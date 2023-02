ไร่ใจยิ้ม สร้างสรรค์ 9 กิจกรรมแห่งความสุข ตอบโจทย์ ESG

“ไร่ใจยิ้ม” มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (University of happiness) เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในการสร้างผู้นำแห่งความสุขแบบ “Holistic Happineess -Well-Being - Sustainable Transformation” ที่ได้รับรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบของ Carbon Neutral เพื่อสร้างสุขภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งกาย ความคิด จิตและใจและทักษะที่แข็งแรงพร้อมการสร้างไลฟ์สไตล์แบ่งปันความสุขร่วมกับชุมชน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใช้ Experienced and Low Carbon Adventure based learning ในการเติมเต็มองศาที่หายไปของการเป็นผู้นำตามหลักแนวคิดของ ESG, SDGs และศาสตร์ของโคกหนองนา สปาร์ตัน ที่ผสมผสาน ดิน น้ำ ลม ไฟ สร้างความสมดุลย์ในการบริหาร Profit-People-Planet เติมพลังให้ชีวิตเติมยิ้มให้ใจกล่าวว่า 9 Happiness Touch Points by Design @ University of Happiness ไร่ใจยิ้ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา Inside-Out Leadership Development เพื่อเรียนรู้การสร้างจิตสำนึกที่เป็นเสมือนเข็มทิศในการ Align และ Attune สมองและหัวใจในการสร้างสมดุลและความสัมพันธ์ระหว่าง Profit-People-Planet ที่ทำให้เราเห็น Insight ของ ESG (Environmental, Social, Governance) ที่ดีต่อใจ ดีต่อเราและดีต่อโลกรวมทั้ง SDGs (Sustainable Development goals)1.ปลูกป่า ปลูกอาหารเป็นยา ปลูก Carbon Creditกิจกรรม ปลูกป่าในใจคน Happiness Plantation2.รักษ์น้ำ “นำ้ คือ ชีวิต” ใช้น้ำอย่างรู้ค่า เติมน้ำคืนแผ่นดิน กิจกรรม ธนาคารนำ้ใต้ดิน Circular Underground Water Bank3.เปลี่ยนใบไม้ให้มีค่า เป็นปุ๋ยแห่งความมั่งคั่งกิจกรรม เปลี่ยนใบไม้ให้มีมูลค่า Waste to Wealth4.สร้างความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกิจกรรม อาบป่า Forrest Bathing & Oneness5.เปลี่ยน Ego ไปสู่ Eco based Hi-Trust Hi-Performance Teamกิจกรรม เดินป่าเติมพลังให้ทีม เติมยิ้มให้ใจ Mini-Everst Mountaineering6.แบ่งปันความสุข ที่ดีต่อใจ ดีต่อเรา ดีต่อโลกกิจกรรม ปรุงสุข Smiley Heart & Well-Being Cooking7.เพาะบ่มรากแก้วและสร้างเข็มทิศในการบริหารดุลภาพความสำเร็จและความสุขกิจกรรม ค้นหารากแก้วความสุขและความหมายในชีวิต8.บริหารจัดการความเสี่ยงการปรับตัวและความไม่ชัดเจนของความเป็นไปได้ใหม่กิจกรรม สะพานวัดใจ Braveheart Bridge9.กล้ารักษา Integrity & Commitment to Excellenceกิจกรรม Zipline ท้าทายความกล้าก้าวข้ามความกลัวกิจกรรมปลูกป่าในใจคน สร้างจิตสำนึกดีๆ ของ People & Planetให้เห็นประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ในการ Co-Farming ระหว่างชุมชนใจยิ้มและคนเมืองเพื่อสร้างเป็น Carbon Credit & Happy village ModelCommunity เป็นกิจกรรม Corporate Green CSR in processที่เพาะบ่ม Green Mindset, ESG Strategy พร้อมทั้งวางเป้าหมายในการเพิ่มทักษะในการสร้าง Social Innovation ร่วมกันCarbon Footprint : 0.00 KgCO2eqกิจกรรมเติมน้ำลงไปใต้ดินเพื่อทดแทนน้ำใต้ดินที่เราสูบขึ้นมาเปรียบเสมือนกับการฝากนำ้ไว้กับธนาคาร ชั้นใต้ดินในชั้นหินอุ้มนำ้โดยใช้ขวดพลาสติกและยางเก่าๆ ที่ใช้แล้วมาทำเป็นช่องให้น้ำไหลผ่านลงไปใต้ดินเพื่อสร้าง Circular Water Bank ที่มาทดแทนน้ำที่หายไปและยังช่วยลด Waste ขยะพลาสติกไปในตัวด้วยCarbon Footprint : 0.00 Kgco2eqกิจกรรมเก็บใบไม้ที่หล่นทั่วไปในไร่ที่ดูเหมือนไม่มีค่าลงในเสวียงใต้ต้นไม้หรือนำมาใส่รองเพิ่มกระบวนการย่อยสลายให้เร็วขึ้นให้กลายเป็นปุ๋ยแห่งความมั่งคั่งเพื่อนำไปหมุนเวียนใช้ต่อเติมฮอร์โมนความสุขให้แก่ต้นไม้Carbon