สถาบันเพิ่มฯ ร่วมกับ APO จัดประชุมนานาชาติส่งมอบความรู้ด้าน Green Productivity - Circular Economy

มุ่งเสริมศักยภาพ พลิกฟื้นเศรษฐกิจหลัง COVID-19 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) ร่วมจัดงานประชุมนานาชาติซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประชุมประจำปี 63rd Workshop Meeting of Heads of NPOs (WSM) ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศร่วมให้ความรู้ ได้แก่ Dr. Indra Pradana Singawinata, APO Secretary General และ Dr. Kim SCHUMACHER, Associate Professor, Institute for Asian and Oceanian Studies Kyushu University, Japan รวมถึงผู้บริหารจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ภายในงานมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่นำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเทรนด์ธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านแนวคิด Green Productivity และ Circular Economy จากกูรูระดับโลก พร้อมด้วยกิจกรรม Workshop ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ธุรกิจโมเดลใหม่ อย่าง Green MSMEs (Green Micro, Small and Medium Enterprise) ผ่านการสาธิตเทคนิคการจัดการ Food Waste โดยกลุ่มผู้ก่อตั้ง Wasteland BKK และ กิจกรรมเยี่ยมชมองค์กรตัวอย่าง ณ Qualy Design Space บริษัทผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Circular Economy ที่มุ่งพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับสินค้า สอดรับกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SDGs Goals) โดยทุกกิจกรรมล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ควบคู่กับการเปิดมุมมองให้องค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการต่อสู้กับวิกฤต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตแล้ว โดยคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นสำคัญ