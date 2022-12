ไอวีแอล คว้ารางวัล "Investors’ Choice Award" และคะแนนระดับ "ดีเลิศ" ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565

หรือบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ที่ได้รับคะแนนในโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (รางวัล 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report: CGR) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปีนี้ ไอวีแอลได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94 จากการประเมินทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกล่าวว่า “ไอวีแอลได้กำหนดกระบวนการกำกับดูแลที่เข้มงวด ซึ่งได้รับการแนะนำจากกฎบัญญัติของคณะกรรมการที่แข็งแกร่งของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเราอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการส่งเสริมนโยบายการกำกับดูแลแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วโลก ไอวีแอลยังคงเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งส่งผลให้เราถูกรวมอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน"โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (CGR 2022) สำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จำนวน 750 บริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และ CGR มาตรฐานใหม่ที่เน้นเพิ่มเติมในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการต่อการดำเนินงานด้าน ESG