"PropertyGuru" จัดประชุมสุดยอดด้านอสังหาฯ ตอบโจทย์ใหญ่เรื่องความยั่งยืน

ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เมื่อเร็วๆ นี้หัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้ คือ "Adaptive Reinvention" หรือ "การคิดค้นใหม่ที่ปรับเปลี่ยนได้" โดยมุ่งเน้นไปยังภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคเทคโนโลยีเนื่องจากเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังสามารถเผชิญหน้าในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่เกิดขึ้น และการประชุมครั้งนี้ พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป มีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่สำหรับลูกค้าองค์กร ‘PropertyGuru for Business’ อีกด้วยกล่าวว่า “พร็อพเพอร์ตี้กูรู เปิดตัวโซลูชั่นสำหรับลูกค้าองค์กรภายใต้แบรนด์ ‘‘PropertyGuru for Business” โดยมีจุดมุ่งหมายในการแนะแนวทางให้กับลูกค้าองค์กร อาทิ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นายหน้า ธนาคาร ผู้ประเมินราคา นักวางผังเมือง และผู้กำหนดนโยบาย""เป้าหมายของเราคือสร้างความโปร่งใสและการสร้างแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูลที่เราถือกรรมสิทธิ์ เทคโนโลยี และบุคลากรมาไว้ด้วยกัน เราหวังว่าข้อมูลในส่วนนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าให้สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น”ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากกว่า 40 คน จากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมในปีนี้และนำเสนอประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดจากโควิด-19 และภาวะโลกร้อน การอภิปรายและการนำเสนอภายในงานเป็นหัวข้อที่ท้าทาย ซึ่งการประชุมจัดมีการถ่ายทอดสดผ่านยูทูปและเฟซบุ๊กเพื่อร่วมกันใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ถึงประเด็นต่างๆ ในเรื่องของความยั่งยืน ความครอบคลุม ความหลากหลาย และความคิดสร้างสรรค์หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19"PropertyGuru Asia Real Estate Summit" ครั้งที่ 8 แบ่งหัวข้อการจัดงานออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ Restart/Rebound (เริ่มต้นใหม่/กลับมาใหม่) Revive/Reboot (พลิกฟื้นใหม่/รีบูต) Rethink/Reset (การคิดใหม่/ตั้งต้นใหม่) และ Reimagine/Reinvent (คิดภาพใหม่/คิดค้นใหม่)การประชุมเริ่มต้นด้วย สตีเฟ่น โอยห์เม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอนตัม ประเทศไทย จำกัด และอดีตสมาชิกคณะกรรมการโครงการ Burj Khalifa ดูไบ ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการดำเนินการในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของเมือง และในช่วงแรกของการประชุมยังมีการพูดคุยถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนและสถานะของเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันของเอเชียประเด็นสำคัญในช่วงที่ 2 ของการประชุมเป็นการพูดคุยกันในเรื่องเครื่องมือทางการเงินและการลงทุนในด้านสภาพอากาศในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในเทคโนโลยีด้านมนุษยธรรม รวมถึงการอภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินของชุมชน LGBTQI+ ในเอเชียสำหรับช่วงที่ 3 เป็นการประชุมในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการออกแบบและการอภิปรายของผู้ร่วมการประชุมในหลายหัวข้อ ได้แก่ โซลูชั่นของที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาที่มีความยั่งยืน ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาในยุคหลังโควิดอย่างชาญฉลาด การอภิปรายในหมู่นักพัฒนา, นักลงทุนและผู้บริโภคในเอเชียซึ่งเป็นผู้นำในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ที่มาช่วยกันออกความคิดเห็นเพื่อผลักดันให้เกิดทัศนคติที่คำนึงถึงความยั่งยืนเป็นอันดับแรก และการอภิปรายของบรรดาผู้นำที่เป็นสตรีผู้ทรงอำนาจในช่วงสุดท้ายของการประชุม เป็นการนำบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์และบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในปัจจุบันมาร่วมกันหารือเกี่ยวกับสื่อสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่กำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ อาทิ เจ็ตต์ กันเธอร์ โปรดิวเซอร์และผู้ประกาศข่าวของช่อง Thaiger, เนลลี่ เฮอร์นิค ครีเอเตอร์บนโซเชียล Nelly’s Life และ Making It Happen, วิล ดาโซวิช บุคคลผู้มีชื่อเสียงและครีเอเตอร์ชื่อดัง และอิลแล็ก ดิแอซ ที่มาร่วมพูดคุยเป็นกรณีพิเศษและในช่วงสุดท้ายก่อนจบงานยังเป็นโอกาสในการมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ผู้สร้างนวัตกรรมอันโดดเด่นและผู้พลิกโฉมวงการ ซึ่งรางวัล PropertyGuru Tech Innovation จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานอันยอดเยี่ยมให้กับบริษัทสตาร์ทอัพและธุรกิจ SME ที่มีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการพลิกโฉมวงการ โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือ บริษัท Rebricks ส่วนผู้ชนะรางวัล Developer’s Choice ได้แก่ PropertyGuru Hackathon 2022 - Selling Sunsets เครื่องมือในการทำแคมเปญและข้อมูลเชิงลึกในตลาดอสังหาริมทรัพย์ สำหรับรางวัล Visionary of the Year ประจำปี 2565 ได้แก่ โคลิน ฉี ผู้ก่อตั้งยูทูปช่อง Never Too Small ซึ่งมีทักษะในการเล่าเรื่องที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร และความหลงใหลในด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่พักอาศัยขนาดเล็กที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเคลื่อนไหวไปทั่วโลก"PropertyGuru Asia Real Estate Summit" ครั้งที่ 8 เป็นส่วนหนึ่งของ ‘PropertyGuru Week’ ซึ่งรวมถึง PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final ครั้งที่ 17 สุดยอดของซีรีส์การมอบรางวัลสุดยอดอสังหาฯ ของเอเชีย แปซิฟิก 2565 ซึ่งมีการจัดงานกาล่าดินเนอร์ทั้งแบบจัดในสถานที่จริงและผ่านรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง