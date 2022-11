จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนในรูปแบบ E-Portfolio หัวข้อ(Present Your Way in a Creative and Jazzy way) ณ ห้องออดิทอเรียม 11-101 ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต