC Idyllias"เราเชื่อว่าโอกาสในการสร้างประสบการณ์ในโลก metaverse ยังมีอีกมากมายสำหรับภาคธุรกิจและภาคส่วนอื่นๆ และมั่นใจว่าแอคเซนเชอร์จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ MQDC ไปสู่เป้าหมายในการสร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ที่เข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิต การเรียนรู้ และสันทนาการ ให้ผู้คนได้ใช้ในโลกเสมือนและโลกจริงอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น"ก่อนหน้านี้ MQDC ได้ริเริ่มพัฒนาโครงการเกี่ยวกับเมตาเวิร์สมาแล้วตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้มีการประกาศความร่วมมือกับเอคเซนเชอร์ (Accenture) ผู้ให้บริการด้านพัฒนาธุรกิจชั้นนำระดับโลก เพื่อพัฒนาโครงการเมตาเวิร์สให้กับ MQDC ซึ่งความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ MQDC เดินหน้าขยายองค์กรไปสู่ธุรกิจใหม่โดยธุรกิจด้านเมตาเวิร์สนี้จะทำให้ MQDC ไม่ได้เป็นเพียงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ แต่ยังเป็นผู้สร้างประสบการณ์ใหม่ไร้ขีดจำกัดให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ ตลอดจนพันธมิตร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมในโลกแห่งนวัตกรรมใหม่ที่เชื่อมต่อโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกันอีกด้วย