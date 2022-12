ริช สปอร์ต ส่งแคมเปญรักษ์โลกเอาใจสายสปอร์ตรักธรรมชาติ ทั้งแบรนด์ “ฮาวายานัส” และ “บาเรล”

อภิวิชญ์ ชิระทานิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดแคมเปญนี้ว่า ทางริช สปอร์ต เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Sustainability และยิ่งไปกว่านั้นทั้งแบรนด์ฮาวายานัส และบาเรล ต่างพร้อมใจกันส่งแคมเปญ Sustainability ออกมาในรูปแบบ DNA ของแบรนด์เอง เพื่อตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดย "ฮาวายานัส" แบรนด์รองเท้าแตะสัญชาติบราซิล ตระหนักถึงปัญหาขยะชายหาดที่สามารถส่งผลกระทบไปถึงธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทะเลในระยะยาว ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่เราเคยได้ยินมาไม่ว่าจะเป็น เต่าทะเลที่ต้องเสียชีวิตเนื่องจากมีพลาสติกอยู่ในท้อง หรือสัตว์เล็กๆ ในทะเลที่กินพลาสติกเข้าไป ฯลฯ จากการสำรวจพบว่ารองเท้าแตะเก่าหรือขาดแล้ว มักถูกทิ้งไว้ตามชายหาด ทำให้เกิดแนวคิดในการจัดแคมเปญ "Havaianas Recycle" ชวนผู้ที่สนใจทำกิจกรรมตอบแทนสังคม ในการนำรองเท้าแตะเก่ามาบริจาคในขณะเดียวกันก็จัดกิจกรรม "Beach Clean up" ร่วมกับ “แทรชฮีโร่ ระยอง” (Trash Hero Rayong) กลุ่มนักคิดพิชิตขยะ อนุรักษ์ธรรมชาติ ณ Rayong Dive Center จังหวัดระยอง โดยมี “โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” แบรนด์แอมบาสเดอร์ของฮาวายานัส ร่วมกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดในแคมเปญ หวังให้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และต่อยอดในการนำรองเท้าที่รับบริจาคและขยะที่เก็บจากชายหาดไป Upcycle โดยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อแปลงให้เป็นพื้นสนามเด็กเล่น มอบให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนเพื่อให้เด็กๆ ได้มีพื้นสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่วนแบรนด์บาเรล ซึ่งริช สปอร์ต เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียว เป็นแบรนด์เครื่องแต่งกายกีฬาอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้ ที่มีความโดดเด่นด้วยดีไซน์ และฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์หนุ่มสาวสายสปอร์ตที่หลงใหลในกีฬาทางน้ำ ก็ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและปัญหาจากขยะเช่นกัน จึงหยิบยกเรื่องใกล้ตัว โดยนำวัสดุรีไซเคิลมาถักทอเป็นเส้นใย ด้วยนวัตกรรมรีไซเคิลรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ “Sustainability Collection” มีราคาไม่แตกต่างจากรุ่นทั่วๆ ไป ให้เป็นทางเลือกกับลูกค้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและอยากเป็นหนึ่งแรงที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนและดูแลโลกของเราในครั้งนี้ที่สำคัญ สีสันใน Sustainability Collection เป็นสีพาสเทลละมุนตาที่ทางแบรนด์ไม่เคยทำออกมา ถือเป็นครั้งแรกที่เอาใจทั้งลูกค้าสายรักธรรมชาติและสายแฟชั่นที่ชอบความสดใส โดยยังคงจุดเด่นของแบรนด์ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนวัตกรรมเนื้อผ้าแห้งเร็ว ลดปัญหาความอับชื่น ป้องกันรังสียูวี UPF50+ และยืดหยุ่นได้ 4 ทิศทางทั้งนี้ ริช สปอร์ต ตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายของบริษัทในปี 2566 ไว้ที่ 15% และมุ่งเน้นการเจริญเติบโตจากการเพิ่มยอดขายจากสาขา และการขยายการขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยวางแผนในการขยายสาขา ทั้งในส่วนของฮาวายานัสและบาเรล เพื่อทำให้เกิด Customer Experience อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บาเรลซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับกีฬาทางน้ำกำลังมีแผนที่จะขยายไปในโซนภาคใต้ เพื่อนำพาแบรนด์ให้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ประกอบกับในปี 2565 กิจกรรมทางน้ำได้รับความนิยมสูง จึงเล็งเห็นโอกาสที่ควรจะมีสโตร์ในพื้นที่ดังกล่าวโดยในปีหน้าจะมีแคมเปญส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้ง "Havaianas Recycle" และส่วนของ New Collection อย่าง Sakura 2023 ที่เคยฮอตฮิตมากๆ ในปี 2022 ซึ่งจะมาแบบสวยสะดุดตากว่าเดิม และอีกหลายคอลเลคชันที่เป็นการ Collaboration กับแบรนด์หรือศิลปินดัง เอาใจสายสะสมกันสุดๆ ส่วน "บาเรล" จะมีการเปิดตัว Friend Of Brand เพื่อนำเสนอแบรนด์ผ่านไลฟ์สไตล์ที่ต่างกัน ตอบโจทย์ของแบรนด์ที่รองรับ Indoor-Outdoor Activity ทุกรูปแบบ ด้วยคุณสมบัติเด่นของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเนื้อผ้าแห้งเร็ว ป้องกันรังสียูวี UPF50+ และยืดหยุ่นได้ 4 ทิศทาง เพื่อรองรับลูกค้าสาย Activity ตัวจริง