ตามรอย 13 โครงการ “Thailand HR Innovation Award 2022” จากดินสู่ดาว ‘คิด ลงมือ ต่อยอด ติดลมบน’

ปิดม่านกันไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับงานประกาศซึ่งจัดเมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว12 องค์กร ภายใต้ 13 โครงการที่ได้รับรางวัล หน้าม่านที่เห็นคือ ใบหน้าเปื้อนยิ้ม เต็มไปด้วยความสุข แต่เรื่องราวหลังม่าน กว่าที่สปอตไลท์จะสาดแสงมาได้ ต้องผ่านด่านความลำบากนับครั้งไม่ถ้วน การตามรอย 13 โครงการขององค์กรชั้นนำ 12 แห่ง เพื่อศึกษาวิธีคิดกรอบนวัตกรรมการสร้างคน เอาไปค้ำยันและยืนระยะความสำเร็จให้องค์กร จึงถือเป็นอีกโนว์ฮาวการจัดการที่น่าศึกษา สำหรับองค์กรน้อยใหญ่ที่ยังไม่ได้เตรียมกลยุทธ์ทางด้านคนอย่างจริงจัง ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ถาโถมรอบด้านกล่าวว่า รางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 ปีนี้ มี 3 องค์กรที่ผ่านเข้ารอบมาได้ถึงระดับ Gold Award (550-750 คะแนน) และ 9 องค์กรเกาะกลุ่มกันมาในระดับ Silver Award (300-500 คะแนน) และหลายปีมานี้ยังไม่มีองค์กรใด ไต่ขึ้นไประดับสูงสุด Diamond Award (800-1,000 คะแนน) เพราะต้องเป็นเทพจริงๆ และต้องได้ทุกเกณฑ์คะแนน 5Is (Initiative, Involvement, Implementation, Integration, Impact) ไม่ต่ำกว่า 80% จึงถือเป็นอีกความท้าทายก้อนใหญ่สำหรับบรรดา HRเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย ทุกชั้นปี ได้มาลงมือทำงานจริงภายใต้คอนเซ็ปต์ micro enterprise ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ผ่าน boot-camp และ Hell Day ด่านหิน 24 ชั่วโมง เพิ่มทักษะความรู้ทางด้านดีไซน์ ธุรกิจ และเทคโนโลยี เพื่อเอามาต่อยอดการสร้างนวัตกรรม และบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ด้วยแนวคิดแบบเป็ด ที่ไม่มีอะไรทำไม่ได้ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเขย่าโลก โกซอฟท์ก็พยายามเขย่าทักษะคนไอที ทั้ง upskills, reskills ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ โดยเปิดทางให้คนภายนอกเข้ามาอัพเกรดทักษะใหม่ๆ ด้วยกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นการเพิ่มจำนวนแรงงานมีทักษะทางด้านไอทีเป็นกำลังของประเทศต่อไปโดยหยิบ pain point ที่ว่า ความเจ็บป่วยส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความกังวลใจให้ครอบครัวพนักงาน โครงการนี้จึงเข้ามาตอบโจทย์นวัตกรรม การดูแลรักษาพยาบาล ทั้ง online และ offline สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้ป่วยติดเตียง โดยขยายผลจากการใส่ใจพนักงานและญาติ ไปเพิ่มความห่วงใยให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนด้วยอีกทางหนึ่งหยิบเอาเทคโนโลยีล้ำๆ อย่าง Metaverse มาสร้างสีสันให้กับการรับสมัครงาน และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงต่อยอดแนวคิดไปสู่การทำออฟฟิศเสมือนจริง เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้ผู้สมัครงานจากการสร้างคนรุ่นใหม่ในองค์กรที่ไม่จำเป็นต้องรู้ไอทีไปทุกเรื่อง แต่สามารถใช้ไอทีในการทำงานได้ โดยมีพนักงานไอทีเป็นพี่เลี้ยง ออกแบบโค้ดที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตร พัฒนาไปเป็นแอปสำหรับการใช้งานเฉพาะทางในแต่ละหน่วยงานขององค์กร ผ่านกระบวนการ design thinking และขยายกลุ่มเป้าหมายจากพนักงานไปสู่นักศึกษาฝึกงาน เพื่อส่งต่อความสำเร็จในวงกว้างเป็นการเอาเรื่องพื้นๆ อย่างวินัยทางการเงิน ที่มักสร้างปัญหาระดับชาติ เอามาเล่าเรื่องใหม่ผ่านแอป gamification ฝึกสติในการใช้จ่ายมากขึ้น และต่อยอดไปถึงกลุ่มนักเรียน/ นักศึกษา ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในอนาคต ให้รู้จักใช้เงินให้ถูกทาง ขณะที่บริษัทเองสามารถนำมาเป็นเครื่องมือจัดสวัสดิการ และสร้างแรงจูงใจเฉพาะบุคคลได้อีกทางหนึ่ง ถือเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเป็นอีกโครงการที่บริษัทได้เบิ้ลรางวัล Silver Award โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นศิราณีตอบโจทย์ปัญหาชีวิตของเด็กวัยรุ่น แบบไม่มีหยุดพัก 24 ชั่วโมง จากการสร้างคาแรกเตอร์สาวน้อยพนักงานวัย 20 มาเป็นเพื่อนพนักงาน และเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างพนักงานกับองค์กร พร้อมกิมมิกสะสมแต้ม แลกของรางวัลตามใจด้วยการปลดล็อกทางเดินทางอาชีพ แทนที่จะอยู่ในอำนาจเบื้องบนอย่างที่เคยเป็นมา