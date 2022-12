กลุ่มเซ็นทรัล เปิดโครงการ “Million Gifts Million Smiles” ปีที่13 ชวนคนไทยมอบของขวัญ เยาวชนแดนใต้

จัดขึ้นโดย กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบก,กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และภาคีเครือข่าย เชิญชวนคนไทยร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติพร้อมทุนการศึกษา ประจำปี 2566 แด่น้องๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่นๆ ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษ (กศส.), ส่งมอบของขวัญผ่านจุดรับของขวัญ และร่วมบริจาคเป็นเงินสด เพื่อสมสบทุนจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน เพื่อส่งต่อโอกาส แบ่งปันรอยยิ้ม และเป็นกำลังใจให้น้องๆ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล มีเจตนารมย์สานต่อความห่วงใย สร้างโอกาส ส่งต่อรอยยิ้ม และกำลังใจ ผ่านการส่งมอบของขวัญและทุนการศึกษาในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันเด็ก ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้น ผู้คนเริ่มกลับมาดำเนินชีวิตกันได้แบบปกติ แต่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างเฉียบพลัน ปัญหาเงินเฟ้อที่ประเทศไทยกำลังเผชิญเป็นสิ่งที่ยังคงน่ากังวล ทำให้เกิดการว่างงาน เด็กๆ หลุดจากการศึกษาเพิ่มขึ้น กลุ่มเซ็นทรัลจึงร่วมมือกับกองทัพบก และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สานต่อโครงการ(มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์) ภายใต้ โครงการเพื่อสังคมหลักทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ภายใต้แนวคิดโดยได้แบ่งธีมการส่งมอบรอยยิ้มแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ Pay it Forward, Give it Forward และ Share it Forward เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการส่งมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่กลุ่มเซ็นทรัล ขอเชิญชวนประชาชน ภาครัฐ ภาคีเอกชน และพันธมิตรคู่ค้าร่วมมอบโอกาสในการศึกษา หรือของขวัญชิ้นใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้มาก่อนอาทิ จักรยาน, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์เครื่องเขียน, ของเล่นเด็ก ให้กับน้องๆ เยาวชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่นๆ เพื่อเป็นกำลังใจและร่วมสร้างรอยยิ้มให้น้อง ๆ เนื่องในเทศกาลปีใหม่และวันเด็ก 2566 ที่กำลังจะมาถึง ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้บริเวณ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 Rest Area ตรงด้านหน้าทางเข้าเซ็นทรัล @ เซ็นทรัลเวิลด์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธ.ค. 2565 จัดส่งของขวัญได้ที่ ศูนย์บริการกระจายสินค้าบางนา (New DC) ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บางนาตราด กม.19 เวลา 09.00 - 17.00 น. ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2565เข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทุนละ 2,500 บาท ผ่านช่องทาง www.tham-dee.com/projects/scholarship2022 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2022 โดยในนามบริษัทหรือในนามบุคคลจะได้รับการลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่าจากยอดบริจาคอุปกรณ์กีฬา , อุปกรณ์การเรียน ให้กับน้องๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่นๆ ผ่านช่องทาง E-donation, QRcode ผ่านระบบ CENPAY, บริจาคคะแนน The 1 เพื่อเป็นของขวัญ เริ่มต้น 10 – 5,000 คะแนน และสามารถร่วมสมทบทุนคะแนนกี่ครั้งก็ได้ หรือโอนเข้าบัญชี มูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชี ออมทรัพย์ สาขาสีลม เลขที่บัญชี 118-0-58203-1ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565 และสามารถบริจาคผ่านกล่องรับบริจาค ตามจุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน และจุดแลกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. - 15 ก.พ.2566 รวม 225 จุดในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศกล่าวว่า กองทัพบก ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ในโครงการ “Million Gifts Million Smiles” ปีที่13 (มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์) ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ของ กลุ่มเซนทรัล ในการส่งมอบความสุขให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกยึดถือตลอดมา สำหรับคาราวานของขวัญในปีนี้ กองทัพบกจะนำของขวัญไปส่งมอบให้ถึงมือเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ในปี 2566 ที่จะถึง และกองทัพบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าของขวัญที่น้องๆ ได้รับ จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับเยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตกลุ่มเซ็นทรัล ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งมอบความสุข แบ่งปันโอกาส และพาน้องๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่นๆ กลับมามีรอยยิ้ม ผ่านการส่งต่อของขวัญชิ้นใหม่ และทุนการศึกษา ในโครงการ Million Gifts Million Smiles ปีที่ 13 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook CENTRALGROUP หรือ Official Instagram CENTRAL GROUP