PMCU จัด 4 กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงเทศกาลแห่งความสุข ที่สยามสแควร์ - สวนหลวง-สามย่าน

มหัศจรรย์แห่งสีสัน ตระการตากับความงดงาม “WONDERLIGHTS SPECTACULAR” ส่งต่อความสุขสนุกทั่วทั้งสยามสแควร์ตลอดเดือนธันวาคมพบความพิเศษที่ต้องมาสัมผัสครั้งแรกกับหิมะตกกลางสยามสแควร์ ที่รายล้อมด้วยต้นคริสต์มาส สโนว์แมน ถ่ายรูปโดนใจทุกมุม พร้อมคึกคักกับอีกหลากกิจกรรมสนุกสนานทั่วทั้งกับอาณาจักรแห่งเวทมนต์ กับโชว์ที่ว้าวไม่หยุด /เทศกาลดนตรีฟรี หนึ่งเดียวใจกลาง สยามสแควร์ /“Santa clause is coming to town” รับของขวัญปีใหม่จากลุงซานต้าและแซนตี้สาวในคืนค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 นี้กล่าวว่า สยามสแควร์ศูนย์การค้าแนวราบใจกลางกรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็น Destination แห่งการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่ง PMCU พัฒนาสยามสแควร์โฉมใหม่ด้วยทัศนียภาพที่มีความสวยงาม โดดเด่น ทันสมัย อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมให้สอดรับกับการพัฒนาดังกล่าวด้วยการเปิดพื้นที่ สยามสแควร์ซอย 7 ให้กลายเป็น Walking Street รวมทั้ง ยังมีการจัดกิจกรรมในหลากหลายคาแลคเตอร์ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเปิดโอกาสให้เยาวชนจากหลากหลายสถาบันได้ใช้พื้นที่ในการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ทั้งด้านดนตรี / Street Performance / Cover Dance / กีฬา และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม จนเป็นที่แจ้งเกิดของน้องๆ นักดนตรีหลายๆ วง และในเทศกาลปีใหม่นี้สยามสแควร์ได้เตรียมจัดกิจกรรมสร้างสีสันและสร้างความคึกคักอย่างไม่หยุดนิ่งโดยเดือนธันวาคมถือว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยได้เตรียม 4 เทศกาลยิ่งใหญ่จะได้ตื่นตา ตื่นใจ มีความสุข สนุกสนาน กับกิจกรรมที่ตั้งใจจัดขึ้นตลอดเดือนธันวาคม 2565 นี้ ประกอบด้วยระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 ภายใต้คอนเซ็ปท์ อาณาจักรแห่งเวทมนต์ โดยร่วมกับสมาคมนักแสดงมายากล (ประเทศไทย) มีนักมายากลเข้าร่วมแสดงกว่า 20 ท่าน สุดเซอร์ไพรส์กับมายากล It's Real Magic นักแสดงมายากลไทยคนแรกที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลก ที่จะได้ตื่นเต้นกับมายากลหลากหลายที่สามารถสัมผัสได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลพร้อมสนุกสนานกับวงดนตรีหลากแนว อาทิ Homo Sapien / ปังนมเย็น / พิมมิบ / Sbor / Hypercollab / เฟย์ เพ็ญพิชชา / พี่โนดมา / Chicken wings / ปิ๊งปิ๊งX I LOVE WEDNESDAY Tinear ที่สนุกได้ตลอดเส้นทางเดินสยามสแควร์ ซอย 7ออริจินัลเทศกาลดนตรีฟรี หนึ่งเดียวใจกลางสยามสแควร์ ซึ่งเป็นมหกรรมดนตรีอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอย ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ภายใต้คอนเซ็ปท์PLAY-NIVERSE ในธีม “สยามเด็กเล่น” ชมการแสดงดนตรีหลากสไตล์จากนักดนตรีชื่อดัง จัดเต็ม 5 เวที กับ 