บ้านปูส่งเสริมการเรียนรู้ “ยานยนต์ไฟฟ้า” มอบบอร์ดเกม ‘EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร’

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติได้ส่งมอบบอร์ดเกม “EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร” ให้แก่ 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ผ่านบอร์ดเกม โดยเกม ‘EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร’ เป็นการนำผลงานของทีมTU Next นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand 2021” ในหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility” เดิน(บอร์ด)เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย มาพัฒนาต่อยอดร่วมกับบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) หรือ BGN โดยได้นำเรื่องราวของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้คนให้ความสนใจ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบบอร์ดเกมทีสนุกสนานและเข้าใจง่ายบ้านปูมุ่งหวังว่า บอร์ดเกม EV City จะเป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจให้คนที่ได้เล่นเกม อยากมีส่วนร่วมในการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในอนาคต