ETDA จัดใหญ่ “ETDA 12 ปี #ชีวิตดี เมื่อมีดิจิทัล”

หรือ(ETDA) (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดงานเปิดผลงานเด่นรอบปี 2565 ผ่าน 5 งานไฮไลท์พร้อมประกาศโจทย์ใหญ่ก้าวต่อไปในปี 2566 เดินหน้าก้าวผ่านทุกช่องโหว่ ความท้าทาย ตั้งเป้าพร้อมเดินหน้าผนึกกำลังพาร์ทเนอร์ดิจิทัลทั้งไทยและต่างประเทศ จัดงานใหญ่แห่งปี Digital Governance Thailand 2023 (DGT 2023) ภายใต้แนวคิด Happiness Creation วันที่ 24-25 ก.พ. 66 นี้ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ETDA ถ.พระราม 9รายนามบุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา1. นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ETDA หัวหน้าสถาบัน ADTE by ETDA2. นางสาวรจนา ล้ำเลิศ ที่ปรึกษา ETDA หัวหน้าศูนย์ AI Governance Clinic by ETDA3. นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ที่ปรึกษา ETDA4. ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA5. ผศ.ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ผู้บริหารสถาบัน ADTE by ETDA6. นางสาวพลอย เจริญสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ผู้เชี่ยวชาญด้าน กฎหมายดิจิทัล และ Digital ID7. นางสาวศุภจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ศูนย์พัฒนากฎหมาย ETDA