Footprint : 0.00 Kgco2eqการอาบป่า เป็นการสร้างสัมพันธ์หนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่รายล้อมตัวเราผ่านอายตนะ ทั้ง 5 คือตาดู หูฟังเสียง จมูกสูดกลิ่นอากาศบริสุทธิ์ ลิ้นได้รสชาติของสมุนไพร ใจสัมผัสถึงความสงบท่ามกลางธรรมชาติผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานฟังเสียงหัวใจตัวเองและหัวใจผู้คนที่สำคัญที่อยู่รอบข้างและยกระดับความต่างให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวCarbon Footprint : 1.04 Kgco2eqสัมผัสกับธรรมชาติวิวอันสวยงาม 360 องศาของขุนเขาห้ามังกรมองเห็นยอดเขาฟูจิที่เป็น Landmark ของเมืองเลาขวัญ กาญจนบุรีระหว่างเดินขึ้นสู่ยอดคุณจะได้สังเกตความมหัศจรรย์ของ Body Intelligence ของร่างกายที่เห็นสัญญาณว่าตัวเราและทีมงานว่ามีความแข็งแกร่งหรือความเหนื่อยล้าทำให้ตระหนักรู้ถึง Good Loop และ Bad Loop ของการเปลี่ยนแปลงจาก Ego based ไปสู่ Eco based Hi-Trust Hi- Performance Team ในการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและสามารถ Rechargeเติมพลังให้ทีมงานและเติมยิ้มให้ใจก่อนที่จะ BurnoutCarbon Footprint : 0.00 Kgco2eqปรุงสุข คือกระบวนแบ่งปันความสุข ที่ดีต่อใจ ดีต่อเรา ดีต่อโลก แบบ LowCarbon Gastronomy เลือกสมุนไพรในซุ้มฟาร์มสุข ตามแนวคิด Food forMedicine มาเป็นส่วนประกอบในการปรุงสุขที่นำเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผสมผสานเป็นเมนูใหม่ที่น่ารับประทานเสิร์ฟในขนาดที่พอเหมาะ ต่อผู้รับประทานลดการเกิด Food Waste เพื่อนำไปทำอาหารบำรุงสุขภาพยาดีที่ไม่ต้องผสมสารเคมี ไม่เป็นพิษต่อผืนดินและปลอดภัยต่อร่างกายเพื่อแบ่งปันฮอร์โมนความสุขในการทำอาหารเพื่อคนสำคัญในทีมงานและครอบครัวCarbon Footprint : 25.67 Kgco2eqตามหารากแก้วความสุข ปลดล็อคต่อมสุขใจและตอบคำถามว่าอะไรคือความสุข พิจารณาการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาว่าต่อมสุขใจ ของเราคืออะไรมีวิธีเพิ่มความสุขและลดความเครียดนั้นได้อย่างไรรวมทั้งการเจียระไนภาพความสำเร็จที่มีความหมายของเราคืออะไรเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ และพิมพ์เขียวของความสุขสู่ความสำเร็จCarbon Footprint : 0.00 Kgco2eqเสริมสร้างความตระหนักรู้ในองศาที่หายไปในชีิวิตเพื่อสร้าง GrownMindset และ Team Agility ในการก้าวข้าม Uncentainty andComplexity of Changeบนสะพานวัดใจ สะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามบ่อน้ำกลางสวนเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีไว้เพื่อเติมเต็มทุกส่วนที่สำคัญบริหารความเสี่ยงในการก้าวผ่านอุปสรรคพร้อมทั้งมีภูมิต้านทาน Resilenceในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนทั้งในระดับผู้นำและทีมงานที่ต้องเดินข้ามความไม่ชัดเจนของความเป็นไปได้ใหม่ใน VUCA WorldCarbon Footprint : 0.00 Kgco2eqสร้างคำมั่นสัญญาด้วยการก้าวข้ามความกลัวในการ Execution เพื่อสร้างCommitted Vision ให้เป็นความจริงด้วยกิจกรรม Ziplineที่โรยตัวจากบ้านต้นไม้ลงสู่ทะเลสาบทำให้ได้เห็นมุมมองใหม่อย่างมีความหมาย ทำให้เรา Zoom inและกล้าสร้างคำมั่นสัญญาในสิ่งที่สำคัญต่อการเพิ่มพลังชีวิตที่จะ BendReality ให้ตามเป้าหมายให้เกิดขึ้นจริง Carbon Footprint : 0.00Kgco2eqทีมอาจารย์ มหาวิทยาลัยความสุข สามารถ Customizedเป็นกิจกรรมแคมป์ผู้นำ 2 วัน 1 คืน เพื่อสัมผัสความสุข ที่ดีต่อใจ ดีต่อเราดีต่อโลกและความสนุกของการผจญภัยและการใช้ชีวิตกับธรรมชาติที่ครบทุกรส บริษัทชั้นนำอย่างเช่น Bureau Veritas ได้นำทีมผู้บริหารมาสัมผัสและเรียนรู้ ESG Happiness Touch Points ที่มหาวิทยาลัยความสุข ไร่ใจยิ้ม