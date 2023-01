"บ้านปู เน็กซ์" ลุยโครงการ “Light & Learn” ปี5 สร้างประโยชน์ 5 ด้าน ให้เยาวชนพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนไฟฟ้า

เพราะเชื่อว่าผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงเดินหน้าสานต่อนำแสงสว่างจากระบบโซลาร์ไปเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และสร้างประโยชน์ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ การสอน คุณภาพชีวิต จิตใจ และสิ่งแวดล้อมให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้าล่าสุด ชวนทีมพนักงาน และติดตั้งระบบโซลาร์และแบตเตอรี่ให้แก่โรงเรียนศศช.บ้านโป๊ะพอคี จังหวัดตาก พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ และการสอนเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติ และพลังงานสะอาด โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ได้ติดตั้งระบบโซลาร์ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 73 โรงเรียน กำลังผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 73,000 วัตต์ และสนับสนุนนักเรียนรวมแล้วกว่า 2,400 คนกล่าวว่า “ตลอด 5 ปีที่บ้านปู เน็กซ์ดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ Light & Learn เรานำระบบโซลาร์ไปติดตั้งให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยเชื่อว่าแสงสว่างจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยยกระดับการเรียนการสอน พร้อมสร้างประโยชน์รอบด้านให้เยาวชนไทย และคุณครูอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น 1.ด้านการเรียนรู้ ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เด็กๆ ได้พัฒนาการใช้ภาษาไทย และความคิดสร้างสรรค์ 2. ด้านการสอน สนับสนุนให้คุณครูใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และทันต่อโลกยุคใหม่ 3. ด้านคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต 4. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 100% ซึ่งเด็กๆ จะถูกปลูกฝังเรื่องพลังงานสะอาดผ่านการใช้และร่วมกันดูแลรักษา 5.ด้านจิตใจ เติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้ม และความฝันให้เด็ก ๆ จากการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย”เพื่อไม่ให้ความห่างไกล และความขาดแคลนเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของเด็กๆ บ้านปู เน็กซ์ จึงนำไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์ไปสร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีไฟฟ้าใช้รวม 73 โรงเรียน กำลังผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 73,000 วัตต์ และสนับสนุนเด็ก ๆ มาแล้วกว่า 2,400 คน พร้อมมอบจานดาวเทียม และโทรทัศน์ สำหรับใช้เป็นสื่อในการเข้าถึงข้อมูลการศึกษาทางไกล มอบอุปกรณ์การเรียน และของใช้ที่จำเป็น โดยปี 2560 และ 2561 ติดตั้งระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ให้แก่โรงเรียนในสังกัดศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง จังหวัดตากรวม 37 โรงเรียน ปี 2562 มอบให้แก่ 15 โรงเรียนในเขตพื้นที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564 มอบให้แก่ 15 โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดมอบให้แก่ 5 โรงเรียนในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พร้อมพาทีมพนักงานและครูอาสาบนดอยสูงร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากธรรมชาติและพลังงานแสงอาทิตย์ให้นักเรียนศศช.บ้านโป๊ะพอคี เช่น ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ทำหน้ากากพรางตัว โดยให้เด็กๆ นำวัสดุธรรมชาติมาทำหน้ากากในสไตล์ตัวเอง เพื่อเน้นการลงมือทำ และเสริมสร้างจินตนาการผ่านวิชาศิลปะ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เล่านิทานพลังงานโซลาร์ให้ความรู้เรื่องพลังงานสะอาด พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของขวัญให้เด็กๆกล่าวว่า “ศศช.