อาจารย์อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมประชุมนานาชาติสมาคมโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ อินโด-แปซิฟิก ครั้งที่ 22 (The 22nd Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association: IPPA) ซึ่งภายในงานมีนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากทั่วโลกเข้าร่วมด้วย