50 ศิลปิน ค่ายดัง นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จในการแสดงดนตรี จาก Siam Square Walking Street มาร่วมแจมเพิ่มความคึกคักยิ่งขึ้น พร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมมากประโยชน์ร่วมแต่งแต้มสีสันคับคั่งระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 เทศกาลแห่งการฉลองเทศกาลปีใหม่เริ่มขึ้นกับสองเทศกาลแห่งสีสันคัลเลอร์ฟูล เทศกาลที่หนึ่ง ชวนพบกับความความตระการตากับมหกรรมการแสดงบอลลูนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีกับ “บอลลูนเฟสติวัล” ใจกลางเมืองที่รวบรวมบอลลูนหลากสีสันหลายรูปแบบมาจัดแสดงให้ถ่ายภาพเช็คอินอย่างละลานตา และเทศกาลที่สองชวนสัมผัส Cosplay Spaces & Photoshoot ที่เปิดพื้นที่ใจกลางสยามให้ Cosplayer สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม Cosplay Parade พบกับขบวนพาเหรด Cosplay สุดอลังการที่จะมาเดินสร้างสีสันให้กับเทศกาล คริสต์มาสทั่วทั้ง Siam Square Walking Street / กิจกรรม Santy Natsume “Santa clause is coming to town” เดินแจกของที่ระลึกในคืนวันที่ 24 ธ.ค.2565กิจกรรม Finding Natsume เชิญชวนชาวคอสเพลย์ เดินเช็คอินตามจุดต่างๆ ในสยามและแลกรับของรางวัลมาร่วมสร้างสีสันให้ทั่วทั้ง Siam Square Walking Street เต็มไปด้วยเหล่าคอสเพลย์กับกิจกรรมที่ชื่นชอบ รวมทั้งยังเปิด Free (Field) Stage เปิดพื้นที่ให้ Cosplayer ได้แสดงความสามารถผ่านการร้องเพลง ท่าเต้นสุดน่ารักสไตล์อนิเมะ พิเศษสุดชาวคอสเพลย์พลาดไม่ได้กับมหกรรมสินค้าคอสเพลย์ ใน Cosplay Market ที่จัดพื้นที่จำหน่ายอุปกรณ์การแต่งกาย ชุดคอสเพลย์มาจำหน่ายให้เป็นเจ้าของกันถึงที่ ณ ลานกิจกรรมสยามสเคปชั้น 9 รวมทั้งชาว Cosplay ไม่ต้องกังวลกับสัมภาระอีกต่อไปเมื่อสยามสแควร์อำนวยความสะดวกด้วยจุด Cosplayer Support Station ให้บริการฝากสัมภาระ บริการซ่อมอุปกรณ์คอสเพลย์ที่สามารถรับกลับบ้านได้เลยพลาดไม่ได้ระหว่างวันที่ 30ธันวาคม 2565 -1 มกราคม 2566 เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ที่เนรมิตรสยามสแควร์ในโมเม้นต์ที่มีหิมะตกรายล้อมด้วยต้นคริสต์มาสที่ตกแต่งด้วยแสงไฟหลากสีสัน และสโนว์แมนสุดน่ารัก ที่เพลิดเพลินกับจุดถ่ายภาพเช็คอินถ่ายมุมไหนก็โดนใจทุกมุม ชวนแชร์ความสุขให้เต็มโลกออนไลน์ พร้อมการแสดงดนตรีเปิดหมวกด้วยเสียงไพเราะของเครื่องเป่าที่มาแต่งแต้มกลางสยามสแควร์เป็นดินแดนที่มีความสุขและรอยยิ้มตลอดเทศกาล ปีใหม่นอกจากนี้ ยังเต็มอิ่มกับการถ่ายภาพในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่ตั้งใจตกแต่งให้มาถ่ายภาพเช็คอินได้ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น G จามจุรีสแควร์ และ ย่านสวนหลวง-สามย่าน ณ ลานกิจกรรม สวนหลวง สแควร์ปีใหม่นี้มาฉลองปีใหม่ ภายใต้บรรยากาศอันแสนสุข ตลอดเดือนธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 ในคอนเซปต์ที่ย่านสยามสแควร์ และย่านสวนหลวง-สามย่าน หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SiamSquareOfficial/