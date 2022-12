แคมเปญ “ชีวจิต Walk Together เดินด้วยกันฟินกว่า" มุ่งเป้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจาก “การเดินด้วยกัน”

นิตยสารเพื่อคนรักสุขภาพในเครืออมรินทร์ กรุ๊ป กูรูผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพที่เข้าถึง ครบถ้วน รอบด้านชวนคนไทยมาออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการเดิน ในแคมเปญที่งานนี้มีนำทีมผู้บริหารในเครืออมรินทร์ กรุ๊ป พร้อมด้วยและเหล่าเซเลบริตี้ อาทิ นก - ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ, โจ – นินนาท สินไชย, ลูกหมี - รัศมี ทองสิริไพรศรี และ แม็กซีน – อินทิพร แต้มสุขิน ที่มาเดินด้วยกัน แบ่งปันสุขภาพดี ณ จุดสตาร์ทปล่อยตัวโรงเรียนสวนลุมพินี โดยมีจุดสิ้นสุดที่สวนเบญจกิติ ในงานซึ่งงานนี้ผู้สมัครร่วมเดิน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเผยว่า แคมเปญจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยหวังสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายด้วยการเดิน โดยชวนคนในครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือคนที่คุณรัก มาร่วมเดินด้วยกัน เพราะคนเหล่านี้นับเป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายที่ดี ทั้งให้กำลังใจ หรือแข่งขันกัน แม้กระทั่งทำให้เราสามารถกลับมาสู่เส้นทางการออกกำลังกายอีกครั้งจากคนใกล้ตัว การจัดงานในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีจากได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชีวจิตมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการช่วยให้คนไทยรู้จักการดูแลสุขภาพกายใจ เน้นการสร้างสมดุลสุขภาพผ่านการกิน นอน พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำงาน รวมถึงการเดินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกกำลังกายที่ง่าย สะดวก ประหยัด เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ซึ่งการเดินที่ถูกต้องและสม่ำเสมอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่สร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงได้ในระยะยาวขณะเดียวกันแคมเปญนี้นอกจากจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้ว ยังทำให้เราได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติในสวนสาธารณะที่มีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การมาออกกำลังกายอย่างยิ่ง ณ สวนเบญจกิติที่ได้พัฒนาพื้นที่โรงงานยาสูบเก่าให้กลายเป็นที่มีระบบนิเวศหมุนเวียนที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นคือการเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่สามารถเยียวยาจิตใจของคนเมืองได้เป็นอย่างดีจึงเป็นวัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นของทีมงานชีวจิตในเครืออมรินทร์ กรุ๊ป ที่ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้น รวมทั้งตอกย้ำจุดยืนในการทำงานของชีวจิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือหรือขณะเดียวกันก็พร้อมจับมือทุกหน่วยงานในการสร้างสังคมที่พร้อมแบ่งปัน เกื้อกูล และรู้คุณค่าของธรรมชาติที่อยู่รอบตัว เพราะเรามีความเชื่อว่า การเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสุขภาพ ทุกอย่างจะวนกลับมาที่ตัวเราเอง พร้อมครอบครัวของเราและคนใกล้ตัวเผยว่า ชีวจิตมีแนวทางของการเป็นสถาบันสุขภาพที่ให้ข้อมูล แรงบันดาลใจ และประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ง่าย และใช้ได้จริง ผ่าน 5 ไลฟ์สไตล์ คือ กิน นอน พักผ่อน ออกกำลังกาย ทำงานอย่างสมดุล เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพกายและใจ รวมถึงสุขภาพคนในสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว สู่นิยามของการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน เช่นเดียวกับการจัดงานที่ส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกายด้วยการเดิน ร่วมกับคนในครอบครัวหรือคนที่รักโดยมีนักมานุษยวิทยาอธิบายว่า วิวัฒนาการของมนุษย์เริ่มจากล่างขึ้นบน เพราะกว่าคนเราจะเดินและยืนบนสองเท้าได้มั่นคง ต้องใช้ระยะเวลาหลายล้านปี และร่างกายมนุษย์ออกแบบมาเพื่อเป็นนักเดิน ที่เอื้อให้เราเคลื่อนย้ายที่อยู่เพื่อหาอาหารกินด้วยการเดินการเดินจึงเป็นกุญแจสำคัญที่พามนุษยชาติให้ดำรงเผ่าพันธุ์มาถึงทุกวันนี้ เช่นเดียวกับในด้านสุขภาพที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง ทั้งแผนปัจจุบัน แผนไทย หรือแผนจีน เห็นตรงกันถึงประโยชน์ของการเดินผ่านงานวิจัยและเคสผู้ป่วย ว่าการเดินปฏิวัติสุขภาพคนทุกวัย เพียงเดินอย่างน้อยวันละ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง จะช่วยเพิ่มความสูงให้แก่เด็ก ลดจำนวนการใช้ยาสเตียรอยด์ในผู้ป่วยที่มีภาวะอักเสบ ลดความเสี่ยงเซลล์สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการได้เดินไปกับลูกหลาน และในบางครั้งการเดินยังเป็นการเดินเพื่อสร้างความสงบ สร้างสมาธิได้อีกด้วยเส้นทางการเดินในครั้งนี้เริ่มต้นจากโรงเรียนสวนลุมพินี เดินไปตามทางกรีนลิ้งค์ สกายวอล์ก โดยมีจุดสิ้นสุดที่สวนเบญจกิติ ในงานนอกจากนี้ภายในงาน “ชีวจิต Walk Together เดินด้วยกันฟินกว่า” ยังจัดให้มีการเวิร์คชอปจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนการเริ่มเดิน เพื่อวอร์มอัพเตรียมความพร้อมของร่างกายกับ “Warm Up กล้ามเนื้อ & Warm Up เดินสบาย” และหลังเดินเสร็จมาคูลดาวน์ร่างกายกับ “ปลุกพลังเซลล์กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ลดเมื่อย หายตึง” ปิดท้ายงานด้วยการแจกกล้าไม้ฟรี!! ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานได้นำกลับไปปลูกอีกด้วยสามารถติดตามภาพบรรยากาศความสนุกสนานของเหล่านักเดิน ในงาน “ชีวจิต Walk Together เดินด้วยกันฟินกว่า” ได้ที่ Facebook : นิตยสารชีวจิต, Instagram : @cheewajitmedia และ www.goodlifeupdate.com