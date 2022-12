ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ หนุนเยาวชนไทย เปิดพื้นที่โซน MUNx2 จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลป์นักศึกษา ม.ลาดกระบังและ ม.กรุงเทพ

สนับสนุนพื้นที่โซน MUNx2 จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานนิทรรศการ Creative Jams Thesis On The Road Celebration By KMITL and Bangkok University ที่รวมผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบ และศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบโดยภายในงานจะเป็นการแสดงผลงานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่มีการเล่าถึงพื้นฐานการออกแบบ วัสดุสำหรับสร้างงาน และแนวคิดเชิงนวัตกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก ที่มีการเล่าถึงประวัติความเป็นมา วัตถุดิบและคุณสมบัติของเซรามิก รวมไปถึงกระบวนการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา และการออกแบบเซรามิกเพื่อองค์กร และการสร้างแบรนด์อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมโดยภายในงานจะเป็นการแสดงผลงานหลากหลายหัวข้อ อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่ความรู้พื้นฐานไปถึงกระบวนการการออกแบบ การวิเคราะห์ตลาดเพื่อการออกแบบ รวมไปถึงการออกแบบคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงอายุที่เน้นความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการออกแบบพิพิธภัณฑ์การ์ตูน ที่มีแนวคิดทางธุรกิจด้านการ์ตูนและอนิเมชั่นที่มีการเติบโตขึ้นในทุกๆปี และการออกแบบห้างสรรพสินค้าเพื่อสุขภาพและคอนโดมิเนียม เพื่อศึกษารายละเอียดและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในโครงการ และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย Condominium ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบโครงการทีป็อบ แซนด์บ็อกซ์ ที่กล่าวถึงตลาดอุตสาหกรรมเพลงไทยที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในส่วนของ ทีป็อบ แซนด์บ็อกซ์ จะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยที่สนใจดนตรีนอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงคอนเสิร์ต รวมไปถึงลานกิจกรรมที่เรียกว่า Talent Stage อีกด้วย โดยทั้ง 2 นิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ - 1 มกราคม 2566 ที่โซน MUNx2 ชั้น 3 ลานด้านหน้า FOTOINFO LEARNING CENTER ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานฟรีได้ทุกวัน ชมรายละเอียดนิทรรศการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MUNX2