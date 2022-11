7 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับด้านความยั่งยืนของโลก จุฬาฯ คว้าที่ 1 ของไทย ที่ 5 ของเอเชีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนอันดับ 1 ของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านความยั่งยืน QS World University Rankings : Sustainability 2023 ซึ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อ 26 ตุลาคม 2565Quacquarelli Symonds ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความยั่งยืนเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยใช้ชื่อว่า "QS Sustainability 2023" เพื่อประเมินถึงการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 700 แห่ง จาก 71 ประเทศ และมีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับ 7 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนอันดับ 1 ของไทย และอันดับ 5 ของอาเซียนQS Sustainability 2023 พิจารณาจากคะแนนใน 2 ด้าน ได้แก่1) ผลกระทบทางสังคม (Social Impact)- Equality- Knowledge Exchange- Impact of Education- Employability and Opportunities- Quality of Life2) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact)- Sustainable Institutions- Sustainable Education- Sustainable Researchติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่