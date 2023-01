หนุนท่องเที่ยวยั่งยืน!! Airbnb จับมือ ททท.เปิดตัวคู่มือ Live and Work in Thailand รับดิจิทัลโนแมดเยือนไทย

Airbnb ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวคู่มือ Live and Work in Thailand บนแอปฯ Airbnb และเว็บไซต์ https://www.airbnb.com/liveandworkanywherethailand เพื่อให้ข้อมูลสำคัญและดึงกลุ่มดิจิทัลโนแมดและนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวให้เดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้นเปิดเผยว่า ในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแคมเปญระดับโลก กับ Airbnb เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับ Digital Nomad และคนทำงานทางไกล ซึ่งมีหลายจังหวัดที่ติดอันดับเมืองของ Digital Nomad ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแคมเปญนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ ‘Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters’ ของ ททท. และทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 20 ล้านคน เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ทั้งนี้ กรุงเทพฯ นับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในอันดับที่ 5 ของโลกบน Airbnb ในปี 2566* การท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพำนักระยะยาวของนักท่องเที่ยว (มากกว่า 28 วัน) ก็มีบทบาทสำคัญไม่น้อยกล่าวว่า “ประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำของคนทำงานทางไกล และบรรดาดิจิทัลโนแมดทั่วโลกผู้ซึ่งกำลังมองหาสถานที่ที่มีความยืดหยุ่นทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน จากความร่วมมือกับ ททท. ในครั้งนี้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเติบโตของการพักระยะยาวเพื่อเข้ามาใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทย พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไปยังจุดหมายปลายทางหลายๆ แห่ง รวมถึงชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ”จากข้อมูลของ Airbnb ปีที่ผ่านมาพบว่านักเดินทางสนใจในการพำนักระยะยาวในประเทศไทยมากขึ้น และมีการจองที่พักสำหรับการพำนักระยะยาวในพื้นที่นอกตัวเมืองของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นถึง 2 เท่าในไตรมาส 2/2565 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2562 **(ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19) ซึ่งกรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่ ขึ้นแท่นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการค้นหาที่พักแบบระยะยาวในปี 2565 นอกจากนั้น เกาะพะงัน เกาะลันตา และกระบี่ ได้รับความนิยมของการพักระยะยาวในครึ่งปีหลังของปี 2565 อีกด้วย**มุ่งให้ข้อมูลสำคัญสำหรับนักเดินทางกลุ่มดิจิทัลโนแมดและคนทำงานทางไกลที่ต้องการมาใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทย อาทิ ข้อมูลในทางปฏิบัติต่างๆ รายละเอียดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายอันย่อมเยาในการดำรงชีวิต วัฒนธรรมและมรดกของไทย รวมถึงเคล็ดลับในการท่องเที่ยวและพักผ่อนในประเทศไทย อีกทั้งยังมีข้อมูลสำหรับการทำวีซ่าระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและภาษา โดยไฮไลท์รวมถึงตัวเลือกอันหลากหลายในการพำนักระยะยาว ตลอดจนนำเสนอจุดหมายปลายทางสำหรับบรรดาดิจิทัลโนแมดทั้งที่เป็นที่นิยมและอาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งคู่มือฉบับนี้ถือว่ามีข้อมูลสำคัญที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับนักเดินทางที่สนใจทำงานทางไกลในประเทศไทยเป็นอย่างดีไม่นานมานี้ Airbnb ได้เผยแพร่คูู่มือสำหรับโฮสต์ ที่นำเสนอเคล็ดลับในการรองรับกลุ่มคนทำงานทางไกล และ ได้เปิดตัว Airbnb’s Guide to Live and Work Anywhere: How Communities Can Benefit from Remote Workers ซึ่งเป็นคู่มือสำหรับรัฐบาลและยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางแต่ละแห่งแบบคร่าวๆ ว่าชุมชนจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากกลุ่มนักเดินทางที่เป็นกลุ่มคนทำงานทางไกลได้อย่างไรโดยคู่มือฉบับนี้อ้างอิงมาจากข้อมูลเชิงลึก ฐานข้อมูลต่างๆ และประสบการณ์ของ Airbnb ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของจุดหมายปลายทางทั่วโลก 20 แห่ง รวมถึงประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาโครงการต่าง ๆ สำหรับการทำงานทางไกลทั่วโลกหมายเหตุ *ข้อมูลของการค้นหาที่พักในช่วงไตรมาส 1-ไตรมาส 3 ปี 2565 เพื่อเข้าพักในปี 2566 เปรียบเทียบกับการค้นหาที่พักในช่วงไตรมาส 1-ไตรมาส 3 ปี 2564 เพื่อเข้าพักในปี 2565**ข้อมูล Airbnb การค้นหาที่พักของนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศในเดือนกรกฎาคม 2565