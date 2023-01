งดงาม-คนทั่วโลกมองเห็น! ‘แอนนา เสือ’ คว้าผู้ชนะอิมแพคเวย์

“It’s not about the dress you wear, but it’s about the life you lead in the dress.”

—Diana Vreeland



“มันไม่เกี่ยวกับชุดที่คุณใส่ แต่มันเกี่ยวกับชีวิตที่คุณสวมมัน” ไดอาน่า วรีแลนด์



ไดอาน่า วรีแลนด์ เป็นคอลัมนิสต์และบรรณาธิการแฟชั่นชาวฝรั่งเศส-อเมริกัน เธอทำงานให้กับนิตยสารแฟชั่น Harper's Bazaar และเป็นหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสาร Vogue ต่อมาได้เป็นที่ปรึกษาพิเศษของสถาบันเครื่องแต่งกายแห่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน

(ชมคลิป)ทั้งนี้ ผู้ชนะดังกล่าวเป็นผลจาก ImpactWayv™ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มผลกระทบทางสังคมระดับโลกที่รวมผู้คน ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงผลกำไรเข้าด้วยกันเพื่อเร่งสร้างผลกระทบโดยรวมImpactWayv™ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นผู้บุกเบิกการสร้างอิมแพคทางสังคม จากการเข้ามาร่วมมือกับองค์การมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe Organization) ในการสนับสนุนการประกวดนางงามจักรวาล หรือมิสยูนิเวิร์ส ตั้งแต่การประกวดครั้งก่อนหน้า (ครั้งที่ 70) นั่นหมายความว่า คนทั่วโลกมองเห็นเรื่องราวและตัวตนของเธอแล้วโดยเฉพาะจากชุดราตรีซึ่งเป็นชุดรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ด้วยการนำฝากระป๋องอะลูมิเนียมมารังสรรค์ให้งดงามด้วยเทคนิค Jewelery Detail พร้อมตกแต่งด้วยเพชรจาก Swarovki ที่ออกแบบโดยคุณอาริฟ เจ๊ะหวาง จากแบรนด์ MANIRAT (ชมคลิป)อ้างอิง Miss Universe Thailand