เวิลด์แก๊ส นำทัพจัดงาน “Worldgas present CHIM FESTIVAL” หนุน “วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น”

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัทพลังงานครบวงจร และผู้จัดจำหน่ายก๊าซแอลพีจีภายใต้แบรนด์จัดงานมหกรรมอาหารครั้งยิ่งใหญ่ของไทยที่สนับสนุนการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการในวงการอาหารยั่งยืน พบกับไฮไลต์สำคัญอย่างการรวบรวมวัตถุดิบล้ำค่าจากเครือข่ายเชฟชุมชน 30 แห่งทั่วไทย ที่มาจับคู่กับร้านอาหารของเหล่าเซเลบริตี้เชฟระดับเวิลด์คลาส และร้านอาหารสตรีทฟู้ดชื่อดังระดับตำนาน เพื่อนำ “ศิลปะ” มารังสรรค์สุดยอดเมนู (Signature Dish) ที่ไม่เคยมีที่ใดมาก่อนผ่านการใช้พลังงานสะอาดจากเวิลด์แก๊ส นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมงานจะได้เพลิดเพลินไปกับทัพความอร่อยจากร้านอาหารมากมายที่เปิดให้เลือกจับจ่าย รวมถึงกิจกรรมคอนเสิร์ต T-Pop เพื่อผลักดันวัฒนธรรมอาหารไทยให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ยิ่งขึ้น ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้าง “ระบบอาหารไทยที่ยั่งยืน” ของดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี และพันธมิตร ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565กล่าวถึงความเป็นมาและจุดประสงค์ของการจัดเทศกาลอาหารไทยเพื่อความยั่งยืนครั้งนี้ว่า “เวิลด์แก๊ส โดย ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี ยังคงมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในหลากหลายมิติ ไม่ว่าการให้คุณค่าและยกระดับวัฒนธรรมไทย การสนับสนุนการศึกษา และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบัน “วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น” ก็เป็นที่พูดถึงมากขึ้น จากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกว่า 60% เลือกสถานที่ท่องเที่ยวจากอาหารท้องถิ่นของพื้นที่นั้นๆ การจัดการระบบ “อาหารไทย” ให้ยั่งยืนจึงมีจุดประสงค์เพื่อสามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคได้โดยการเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบชนิดต่างๆ จากท้องถิ่นไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเชิงประสบการณ์จากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ยกระดับเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค กระจายรายได้ไปยังชุมชนและผู้ประกอบการอาหารทุกภาคส่วนโดยทั่วกันจากความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชนที่นำโดยบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรที่มาพร้อมปณิธานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความยั่งยืนเช่นกัน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จํากัด บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เทสท์อิงค์ เอเชีย จำกัด และบริษัท ชิมไทย จำกัด เกิดเป็นงานมหกรรม “Worldgas present CHIM FESTIVAL” ที่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเชฟชุมชนทั้ง 30 แห่งทั่วประเทศ พร้อมด้วยเชฟระดับเวิลด์คลาส และเจ้าของร้านสตรีทฟู้ดชั้นนำเมืองไทย สร้าง “ศิลปะอาหาร” จากวัตถุดิบท้องถิ่นของแต่ละชุมชนผ่านการใช้พลังงานสะอาดในการประกอบอาหาร กลายเป็นสุดยอดเมนูที่ไม่เคยปรากฎที่ใดมาก่อนให้ผู้เข้าชมได้ลิ้มลอง และสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ทางวัฒนธรรมการกินดื่มได้ตลอดสามวัน”โดยงานสุดยอดเทศกาลอาหารแห่งปีรวมวัตถุดิบทั่วไทยมีไฮไลต์สำคัญที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ตื่นตาตื่นใจกับเวทีทำอาหารแสดงฝีไม้ลายมือของเชฟชื่อดังระดับแนวหน้าของประเทศ ยกทัพมาพร้อมวัตถุดิบหายากจากท้องถิ่นไทย พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปครั้งแรกที่นำ ‘Terpene’ สารให้ความหอมจากกัญชามารังสรรค์เป็นขนมหวานคู่กับผลไม้ไทยส่งเสียงกรี๊ดให้สนั่นกับกิจกรรม Fan Meeting ของสองหนุ่ม แม้ก กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์ - ณฐ ณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์ จากซีรีส์ “Cutie Pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ” ค้นหา 10 แฟนคลับคนพิเศษเพื่อไปร่วมกิจกรรมแบบใกล้ชิด ที่บูธเวิลด์แก๊ส วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม เวลา 16.00 - 17.30 น.กิจกรรมออกร้านตลอด 3 วันของเครือข่ายอาหารเพื่อความยั่งยืน ที่ได้สร้างสรรค์ซิกเนเจอร์ดิช (Signature Dish) ขึ้นมาใหม่ จาก 30 เจ้าของแหล่งวัตถุดิบ โดยบูรณาการความสามารถด้านอาหารของเหล่าสตรีทฟู้ดรางวัล The World Best Street Food by World Gas และ เชฟระดับเวิลด์คลาส แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่โซนไดนิ่ง (Dinning EXPERIENCE): โซนร้านอาหารจากเชฟระดับเวิลด์คลาสที่จะมาร่วมรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบหายากที่มาจาก 30 ชุมชนทั่วประเทศโซนอีทสตรีทไทย (EAT Street Thai) : กิจกรรมออกร้านโดยร้านสตรีทฟู้ดรางวัล The World’s Best Street Food by Worldgas ที่มาพร้อมเมนูเด็ดที่โดนใจคนทุกกลุ่ม จากวัตถุดิบท้องถิ่นทั่วไทยAmazing Zone by Chef Rider: กิจกรรมไฮไลต์เมนูกริลล์จากวัตถุดิบทั่วไทย โดย กลุ่มเชฟไรเดอร์ สุดยอดเชฟนักบิดสายบุญ กับ 4 เมนูพิเศษที่คิดค้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะโซนอาร์ท (ART) : โซนศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากอาหารและวัตถุดิบไทย สร้างสรรค์โดยศิลปินไทย ครูปาน สมนึก คลังนอก ศิลปินและครูสอนศิลปะชื่อดัง ที่ใช้ศิลปะในการช่วยจรรโลงใจและให้ความสุขกับตัวเองในทุกวันโซนกิจกรรมถ่ายภาพ : พบกับผลงานศิลปะ “เทพีแห่งอาหาร” ที่ออกแบบโดยครูปาน สมนึก คลังนอก ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากอาหาร ที่เป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงและทำให้เราได้มาเจอกันบนโลกใบนี้ (Food connect up together)“งานมหกรรม ชิม เฟสติวัล จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความยั่งยืนของวัฒนธรรมอาหารไทย โดยมีความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และผู้อยู่ในแวดวงอาหารในหลากหลายภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดนี้ สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการผลิตภาคการเกษตร และการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ตามแนวคิด BCG ซึ่งนำพาสู่การพัฒนาธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน” สุทัศน์ กล่าวทิ้งท้าย