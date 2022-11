เกมถ่ายภาพ ONE PIC BIG DREAM ซีซัน 4 ยอดผู้ชมทะลุ 40 ล้าน ช่วยกระตุ้นท่องเที่ยว-เศรษฐกิจชุมชน

หนีกรุง คอนเน็ค ปลื้มรายการ ONE PIC BIG DREAM เกมกระตุกต่อม ซีซัน 4 ประสบความสำเร็จเกินคาด สร้างปรากฏการณ์ใหม่ทำลายสถิติยอดผู้ชมรวมทั้งสิ้นกว่า 40 ล้านวิว ชูจุดเด่นการแข่งขันถ่ายภาพบิ๊กโปรดักชัน รายการแรกและรายการเดียวของเมืองไทย ที่ผสมผสานการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพมานำเสนอในรูปแบบของเกมการแข่งขันถ่ายภาพแบบ Reality Edutainment ออกอากาศผ่านทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ในช่วงเวลาใหม่ ทุกวันอาทิตย์ บ่ายสามโมงครึ่งกล่าวว่า หลังจากสถานการโควิด-19 คลี่คลาย บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จำกัด สานต่อรายการ ONE PIC BIG DREAM เกมกระตุกต่อม ซีซัน 4 การแข่งขันถ่ายภาพบิ๊กโปรดักชัน รายการแรกและรายการเดียวของเมืองไทย ที่ผสมผสานการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพมานำเสนอในรูปแบบของเกมการแข่งขันถ่ายภาพแบบ Reality Edutainment ออกอากาศผ่านทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ในช่วงเวลาใหม่ ทุกวันอาทิตย์ บ่ายสามโมงครึ่ง สร้างปรากฏการณ์ทำลายสถิติยอดผู้ชมรวมทั้งสิ้นกว่า 40 ล้านวิว“ด้วยจำนวนคนที่เข้ามาชมกว่า 40 ล้านคนนั้น ถือเป็นความสำเร็จ แต่ความภาคภูมิใจที่แท้จริงของพวกเรา คือ การบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของการทำรายการในแบบสร้างสรรค์ เกมจบแต่สิ่งที่ได้จากเกมการแข่งขันนั้นต้องไม่จบ สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศได้ โดยในแต่ละซีซันของการแข่งขัน เราสามารถเปิดโลเคชันที่อาจไม่มีใครรู้จักหรือตกสำรวจไปแล้วให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยชั้นเชิงการถ่ายภาพที่สวยงามจากผู้แข่งขัน ซึ่งก็ช่วยเพิ่มจุดขายในแต่ละจังหวัดและเข้าถึงเศรษฐกิจชุมชน”การเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับการท่องเที่ยวในซีซัน 4 นั้น ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง สามารถเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับการท่องเที่ยวรวมทุกรอบการแข่งขันมากถึง 36 โลเคชัน ใน 9 จังหวัด ไม่นับรวมของดีของเด็ดในช่วงมิวสิกวิดีโอที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแปลกตาและเปิดของดีของชุมชนในจังหวัดต่างๆ ผ่านบทเพลงอันไพเราะ อีกไม่ต่ำกว่า 80 แห่ง เช่น ภาพของช้างไถนา ที่เปิดให้เห็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนระดับชุมชนที่ จ.เชียงใหม่ หรือการจับจักจั่นทะเล ที่ จ.ภูเก็ต การทำฟาร์มสัตว์น้ำที่ทะเลสาบเกาะยอที่สวยงามด้วยด้วยไฟในน้ำที่กลายเป็นความสวยงามที่นักท่องเที่ยวต้องไปชมยามค่ำคืน เป็นต้นโดยในซีซันที่ 4 นี้ รายการ ONE PIC BIG DREAM ยังได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนอีกหลายแห่ง เนื่องจากเป็นช่วงที่เมืองไทยเปิดเสรีการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคก็ต่างลงทุนและพลิกฟื้นกิจการในรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่น Akha Farmville ดอยช้าง จ.เชียงราย ที่เนรมิตเนินเขาสวยให้เป็นร้านกาแฟและทุ่งเลี้ยงแกะที่สวยงามแปลกตา หรืออย่าง CARNIVAL MAGIC สวนสนุกเมืองไฟสุดอลังการระดับได้บันทึกลงกินเนสบุ๊กถึง 9 รายการ ก็เป็นตัวอย่างของสถานที่ที่เปิดตัวพอดีกับการนำเสนอผ่านการแข่งขันในรายการ ONE PIC BIG DREAM เกมภาพกระตุกต่อม ซีซัน4ส่วนความสำเร็จที่มีผู้ชมกว่า 40 ล้านวิวนั้น มาจากการเปิดมุมมใหม่ๆ ผ่านการถ่ายภาพที่ให้ทั้งความสนุกจากระหว่างการเดินทางและความรู้ในการถ่ายภาพ การจัดมุมมองที่สวยงามจากผู้แข่งขัน ทำให้กลุ่มเป้าหมายของรายการ ONE PIC BIG DREAM เกมกระตุกต่อม ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากกลุ่มรักการถ่ายภาพมาสู่นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ๆ ที่มองหาสถานที่แปลกใหม่เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและตอบโจทย์การถ่ายภาพเพื่อโพสต์ลงในสื่อออนไลน์ ซึ่งทางรายการได้รับฟีดแบ็กด้วยความชื่นชมผ่านหน้าเฟซบุ๊กหนีกรุง ทำให้มั่นใจว่า รายการ ONE PIC BIG DREAM เกมภาพกระตุกต่อม ซีซัน 5 ที่กำลังเตรียมความใหม่หลายอย่าง จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพมากขึ้น โดยจะเสริมไอเดียใหม่ๆ ที่จะสนุกมากเข้มข้นขึ้นไปอีกมากมายสำหรับผู้ชนะเลิศในซีซันนี้ ได้แก่ ธนาวุฒิ คันนันทน์ ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่า 20,000 บาท จากบิ๊ก คาเมร่า ส่วนรองชนะเลิศ ได้แก่ ธนวัฒน์ ทองจันทร์ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และทั้งสองท่านยังได้รับ บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ภายในประเทศ ของสายการบินไทยสมายล์ คนละ 2 ที่นั่ง อีกด้วย