สยามสแควร์ สร้างสรรค์กิจกรรม เปลี่ยน Walking Street เป็น Romantic Street Performance

SIAM SQUARE ชวนมาตกหลุมรัก ในงาน SIAM SQUARE HAPPY VALENTINE “Fall in Love” 2023 ตื่นตา ตื่นใจ กับบรรยากาศทุ่งหญ้าสีชมพู Forest Pink @Walking Street และ Sky Scape @ ชั้น 10 Siamscape คู่รักสายโซเชียลห้ามพลาดกับการถ่ายรูปเก็บ Moment สุดประทับใจ พร้อมพบกิจกรรม Romantic Street Performance มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายดัง และหลากกิจกรรมความรักชวนมาตกหลุมรักกันในเดือนกุมภาพันธ์ ณ สยามสแควร์ชวนคู่รักทุกคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่รักสายหวาน คนรู้ใจ เพื่อนรัก ครอบครัวที่รัก ชวนมาตกหลุมรักท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความโรแมนติกกับ Forest Pink ใจกลาง Walking Street และ Sky Scape ชั้น 10 Siamscape ที่สายโซเชียลห้ามพลาดกับการถ่ายรูปในบรรยากาศทุ่งหญ้าสุดพิ้งค์ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566พร้อมกันนี้ภายในงานยังรวบรวมหลากกิจกรรมแสนโรแมนติกให้ Walking street กลายเป็น Romantic Street Performance อาทิ ดนตรีเปิดหมวก โชว์การเต้น และศิลปะการแสดงจากน้องๆเยาวชน อาทิ วง Yuri&Thanks music academy + Valaya alongkorn rajabhat university, การแสดงเปียโน Shu The Classy Piano Recitals, โชว์ Cover dance จาก Make A Move และ kniverse พิเศษกับ Mini Concert ที่อบอวลไปด้วยความรักกับเพลงรักที่คุ้นเคยจากค่ายดัง Muzik Move, Me records และ KIDDO records ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. – 21.00 น. ณ Walking Street สยามสแควร์ ซอย 7ชวนคนรักมาสุขภาพดีกับงานที่คนรักสุขภาพมาพบกันภายใต้บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุข ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรื่องราวกรีนๆ พร้อมนิทรรศการ เสวนา การแสดงดนตรี และเพลิดเพลินกับกิจกรรม Workshop “Gift for Love” ที่สามารถนำไปให้เป็นของขวัญในเทศกาลวาเลนไทน์ในสไตล์คนรักสุขภาพ อาทิ การทำเครื่องดื่มหมักคอมบูชาจากเกษตรกรสวนเพชร และการทำ BBQไก่ออร์แกนิคโดยคุณอำนาจ จากแทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม อีกทั้งยังรวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพที่คัดสรรค์มาให้เลือกซื้อกับสินค้ากรีนดี อาหารปลอดภัย มากมาย อาทิ ผัก ผลไม้ออแกนิค อาหารทะเลประมงพื้นบ้าน ปศุสัตว์อินทรีย์ เครื่องดื่ม ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ของใช้ ของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ณ PARK@SIAMอีกทั้งร้านดังในสยามสแควร์ยังชวนกันมามอบความรักในเทศกาลแห่งความรักด้วยโปรโมชั่นพิเศษมากมาย อาทิ EVEANDBOY ชวนร่วมงาน EVEANDBOY WORLD OF FRAGRANCE 2023 มหกรรมน้ำหอม ลดแรงแห่งปี สูงสุดถึง 70% สามารถเป็นของขวัญให้คนรัก คนรู้ใจ โดยทางร้านได้ยกทัพน้ำหอมแบรนด์ดังมากกว่า 1,000 กลิ่น มาให้ช้อปกันอย่างจุใจ, BEAUTRIUM เพียงช้อปครบ 399 บาท รับฟรี Flower Set ทันที, Firster ซื้อสินค้าในร้านครบ 2,000 บาท รับฟรีช่อดอกไม้ พร้อมรับคูปองส่วนลด 222 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในคร้ังต่อไป, Saranghae สยามสแควร์ซอย 10 เพียงนำภาพถ่ายที่ Forest Pink มาโชว์ที่ หน้าร้านรับสิทธิ์พิเศษสำหรับรับประทานบิงซูสตรอว์เบอร์รี่ในราคาพิเศษ เพียง 300 บาท จากราคาปกติ 350 บาท, DAKASI เพียงถ่ายรูปที่ Forest Pink แล้วเช็คอินใน Social Media ช่องทางใดก็ได้รับสิทธิ์ซื้อชานมสตรอเบอร์รี่ หรือ นมสดสตรอเบอร์รี่ไซส์ M ในราคาเพียง 49.- บาท จากราคา 65.- บาท และ Dak Galbi ลิโด้คอนเน็คจัดโปรโมชั่น PIANT ALL YOU HEART ชวนเพ้นท์แก้วสื่อรักพร้อมอิ่มอร่อยกับ Set เมนูอาหารเกาหลีที่จัดให้ลิ้มลองใน ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ในราคาพิเศษร่วมด้วยโปรโมชั่นจากร้านอื่นๆ อีกมากมายเตรียมเซอร์ไพรส์คนรักด้วยดอกไม้สวยๆ กับร้านค้าย่านสยามสแควร์ได้ที่ร้าน N.S. Florist สยามสแควร์ซอย 9 ที่จัดดอกไม้สวยสั่งได้ตามใจคุณ และ Beautrium กับช่อดอกไม้สุดฮิป พิเศษสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พบกับ POP UP Flower Shop จำหน่ายดอกไม้นำเข้าจากต่างประเทศ ฝากคนรัก จากร้าน October Flower ณ ทางลาด ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันวาเลนไทน์นี้ชวนคนรักฉลองเทศกาลวันแห่งความรักในงาน SIAM SQUARE HAPPY VALENTINE “FALL IN LOVE” 2023 สยามสแควร์ ติดตามรายละเอียด