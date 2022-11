บ้านปู จัดมินิคอนเสิร์ต‘ เพลงรักจากพลังงานสะอาด’ ใจกลางกรุงเทพฯ จุดประกายความยั่งยืนด้านพลังงานผ่านเสียงเพลง

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ บ้านปู มุ่งจุดประกายให้ผู้คนได้เห็นว่าพลังงานที่สมาร์ทและสะอาดสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้พร้อมสร้างการรับรู้ผ่านแคมเปญโดยใช้เป็นจุดเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงพลังงานสะอาดมากขึ้น ด้วยแนวคิดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพลง ถ่ายมิวสิกวิดีโอ รวมถึงมินิคอนเสิร์ต ที่ลานสีฟ้า สยามสแควร์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตอกย้ำกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนด้านพลังงาน และเป็นของขวัญสุดพิเศษเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 40 ในปีหน้า โดยมีศิลปินผู้มีแนวคิดสนับสนุนความยั่งยืนและอยากเห็นโลกที่ดีกว่าเดิมเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลง(Brighter Sky)กล่าวว่า “แคมเปญนี้เกิดขึ้นจากจุดยืนของแบรนด์ของบ้านปูที่มุ่งส่งมอบพลังงานเพื่อความยั่งยืน และหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการนำพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน (Clean Energy & Energy Technology) ที่กำลังเติบโตต่อเนื่องมาขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมของโลก นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการนำพลังงานซึ่งดูเป็นเรื่องไกลตัว มาทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ไปพร้อมๆ กับสร้างการรับรู้ว่าพลังงานที่ดีขึ้นเพื่อนาคตจากบ้านปูสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ และทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ผ่านที่เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย”“เราอยากให้แคมเปญนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น และให้ทุกคนรู้ว่ารวมถึงทำให้ผู้คนให้เห็นว่าธุรกิจพลังงานของบ้านปูไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวอีกต่อไป เรามีโซลูชันที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคนี้ได้ และหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักบ้านปูในฐานะบริษัทพลังงานไทยที่เติบโตในระดับนานาชาติ มุ่งส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคต (Smarter Energy for the Future) ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในเรื่อง ESG (Environment, Social and Governance) ถือเป็นของขวัญสุดพิเศษเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 40 ของบ้านปูในปีหน้า”ด้านกล่าวว่า “เพลงรักจากพลังงานสะอาด เป็นแคมเปญที่ใช้เป็นตัวกลางที่เชื่อมบ้านปูกับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ ที่มีไลฟ์สไตล์ในรูปแบบ Greener & Smarter ให้มารู้จักกันและใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ทำให้ผู้คนได้เห็นว่าพลังงานที่สมาร์ทและสะอาดสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ ด้วยการนำพลังงานสะอาดอย่างมากักเก็บไว้ในอุปกรณ์โซลูชันพลังงานจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปู เพื่อผลิตไฟฟ้า สำหรับใช้ในทุกขั้นตอนของแคมเปญ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพลง ถ่ายมิวสิควิดีโอ รวมไปถึงงานมินิคอนเสิร์ตในวันนี้ ที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานพลังงานสะอาดในการสร้างแสง สี เสียง และการแสดงของศิลปินทั้งหมดด้วย”“นอกจากนี้ เรายังมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณวี วิโอเลต วอเทียร์ ศิลปินจากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง Universal Music Thailand มาเป็นผู้ถ่ายทอดความตั้งใจและตัวตนของบ้านปู โดยเราคาดหวังว่าแคมเปญนี้จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น และสามารถทำให้คนหันมาสนใจพลังงานสะอาดมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เปิดรับแบรนด์บ้านปูเข้าไปอยู่ในใจของทุกคนได้” สินนท์ กล่าวทิ้งท้ายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.banpu.com หรือ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/Banpuofficialth/ และรับชมมิวสิกวิดีโอเพลงเป็นเธอ (Brighter Sky) ได้ที่ยูทูบ https://youtu.be/bqd_CB-k7jM หรือ เฟซบุ๊กบ้านปู https://www.facebook.com/watch/?v=833511600996527 ทั้งนี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม