CP LAND จับมือ "บอย โกสิยพงษ์" สร้างแบรนด์เลิฟต่อเนื่อง เตรียมปล่อยเพลงรัก ต้อนรับวันวาเลนไทน์

หลังจากเปิดภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ’ ล่าสุดเห็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกครั้งของบหรือจับมือกับเจ้าพ่อเพลงรักที่ได้หยิบเอาเพลงเพลงฮิตระดับตำนานยุค Y2K ขึ้นมารังสรรค์เมโลดี้ใหม่ พร้อมเพิ่มท่อนแร็พให้ร่วมสมัย สามารถเต้นตามได้ เหมาะกับแนวเพลงยุคปัจจุบันโดยความร่วมมือครั้งนี้ CP LAND หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งกำลังรีเฟรชแบรนด์และสร้างแบรนด์เลิฟ (Brand Love) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด‘Accessible Communities for Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ มีเป้าหมายที่ต้องการสร้างแบรนด์เลิฟ ให้เข้าถึงทุกเจนหลากหลายช่วงวัย​ โดยเน้นแกนความสุขความรักความผูกพัน​ในสังคมไทยที่เป็นสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อกัน รวมถึงการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่มีความรักแบบหลากหลาย เป็นอิสระ มีการทำงานและไลฟสไตล์ Work Life Balance สามารถใช้ชีวิตแบบมีความสุข ทำในสิ่งที่ตนรัก ควบคู่กับงานประจำ ซึ่งแรงบันดาลใจยังสามารถเกิดขึ้นได้จากที่บ้าน ​จึงได้ร่วมกันหยิบเอาเพลงระดับตำนานมาอัพเกรด​ถ่ายทอดเรื่องราวให้เป็นเวอร์ชั่นที่เข้ากับยุคสมัยใหม่ เมโลดี้ใหม่ พร้อมท่าเต้นสุดฮิปที่สามารถเต้นตามได้ทุกเพศทุกเจนเนอเรชั่นเข้ากับยุคสมัยใหม่"บอย โกสิยพงษ์" ได้ตั้งชื่อโปรเจ็คนี้ว่า "หัวใจผูกกัน" เวอร์ชั่น "Happiness is All Around" ซึ่งเนื้อหาเพลงจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน ติดตามได้พร้อมกันทั่วประเทศในวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ทุกช่องทาง Social Media ของ CP LAND Facebook: CP LAND, Instagram: CPLAND.Official, Youtube: CP LAND Official, Tiktok: CPLAND.Official และช่องทางของ Boyd Kosiyabong ในทุกมิวสิคสตรีมมิ่ง Spotify, Joox และ Apple Musicรับชม Teaser MV หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่น “Happiness Is All Around” ได้แล้ววันนี้พร้อมกันทั่วประเทศ https://bit.ly/3jCoan6