บริษัทก็หันมาสนับสนุนให้พนักงานวางแผนเส้นทางอาชีพของตัวเอง โดยบริษัทเปิดตัวช่วยให้ครบชุด ทั้ง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการพัฒนาอาชีพ: job family structure, competency, career path และกระบวนการเรียนรู้ (individual development plan, 70:20:10 learning program), นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ (career policies): promotion, rotation และ internal recruitment ตลอดจนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ (career tools): career profile, my career, my IDP, และ career dashboardเป็นอีกนวัตกรรม HR ที่หยิบเอา point มาสร้าง performance ให้องค์กร ตั้งแต่ระดับ branch point ศักยภาพแต่ละสาขา ระดับ wisdom point ศักยภาพของคนทำงานที่โดดเด่น สามารถส่งต่อให้กับทีม จนมาถึง point ใหญ่สุด GSB Way Point ที่เน้นเรื่อง engagement เพื่อให้คนและองค์กรยั่งยืนไปด้วยกันความท้าทายที่สำคัญของระบบ Si-eHR คือ การร่วมมือกันระหว่าง HR และ IT ในการออกแบบและพัฒนาระบบให้บุคลากร เข้าใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเชื่อมต่อกับข้อมูลจากระบบต่างๆ ที่มีจำนวนมาก และมีความซับซ้อนของเงื่อนไข โดยระบบมีความยืดหยุ่นต่อการพัฒนาเพิ่มเติม หรือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น ระบบใบลา ข้อมูลโควตาการลาในแต่ละประเภทการจ้างจะมาจากระบบ SAP มาแสดงสิทธิการลาที่ Si-eHR และเมื่อบุคลากร มีบันทึกการลาในระบบ Si-her ข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบ e-Document เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติ ระบบการจัดพิมพ์หนังสือรับรองการทำงาน ที่ได้ข้อมูลที่ Update จากระบบ SAP โดยตรง ระบบประวัติวัคซีน ที่ข้อมูลมาจากระบบโรงพยาบาลลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานกว่า 4,700 คนทั่วประเทศ โดยใช้ chatbot มาเป็นเครื่องมือหลักให้พนักงานสามารถปฏิสัมพันธ์กับระบบต่างๆ ผ่านการแชท อีกทั้งยังถูกออกแบบให้สามารถปรับแต่งข้อมูลต่างๆ ตามแบบเฉพาะของพนักงานแต่ละคน เป็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา มีส่วนร่วมในแต่ละ touch point การทำงานของพนักงานตลอดทั้ง working journey และเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือต่างๆ ให้สอดรับกับปัญหาของพนักงาน ตลอดจนการรับข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นบริษัทเชื่อว่า “ความรู้ที่ดี คือความรู้ที่ได้ใช้” จึงเอาความรู้ในระบบ ที่เข้าไม่ถึง มาจัดระเบียบใหม่ ให้เข้าถึงง่าย ใช้ได้จริง เป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร คู่ค้า และระบบการศึกษา โดยคำนึงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในปัจจุบัน 3-JUST: Just Enough (ปริมาณที่ใช่) Just in Time (เวลาที่ใช่) และ Just for Me (เนื้อหาที่ใช่) หน่วยธุรกิจต่างๆ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ผ่านการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ให้ตรงจุดโครงการแรงงานสัมพันธ์ที่เยี่ยมยอดกับองค์กรที่ยอดเยี่ยม เกิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เป็นเลิศกับองค์กรที่ยอดเยี่ยม โดยใช้แนวคิด 6 มิติ ในการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการยอมรับ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมการมีตัวตนของสหภาพฯในองค์กร การจัดการความขัดแย้งในองค์กร และการทำงานที่มีคุณค่า ส่งผลทำให้การบริหารแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท ไม่มีข้อเรียกร้องประจำปี 3 ปีต่อเนื่อง (2562-2564) และเกิดรูปแบบการจ่ายโบนัสประจำปีแบบ PSR : Profit Sharing Ratio ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้เกิดบรรยากาศด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร3 สถาบันแถวหน้าอย่าง PMAT, FTPI และ NIDA วางเป้าหมายเด่นชัด ในการยกระดับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้าน HR กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ทุกขนาดและทุกประเภท รวมถึง SMEs Startup เพื่อทำให้เกิดระบบการสร้างนวัตกรรมแบบองค์รวมThailand HR Innovation Award 2022 ถือเป็นอีกปีทองของการนำโครงการที่เข้ารอบ มาเล่าสู่กันฟังถึงนวัตกรรมที่จับต้องได้ เป็นจริงได้ และไม่เกินความสามารถที่องค์กรน้อยใหญ่จะเอาไปพลิกแพลงต่อยอด เพื่อให้เป็นมอเตอร์เวย์ยกระดับศักยภาพองค์กรในที่สุด