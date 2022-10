SET ร่วมกับ BAY จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565” ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม จ. เพชรบุรี

โดยและพันธมิตรโดยมีนำทีมพนักงานจิตอาสาธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมด้วยชาวชุมชนบ้านพุตูม รวมกว่า 80 คน ร่วมกิจกรรมใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ทำฝายกักน้ำ และศึกษาท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ สร้างความตระหนักต่อการดูแลต้นไม้และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเรียนรู้เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติธนาคารกรุงศรีอยุธยา สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในโครงการ Care The Wildต่อเนื่อง รวม 6,000 ต้น ใน จ. ราชบุรี และจ. เพชรบุรี ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ผืนป่า และติดตามการเติบโตของต้นไม้ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 0 2009 9999