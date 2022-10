CP LAND สานต่อพันธกิจรักษ์โลก เดินหน้าลดขยะพลาสติก จัดประกวดออกแบบกล่องน้ำดื่ม

หรือหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยสานต่อพันธกิจรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายในการลดขยะพลาสติก และการมุ่งสู่องค์กรที่ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบกล่องน้ำดื่มรุ่นใหม่ของ CP LAND (CP LAND Drinking Water Carton Design Competition) ที่จะเริ่มนำมาปรับใช้ทั้งบริษัทในปี 2566 ภายในคอนเซ็ปต์ “ACCESSIBLE COMMUNITIES FOR LIFE คุณภาพเพื่อทุกชีวิต” โดยเน้นการออกแบบด้วยมีความทันสมัย สะท้อนภารกิจ มีเอกลักษณ์ และจดจำง่าย ชิงรางวัล iPhone 14 Pro ความจุ 128 GB มูลค่า 41,900 บาท ระยะเวลากิจกรรม รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 16.00 น. และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผ่านช่องทาง FB : CP Land Property ( https://www.facebook.com/cplandproperty 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกแบบกล่องน้ำดื่มซี.พี. แลนด์ ใหม่ ภายในคอนเซ็ปต์ “ACCESSIBLE COMMUNITIES FOR LIFE” มีความทันสมัย สะท้อนภารกิจ มีเอกลักษณ์และจดจำง่าย2. มีความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อ สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบภาพนิ่ง3. การออกแบบจะต้องเป็นไปตามคู่มือการใช้อัตลักษณ์องค์กรของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) และหลักเกณฑ์การเตรียม Artwork ของบริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด4.ส่งผลงานเป็นไฟล์ Photoshop (300 dpi ขึ้นไป) หรือ illustrator ขนาด 1 หน้า A4 โดยเมื่อย่อเหลือขนาด 4x4 ซม. เห็นตัวหนังสือโลโก้ได้อย่างชัดเจน5. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อขอรับ Artwork Template รวมถึงคู่มือการใช้อัตลักษณ์องค์กรและเงื่อนไขที่กำหนดของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) ได้ตามข้อมูลผู้ติดต่อด้านล่างนี้6.จัดส่งผลงานภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 16.00) ทางช่องทาง Email : Varaporn@cpland.co.th1.ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ได้แก่ ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ผู้เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไป2.ลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการประกวดเป็นของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)3.ผลงานที่เข้าประกวดต้องไม่มีการละเมินทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น1.กรรมการและคณะทำงานจากบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) จะทำการคัดเลือกดีไซน์ ขวดน้ำดื่มที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสื่อความหมาย “ACCESSIBLE COMMUNITIES FOR LIFE” ได้มากที่สุด2.รูปแบบกล่องน้ำดื่มถูกต้องตาม คู่มือการใช้อัตลักษณ์องค์กรและเงื่อนไขที่กำหนดของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ทั้งในเรื่องของสี Pantone, Corporate Font, Corporate Pattern3.รูปแบบกล่องน้ำดื่มถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเตรียม Artwork ของบริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย)4. คำตัดสินของกรรมการและคณะทำงานจากบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทรณ์มิได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วราภรณ์ พรเลิศ โทร 08 1- 762 - 6266 อีเมล varaporn@cpland.co.thทั้งนี้ ซี.พี.แลนด์ หรือ CP LAND ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม 2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 7. ศูนย์ประชุมไคซ์ – KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น