เจียไต๋ โชว์นวัตกรรมเกษตรในงาน Chia Tai Field Day 2023 พร้อมเปิดตัว "แตงโมทรงหมอนลูกดำ" เจ้าแรกของไทย

เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย จัดงาน Chia Tai Field Day 2023 แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืช นำเสนอเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากสายพันธุ์พืชที่หลากหลาย และความพร้อมในการพัฒนาสู่การเกษตรแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด “Seeds of Success เมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ” ณ สถานีวิจัยเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตอบรับเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาค เมล็ดพันธุ์เจียไต๋จึงได้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชให้มีความหลากหลาย มีคุณสมบัติในการเพิ่มผลิตผล เพิ่มความทนทานต่อโรค รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ ทั้งนี้ เพื่อให้วงการเกษตรสามารถพัฒนาและก้าวสู่เกษตรแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืนกล่าวถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสายพันธุ์พืชว่า “เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ อยู่คู่เกษตรกรไทยและมุ่งมั่นส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพมายาวนานกว่าศตวรรษ ซึ่งปัจจุบัน ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน พฤติกรรมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเข้ามาของผลิตผลทางการเกษตรจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรต่างหาวิธีต่อยอดขีดความสามารถด้วยเหตุนี้ เจียไต๋จึงมุ่งมั่นเสาะหาเทคโนโลยี และโซลูชั่นทางการเกษตรเพื่อนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม หนึ่งในพันธกิจของเมล็ดพันธุ์เจียไต๋คือการพัฒนาสายพันธุ์พืชอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกได้อย่างมีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโดยเจียไต๋มีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ 9 แห่งรวมถึงสถานีวิจัยเชียงใหม่ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อ 37 ปีที่แล้ว และล่าสุด เจียไต๋ได้เปิดอาคาร มนู เจียรวนนท์ ซึ่งเป็นห้องวิจัยแห่งใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรีที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้ำสมัยเพื่อส่งเสริมงานวิจัยด้านไบโอเทคโนโลยี เช่น Molecular Biology และ Cell Biology รวมทั้งเทคโนโลยีด้านโรคพืช ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเจียไต๋ในการพัฒนาสายพันธุ์พืชที่หลากหลาย ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ที่ส่งมอบความยั่งยืนทางอาหารให้กับผู้คนทั่วภูมิภาค”กล่าวเสริมถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้ เจียไต๋ได้กลับมาจัดงาน ChiaTai Field Day อีกครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเจียไต๋ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของพืชผักในภูมิภาค ซึ่งในงานนี้ นอกจากจะได้พบกับสายพันธุ์พืชที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่ได้ชมพันธุ์พืชใหม่ๆ อย่างแตงโมแบล็กบอมบ์ 006 ที่เปิดตัวครั้งแรกในงานและถือว่าเป็นแตงโมทรงหมอนลูกดำเจ้าแรกในไทยที่เจียไต๋ได้พัฒนาขึ้น""โดยเกษตรกรและพันธมิตรธุรกิจของเจียไต๋จากทั่วโลกที่มาเยี่ยมชมจะได้เห็นศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการที่ตั้งใจส่งมอบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ โรงเรือนอัจฉริยะและโดรนเพื่อการเกษตรที่แสดงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ที่พร้อมเติบโตและก้าวไปด้วยกันกับเกษตรกรและพันธมิตรทุกท่าน”งาน Chia Tai Field Day 2023 นำเสนอนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด “Seeds of Success เมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ” ผ่านการจัดแสดงทั้ง 4 โซน เริ่มตั้งแต่โซนแรก “Happy Home Garden ผักสวนครัวสร้างความสุข” นำเสนอการสร้างแหล่งอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัยที่ทำได้ง่ายและสะดวกสบายภายในบ้าน ด้วยกิจกรรมการปลูกพืชผักของคนในครอบครัวต่อด้วยโซนที่สอง “Seed Innovation นวัตกรรมแห่งเมล็ดพันธุ์” นิทรรศการงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชของเจียไต๋ จัดแสดงแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยไบโอเทคโนโลยีที่ปลอดภัย พร้อมเปิดแปลงเกษตรสาธิตที่เพาะปลูกสายพันธุ์พืชคุณภาพ และนำเสนอพืชไฮไลท์ของปี เช่นข้าวโพดข้าวเหนียวหวานสองสีน้องใหม่ แว็กซี่ ไอริส แฟงจอมทัพ และพิเศษกับการเผยโฉมครั้งแรกของแตงโมทรงหมอนลูกดำเจ้าแรกในไทย "แตงโมแบล็กบอมบ์ 006" โดดเด่นด้วยเนื้อที่ละเอียด รสชาติอร่อยหวาน กรอบ มีกลิ่นหอม ขนาดเมล็ดเล็ก ให้ทรงผลสวย สม่ำเสมอน้ำหนักดี และทนต่อการขนส่งที่จะมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดแตงโมของไทยโซนที่สาม “Agriculture of the Future การเกษตรแห่งอนาคต” ชมการเพาะปลูกพืชในโรงเรือนที่ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกและช่วยให้ได้ผลิตผลที่ดีตรงตามมาตรฐาน ซึ่งได้มีการสาธิตบินโดรนเพื่อการเกษตรประสิทธิภาพสูงจากฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) แบรนด์น้องใหม่ด้านนวัตกรรมการเกษตรของเจียไต๋ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญของเกษตรกรไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยทุ่นแรง ให้การทำเกษตรสมาร์ทและสะดวกยิ่งขึ้นโซนที่สี่ “Farmer’s quality of life เกษตรกรยั่งยืน” จัดแสดงนิทรรศการความสำเร็จของเกษตรกรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ใช้เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ สะท้อนความตั้งใจของเจียไต๋ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงคุณภาพความอร่อยของสายพันธุ์พืชเจียไต๋ ภายในงานยังเสิร์ฟเมนูขนมและเครื่องดื่มที่ปรุงด้วยวัตถุดิบจากผลิตผลสดเจียไต๋ อาทิ มัฟฟินฟักทองครีมชีส ไอศกรีมโฮมเมดรสข้าวโพดย่าง รสเมล่อนซอร์เบต์ และรสแตงโมซอร์เบต์ สมูททีแตงโม เมล่อน และมะเขือเทศ นอกจากความอร่อยถูกใจ ยังมาพร้อมสุขภาพที่ดีจากผลิตผลคุณภาพอีกด้วยงาน Chia Tai Field Day 2023 ในครั้งนี้ นอกจากนำเสนอศักยภาพด้านการวิจัยและปรับปรุงสายพันธุ์พืชของเจียไต๋แล้ว ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการเป็นแหล่งกำเนิดอาหารคุณภาพ ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาหารคุณภาพ ช่วยเติมเต็มความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน