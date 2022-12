ยูนิโคล่ จัดกิจกรรมพิเศษ "โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์" สอนเทนนิสในสนามจริง สร้างแรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่

งานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสเพื่อเชิดชูเกียรติ โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ บนเส้นทางนักเทนนิสอาชีพ รวมถึงการให้คำมั่นเพื่อสนับสนุนเด็กๆ รุ่นต่อไป ผ่านโปรแกรมการ Next Generation Development Program ของยูนิโคล่ โอกาสนี้ แบรนด์ แอมบาสเดอร์ระดับโลกของยูนิโคล่คนอื่นๆ ทั้ง เคอิ นิชิโกริ แชมป์เปี้ยนเทนนิสวีลแชร์มืออาชีพ ชินโกะ คูนิเอดะ และกอร์ดอน รีด ต่างร่วมงานนี้อีกด้วยสำหรับ LifeWear Day Tokyo 2022 with Roger Federer เป็นกิจกรรมในลักษณะพูดคุยกันระหว่างแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของยูนิโคล่ ตามด้วยกิจกรรมการสอนเทนนิสในสนามจริง และช่วงให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนญี่ปุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 4โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ กล่าวเปิดงานท่ามกลางแฟนๆ ที่ตั้งหน้าตั้งตารอ พร้อมเผยถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการได้กลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งว่า “ชาวญี่ปุ่นให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นเสมอ ผมรู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์อันพิเศษกับแฟนๆ ที่นี่ และผมมีความสุขที่ได้กลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบสามปี”ในช่วงของการพูดคุย ยูนิโคล่และโรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ให้สัญญาว่าจะทุ่มเทเพื่อสนับสนุนเด็กๆ รุ่นต่อไป โคจิ ยาไน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด เผยถึงความพยายามของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนคนรุ่นต่อไป โดยร่วมมือกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของยูนิโคล่ นักกีฬาระดับโลก องค์กรกีฬา และองค์กรอื่นๆ มากมาย โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์สนับสนุนความคิดริเริ่มนี้ว่า “ผมอยากจะทำกิจกรรมสอนทักษะสำหรับเด็กๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการช่วยเหลือสังคม”UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2022 with Roger Federer ยังจัดกิจกรรมตอบคำถามที่ให้แฟนๆ ได้มีส่วมร่วม และมีเพียงสองคนเท่านั้นจากแฟนๆ ทั้งสนามที่สามารถตอบทุกคำถามอย่างถูกต้อง ได้รับรางวัลเป็นโอกาสในการลงสนามกับโรเจอร์ เฟดเดอเรอร์สักครั้งหนึ่งในชีวิต รับเสื้อยืดพร้อมลายเซ็น พูดคุยอย่างอบอุ่น และภาพถ่ายที่ระลึก โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ปิดท้ายกิจกรรมกับแฟนๆ ด้วยการโยนลูกเทนนิสพร้อมลายเซ็นเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนๆ รอบสนามที่มาให้กำลังใจกิจกรรมช่วงต่อไปเป็นโชว์การเล่นเทนนิสคู่ผสม ระหว่างเฟดเดอเรอร์จับคู่กับชินโกะ คุนิเอดะ แชมป์เปี้ยนเทนนิสวีลแชร์มืออาชีพ และกอร์ดอน รี้ด ที่จับคู่กับคุรุมิ นาระ อดีตนักเทนนิสมืออาชีพจากญี่ปุ่น และมีเคอิ นิชิโคริ ที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมในสนามด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมไทเบรคพิเศษในการแข่งขันคู่ผสมในครั้งนี้ด้วยUNIQLO LifeWear Day Tokyo 2022 จบลงด้วยบรรยากาศที่ไฟในสนามค่อยๆ หรี่ลง และสนามค่อยๆ สว่างขึ้นอีกครั้งด้วยไฟจากสมาร์ทโฟนของผู้ชม โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ กล่าวขอบคุณแฟนๆ ว่า “ขอบคุณที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน ผมหวังว่าจะมีนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นรุ่นต่อไปจากกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ และผมจะกลับมาอีกครั้งในปีหน้า”ไฮท์ไลท์อื่นๆ ของงาน นอกจากกิจกรรมในสนามแล้ว ยังมีแฟนๆ กว่าพันคนเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ นอกสนามในวันเดียวกันนี้ เพื่อเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พิเศษของโรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จด้านอาชีพของโรเจอร์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างยูนิโคล่ในช่วงที่ผ่านมา อีกกิจกรรมที่เป็นที่ชื่นชอบคือแฟนๆ ได้รับโอกาสพิเศษที่จะได้เก็บ ‘ภาพเซลฟี่’ ในแบบของตัวเองกับโรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ AR (Augmented Reality) ที่โฟโต้บูธเฉพาะในงานนี้ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ภาพไฮไลท์จากงาน UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2022 ถูกถ่ายทอดสดออนไลน์ไปยัง 16 ประเทศ และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกพร้อมกันทาง UNIQLO LIVE STATION ที่โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ปรากฎตัวในระหว่างการถ่ายทอดสด ร่วมพูดคุยและขอบคุณแฟนๆกิจกรรมย้อนหลังเปิดให้รับชมแล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ https://linktr.ee/uniqlo_ambassadors