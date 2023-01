มินิประเทศไทยสานต่อแนวคิด ‘MINI BIG LOVE’ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมส่งมอบสิ่งดีๆ แก่ชุมชน

กล่าวว่าภายใต้แนวคิด ‘BIG LOVE’ มินิ ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมใหญ่แห่งปีเพื่อมุ่งส่งต่อความรักและพลังบวกซึ่งถ่ายทอดภายใน MINI EXPO 2022 ด้วย ‘BIG LOVE for The City’ มอบความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยช็อกโกแลตจากร้าน 60 Plus Bakery & Cafe ซึ่งผลิตโดยผู้พิการ ‘BIG LOVE for Every Inspiration’ ด้วย การนำเสนอแรงบันดาลใจของไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายผ่านฟังก์ชันต่างๆ ของรถยนต์มินิ คันทรีแมน รวมถึงงาน MINI United รวมพลคนรักมินิแห่งปี ซึ่งจัดขึ้น ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้มาร่วมส่งต่อพลังบวกให้แก่กันผ่านกิจกรรมสุดสนุกสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นแคมป์ปิ้ง งานคราฟต์และงานประดิษฐ์สำหรับกิจกรรม ‘BIG LOVE for the People’ เริ่มด้วย MINI BIG LOVE Story in Nan ที่นำผู้เข้าร่วมทริปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชาวชุมชนบ้านก่อก๋วง ตำบลบ่อเกลือใต้ ที่รักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในชุมชนกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทอผ้าทอโบราณ หัตถกรรมผ้าทอลายไทลื้อและผ้าย้อมสีธรรมชาติ โดยยังได้ร่วมกันสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา ของใช้จำเป็นให้แก่ชุมชน พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมและพัฒนาอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย‘BIG LOVE for the Planet’ ซึ่งจัดขึ้นเป็นซีรีส์ โดยนำลูกค้าผู้ใช้รถมินิ ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการศึกษาและเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ใน MINI BIG LOVE Story in Khao Kho ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีไฮไลต์ที่การเรียนรู้การป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศของภาคเหนือที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า MINI BIG LOVE Story in Amphawa ณ อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การกิจกรรมพายแพดเดิลบอร์ดเก็บขยะในคลองอัมพวา สร้างความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนริมน้ำ และ MINI BIG LOVE Story in Koh Tao ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับเวิร์คชอปเรียนรู้การทำซ้งปลา ทุ่นที่อยู่อาศัยเทียมของปลาในทะเลที่ประดิษฐ์จากทางมะพร้าวและเชือก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวประมงในพื้นที่ การร่วมเก็บขยะบนชายหาดกับกลุ่ม Trash Hero บนเกาะพะงัน นอกจากนี้ มินิ ประเทศไทยยังได้ร่วมสนับสนุนต้นกล้ารวม 10,000 ต้นจากการจองรถมินิภายในงาน MINI EXPO 2022 และยังได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าของมินิ ที่มารวมตัวกันช่วยกันขนต้นไม้ไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครอีกด้วยซึ่งการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ มินิ ประเทศไทยยังคงเดินหน้าร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด ‘MINI BIG LOVE’ ด้วยความเชื่อที่ว่า ‘Small people can change the world’ – แม้ว่าเราจะเป็นคนตัวเล็กๆ แต่หากเราร่วมมือกัน เราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่โลกใบนี้ได้อย่างแน่นอน