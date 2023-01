“ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์” ชวนอนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม และพนักงานทำกิจกรรมจิตอาสา ให้กับชุมชนบางน้ำผึ้ง

ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญนักแสดงหนุ่ม 'อนันดา เอเวอริงแฮม' ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมประจำปี โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสีสันและคืนชีวิตชีวาให้กับชุมชนบางน้ำผึ้งร่วมกับพนักงานลอรีอัล 250 คน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมเก็บและคัดแยกขยะบริเวณคุ้งน้ำบางน้ำผึ้ง กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียนใหม่ให้น้อง ๆ และกิจกรรมระบายสีทางจักรยานเพื่อชุมชนกล่าวว่า “กิจกรรมลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 เป็นการรวมพลังจิตอาสาของพนักงานลอรีอัลทั่วโลก ร่วมกันทำประโยชน์คืนสู่สังคมเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบการดําเนินธุรกิจของบริษัท และในฐานะที่เราเป็นแบรนด์ที่มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลก วันนี้จึงเป็นหนึ่งในโอกาสดี ๆ ที่เราจะสร้างความตระหนักรู้ถึงพันธกิจของบริษัทให้กับพนักงานของเรา ด้วยการชวนทุกๆ คนมามีส่วนร่วมในการแต่งเติมเพิ่มสีสัน แต้มความสวยงาม มอบน้ำใจให้ชุมชนบางน้ำผึ้งมีชีวิตชีวามากขึ้น ที่ผ่านมาลอรีอัลได้มุ่งส่งเสริมให้พนักงานทั่วโลกออกมารวมพลังจิตอาสาทำความดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม L’Oréal Citizen Day มาโดยตลอด สอดคล้องกับแนวคิด ‘พันธสัญญาแห่งความยั่งยืน’ ด้วยการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก หรือ Create the Beauty that Moves the World ของ ลอรีอัล กรุ๊ป”ในโอกาสครบรอบ 13 ปี กิจกรรม L’Oréal Citizen Day พนักงานชาวลอรีอัลได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ด้วยการเติมสีสัน เพิ่มชีวิตชีวิตชีวาให้กับชุมชนบางน้ำผึ้งที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นแหล่งออกซิเจนของชาวสมุทรปราการด้วยการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง โดยมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเก็บและคัดแยกขยะ ให้คุ้งน้ำบางน้ำผึ้งใสสะอาดยิ่งขึ้น ที่บริเวณท่าน้ำวัดบางน้ำผึ้งนอก คืนความสวยงามของสายน้ำกลับสู่ชุมชน โดยร่วมมือกับ CirPlas บริษัทจัดการปัญหาขยะพลาสติก นำขยะพลาสติกที่เพื่อนพนักงานแยกได้ไปนำไปรีไซเคิลต่อไป กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนใหม่ให้น้อง ๆ ที่โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน พร้อมมอบหนังสือและอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับกิจกรรมนี้ทางลอรีอัลได้มีการสั่งซื้อหนังสือเรียนกับทางนานมีบุ๊คส์ โดย ทางนานมีบุ๊คส์ร่วมสมทบทุนอีกหนึ่งเท่าเพื่อมอบความรู้ให้กับน้อง ๆ ในชุมชนเพิ่มเติม สุดท้ายคือกิจกรรมระบายสีทางจักรยานเพื่อชุมชน เติมสีสันเพิ่มความสดใสให้ภูมิทัศน์ระหว่างปั่นจักรยานสวยงามมากขึ้น นอกจากนั้น ลอรีอัลยังได้มอบผลิตภัณฑ์จำนวน 300 ชุด รวมทั้งสิ้น 1,200 ชิ้น มูลค่า 192,600 บาทให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเครือข่ายในชุมชนต่อไปอีกด้วยแบรนด์สกินแคร์อันดับ 1 ในไทย ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากๆ ที่มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับลอรีอัล และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์อีกครั้ง ในฐานะแบรนด์ แอมบาสซาเดอร์ของการ์นิเย่ ซึ่งเป็นแบรนด์แรกของลอรีอัล ประเทศไทย ที่เดินหน้าสู่ “Green Beauty” อย่างเต็มตัวภายใต้คอนเซปต์ #สวยใส่ใจโลก ด้วยความเชื่อว่า ทุกคนสามารถใส่ใจดูแลตัวเองไปพร้อม ๆ กับการใส่ใจโลกให้ยั่งยืนได้ ผมได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับการทำงานหลายๆ มิติ ของลอรีอัล กรุ๊ป ในการสร้างความงามที่ยั่งยืน รวมไปถึงการผลักดันให้ทั้งพนักงาน พันธมิตร ลูกค้า รวมไปถึงแอมบาสซาเดอร์อย่างผมเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นที่เราทุกคนต้องช่วยกันเพื่อสร้างความยั่งยืน กิจกรรมลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ เป็นหนึ่งในการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและโลกของเรา”สำหรับกิจกรรมลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ ปี 2022 นั้น พนักงานลอรีอัลสามารถช่วยกันเก็บและคัดแยกขยะได้กว่า 200 กิโลกรัม และช่วยให้เด็กๆ กว่า 30 คนได้มีโอกาสใช้ห้องเรียนที่สวยงามสดใส ไปจนถึงการปรับภูมิทัศน์เส้นทางปั่นจักรยานที่ทำให้นักปั่นกว่า 9,000 คน ได้อิ่มเอมกับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น