CBS ตอกย้ำผู้นำการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ พร้อมนำมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก

ยืนหยัดการเป็นผู้นำในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลก และเป็นศูนย์กลางสนับสนุนนำทุกมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีนานาชาติ ซึ่งในปีนี้ CBS ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานตอกย้ำถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ CBS ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นองค์กรผู้จัดการประเมินมาตรฐานการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจ ที่ได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565กล่าวว่า งาน AACSB Asia Pacific Annual Conference ประจำปี 2022 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) องค์กรผู้จัดการประเมินมาตรฐานการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ซึ่งคณะบัญชีฯ เป็นสถาบันหนึ่งเดียวในเอเชีย ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ โดยในงานเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มสมาชิก คณะที่เปิดสอนทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่าร้อยมหาวิทยาลัย ภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 เป็นงานสัมมนา Assurance of Learning Seminar I เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานคณะทางด้านบริหารธุรกิจ จัดขึ้นที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่วนที่สองเป็นงานสัมมนาใหญ่ ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 จัดขึ้นที่สามย่าน มิตรทาวน์โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์การบริหารธุรกิจ และการศึกษาในยุค Disruption โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมเสวนาในหัวข้อและ“การประชุมครั้งนี้ คณะบัญชี จุฬาฯ เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายที่จะนำพามหาวิทยาลัยอื่นๆ ของประเทศไทยก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการระบบการศึกษาของไทยได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแนวทางมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อมาปรับใช้กับการจัดทำหลักสูตร และบริหารการศึกษาของไทยไปสู่สถาบันระดับแนวหน้าของโลกต่อไป ซึ่งนอกเหนือจากหัวข้อที่น่าสนใจภายในงานแล้ว ยังมีจัด Campus Tour โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ อีกด้วย เป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของคณะฯ ที่ไม่ใช่แค่การได้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก แต่ยังเป็นหนึ่งในคณะผู้นำการศึกษาด้านบริหารธุรกิจของโลก