บ้านโป๊ะพอคี เป็นศูนย์การเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เด็ก ๆ ที่มาเรียนที่นี่เป็นชุมชนชาวไทยภูเขา ซึ่งปกติพวกเขาจะใช้ภาษาถิ่นไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ทำให้มีอุปสรรคทั้งการสื่อสาร และการเรียน ผมต้องขอขอบคุณบ้านปู เน็กซ์ที่นำแสงสว่างจากโซลาร์มาเติมเต็มให้กับโรงเรียนของเรา รวมถึงมอบโทรทัศน์ และสื่อการเรียนต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ช่วยให้เด็ก ๆ สนุกไปกับการเรียนผ่านสื่อที่มีคุณภาพ ได้ดูภาพ ฟังเสียง และฝึกพูดภาษาไทยได้เร็วขึ้น ไม่เพียงเท่านี้คนในชุมชนก็สามารถมาดูข่าวสาร และความบันเทิงได้อีกด้วย ผมเชื่อว่าแสงสว่าง และสื่อเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจที่โรงเรียนจะมีไฟฟ้าใช้ในการเรียนหนังสือ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปผมจะได้ดูข่าว ดูหนัง ร้องเพลง และฝึกภาษาไทยได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ พี่ ๆ บ้านปู เน็กซ์ ยังสอนวิธีการใช้งานและดูแลระบบโซลาร์เพื่อให้พวกเรามีไฟฟ้าใช้ไปนาน ๆ ด้วยครับ”“ปัจจุบันยังมีโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวนไม่น้อยที่ขาดแคลนไฟฟ้า ดังนั้น บ้านปู เน็กซ์ จะเดินหน้าสานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยหวังว่าจะช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ นำความรู้ไปพัฒนาตัวเอง ชุมชน และประเทศไทยในอนาคต” นายสินนท์ กล่าวทิ้งท้ายทั้งนี้ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เพื่อให้ทุกชีวิตเข้าถึงโซลูชันพลังงานที่ไร้ขีดจำกัด’ มุ่งสร้างการเติบโตที่สอดรับกับเทรนด์การใช้พลังงานสะอาดแห่งอนาคต แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยยึดมั่นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ นำข้อมูลมาวิเคราะห์และขับเคลื่อน (Customer Centric & Data Driven) รวมถึงนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันพลังงานสะอาดผนวกกับเทคโนโลยี และฮาร์ดแวร์ต่อยอดเป็น ‘โซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน’ (Smart Energy Solutions for Sustainability) ประกอบด้วย โซลูชันฉลาดวิเคราะห์และการจัดการพลังงาน (Smart Data Analytics & Energy Management) โซลูชันฉลาดผลิต (Smart Energy Generation) โซลูชันฉลาดเก็บ (Smart Energy Storage) โซลูชันฉลาดใช้ (Smart Energy Utilization) และโซลูชันฉลาดหมุนเวียน (Smart Circular Economy) มาขับเคลื่อน 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า ธุรกิจอี-โมบิลิตี้ และธุรกิจพัฒนาเมืองอัจฉริยะและจัดการพลังงาน เพื่อนำเสนอบริการได้อย่างครบวงจร สร้างความคุ้มค่า (Value for money) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) พร้อมพัฒนาทุกธุรกิจสู่ความยั่งยืนสำหรับ "โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ Light & Learn" โดยบ้านปู เน็กซ์ เป็นการดำเนินธุรกิจควบคู่กับสร้างความยั่งยืน และคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance) หรือหลัก ESG โดยมุ่งนำความเชี่ยวชาญด้านพลังงานมาต่อยอดเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมความเชื่อที่ว่า “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” จึงมุ่งมั่นที่จะนำแสงสว่างจากพลังงานสะอาดให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้แก่เยาวชนเหล่านั้น จากแนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของ “โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้Light & Learn” ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยติดตั้งระบบโซลาร์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่) ติดตั้งจานดาวเทียมและโทรทัศน์ รวมถึงมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้คุณครูและนักเรียนมีไฟฟ้าใช้ทำการเรียนการสอนได้ตลอดทั้งวัน รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย ปัจจุบันสานต่อโครงการจนก้าวสู่ปีที่ 5 (พ.ศ. 2565) รวมทั้งสิ้น 73 โรงเรียนใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี