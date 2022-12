‘เกรต้า ทุนเบิร์ก’ ฟ้องรบ.สวีเดน ละเลยแก้ไขวิกฤตโลกร้อน

อ้างอิง

นับจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2018 จากสาวน้อยอายุ 15 มาถึงวันนี้ อายุ 19 กิจกรรม Friday Strike Back ก็เริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคนรุ่นใหม่ทั่วโลกจดจำเธอได้ดี โดยเฉพาะจากคำกล่าวสุนทรพจน์ที่ประกาศกร้าวจนทำให้คนทั่วโลกฉุกคิด กับหลายประโยคเด็ดที่ทำให้ผู้นำระดับโลกต้องสะเทือน บนเวทีการประชุมแก้ปัญหาโลกร้อน COP24 ครั้งที่ 24 ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด์Clip Cr. Facts: Almas Jacob ในข้อหาไม่สามารถดำเนินมาตรการที่อย่างเข้มแข็งและเพียงพอเพื่อหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกรต้า อธิบายว่าทั้งยังให้ความเห็นอีกว่า กฎหมายด้านสภาพอากาศควรเข้มงวดมากกว่านี้อธิบายต่อว่าการยื่นฟ้องครั้งนี้ถือเป็นคดีแรกที่เกิดขึ้นโดยคนสวีเดน ต่อศาลสวีเดน เพื่อให้รัฐบาลสวีเดนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยก่อนหน้านี้ เยาวชนชาวโปรตุเกส 6 คนได้ทำการฟ้องร้องสวีเดนและอีก 32 ประเทศต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป โดยกล่าวหาว่าดำเนินการล้มเหลวในการจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศหากมีคำตัดสินที่ระบุว่ารัฐบาลสวีเดนและรัฐอื่นๆ ที่ถูกฟ้องเป็นฝ่ายแพ้คดี รัฐเหล่านั้นจำเป็นต้องปฏิบัติตามปฏิญญาปารีสที่มุ่งบรรลุเป้าหมายลดอุณหภูมิโลกให้ลดลง 1.5 องศาเซลเซียสทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา องค์กรและพลเมืองได้หันไปใช้กระบวนการทางศาลเพื่อตอบโต้รัฐต่อการเพิกเฉยในการรับมือวิกฤตสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นด้วยเห็นว่านี่ล่ะคือช่องทางสำคัญที่จะกระตุ้นให้รัฐหันมาสนใจปัญหาอย่างจริงจังเสียทีเมื่อเดือนธันวาคม 2019 ศาลฎีกาของเนเธอร์แลนด์ได้สั่งให้รัฐบาลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อย 25 %ภายใน 1 ปี หลังจากพ่ายแพ้ในคดีที่ถูกฟ้องร้องโดยกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในฝรั่งเศส เมื่อพลเมืองกว่า 2 ล้านคนฟ้องร้องรัฐบาลฝรั่งเศสต่อศาล เนื่องจากล้มเหลวในการดำเนินการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสำหรับตัวเกรต้าเอง เมื่อปี 2019 เธอและเด็กอีก 15 คนจากทั่วโลกยื่นฟ้องต่อองค์การสหประชาชาติว่า ประเทศอาร์เจนตินา บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี และตุรกี ละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจากการที่ไม่ลงมือทำอะไรกับวิกฤตโลกร้อนสำหรับสวีเดน รัฐบาลใหม่ฝ่ายขวาจัดกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแทบไม่ได้ใส่ใจเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ ในปี 2017 รัฐบาลสวีเดนได้นำกฎหมายด้านสภาพอากาศมาใช้ซึ่งกำหนดให้รัฐบาลต้องทำงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซที่ทำให้โลกร้อนลงไปสู่เป้าหมายสุทธิที่เป็นศูนย์ซึ่งกำหนดไว้สำหรับปี 2045อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านวันมาเรื่อยมา ทั้งเกรต้า และเพื่อนๆ ของเธอต่างก็ทราบดีว่ามันไม่มีความคืบหน้าใดๆ โดยนัยสำคัญจนเมื่อนายกรัฐมนตรีฝ่ายขวาอย่างเข้ามารับตำแหน่ง ก็ประเดิมงานด้วยการยุบกระทรวงสิ่งแวดล้อมไปรวมกับกระทรวงอื่นโดย คริสเตอร์สสัน ได้ประกาศยุบกระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of the Environment) ซึ่งเคยถือเป็นกระทรวงสำคัญของสวีเดน ไปรวมกับกระทรวงพลังงาน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม (Ministry for Energy, Business and Industry) แทน‘ออโรรา’ องค์กรทางสิ่งแวดล้อมของสวีเดน ที่นำโดยเยาวชนโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รัฐสวีเดนดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นโจกท์หลักในการยื่นฟ้องระบุว่าปัจจุบัน ข้อมูลจากสถาบันอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งสวีเดน ระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยในสวีเดนสูงขึ้นเกือบ 2 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1800 ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึงสองเท่า และตอนนี้หิมะปกคลุมน้อยลงสองสัปดาห์ต่อปี