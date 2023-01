ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จับมือ กทม.ชวนคนกรุงร่วมกิจกรรม “กรุงเทพ ดีต่อใจ” ณ สวนเบญจกิติ ศุกร์-เสาร์นี้

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มอบ “สุขแรก” ของขวัญสุดพิเศษให้คนกรุงเทพฯ รับวัน “ศุกร์แรก” ของปีใหม่ ด้วยกิจกรรม “กรุงเทพ ดีต่อใจ” ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ธรรมะในสวน มีสุข ฟาร์มมาร์เก็ต และกิจกรรมสุขกาย สุขใจ ณ สวนเบญจกิติ ตั้งแต่วันที่ 6-7 มกราคม นี้กิจกรรม “กรุงเทพ ดีต่อใจ” ครั้งนี้ จัดโดยศูนย์ฯ สิริกิติ์ และกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีแก่คนกรุงเทพฯ ตลอดจนผู้สนใจทุกช่วงวัย และสนับสนุนการใช้พื้นที่สาธารณะอย่าง “สวนเบญจกิติ” ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของทุกกลุ่มทุกวัยศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ฯ สิริกิติ์ กล่าวว่า การจัดงาน “กรุงเทพ ดีต่อใจ” ถือเป็นการส่งมอบ “สุขแรก” ที่ส่งเสริมให้คนกรุงฯ มีสุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้นในปี 2566 ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันบนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของศูนย์ฯ สิริกิติ์ที่ต้องการเป็นมากกว่า “ศูนย์การประชุม” และพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้คนและชุมชนโดยรอบได้เข้ามาใช้ชีวิตในแบบแอคทีฟ ไลฟ์สไตล์ประกอบไปด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรรับสุขแรก ด้วยการเจริญจิตเมตตาใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่เสียงธรรมยามเช้า เจริญจิตภาวนายามเช้าด้วยการฟังเทศน์และนั่งสมาธิยามเช้า กับ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ด้วยใจที่ตื่นรู้เข้าคลาสโยคะ (Yoga in the Park) และบำบัดด้วยเสียงยามเย็น (Sound Bath) กิจกรรมการเข้าคลาสโยคะในสวน เหมาะสำหรับคนเมืองที่ชีวิตเร่งรีบและต้องการบำบัด Office Syndrome และปรับสมดุล คลาสโยคะแบบ Mindfulness Yoga เพื่อฝึกกายใจให้แข็งแรง สงบ และผ่อนคลาย เหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัย คลื่นเสียงบำบัด Sound Bath Therapy เปิดประสบการณ์อาบเสียงรับพลังงานบวกพาร่างกายและจิตใจมาสัมผัสศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ เพื่อกายใจที่สงบสบายและผ่อนคลายในระดับลึกร่วมพิทักษ์สวนกับกิจกรรมอาสาดูแลสวน (City Park Volunteer/Nature Walk) กิจกรรมที่เชิญชวนคนกรุงฯ ร่วมดูแล ฟื้นฟูและสำรวจต้นไม้ เรียนรู้ระบบนิเวศของสวนสนุกไปกับการปีนป่ายต้นไม้ (Kids Climbing) กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆ หนูๆ ได้ทดลองปีนป่ายต้นไม้และสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้และการเคลื่อนไหวของเยาวชนไทย ผ่านการเล่น โดยมีรุกขกรและเจ้าหน้าที่จาก Big Trees Project คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเล่านิทานกลางสวน และกิจกรรมระบายสีสำหรับเด็ก กิจกรรมที่เชิญชวนน้องๆ หนูๆ ที่ชื่นชอบหรือสนใจการอ่าน ร่วมฟังการเล่านิทานจากพี่ๆ วิทยากร ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของสวนเบญจกิติ ในช่วงเย็น หรือจะเลือกอ่านหนังสือที่สนใจภายในงาน เพื่อเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักอ่านตัวน้อยสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน พร้อมทั้งกิจกรรมระบายสีเสริมจินตนาการผ่านศิลปะช้อปชิมของดี กทม. กับ “มีสุข ฟาร์มมาร์เก็ต” การเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีกรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและวัตถุดิบ From Farm to Table รวมถึงตลาดต้นไม้จากชุมชนต่างๆ กว่า 40 ร้านค้า เอาใจคนกรุงฯ สายเฮลตี้ พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยฝึกสมองกับกิจกรรมเล่นหมากรุก ชวนน้องๆ หนูๆ มาลับสมองกับการลองเล่นหมากรุก ที่จัดโดยสโมสรขุนทองคำ (Golden King Club)ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “กรุงเทพ ดีต่อใจ รับปีใหม่ 2566” ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2566 ที่สวนเบญจกิติ ฝั่งเชื่อมต่อศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 3 หรือ รถไฟลอยฟ้า BTS สถานีอโศก ทางออก 4) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-229-3381 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ QSNCC ( www.facebook.com/QueenSirikitNationalConventionCenter