เปิดตัวสถาบัน OKR ในไทย ยกมาตรฐานวิธีหนุนงานสำเร็จ

กล่าวถึงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ OKRT ในงาน Thailand HR Tech 2022 ซึ่งจัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ PMAT ในวันที่ 18 และ 19 ตุลาคม 2565 ที่ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนOKRTดำเนินงานการพัฒนาองค์กรแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการใช้ OKRs เป็นเครื่องมือการบริหารที่มีระบบและกลไกสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์สำคัญ ที่วัดผลได้ โดยเป็นสถาบันOKRที่มีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิ (Certified Consultant & Coach) จำนวนมากที่สุดในประเทศไทยทีมวิทยากรและที่ปรึกษาของสถาบันOKRT มีความเชี่ยวชาญในทฤษฏีและปฏิบัติในหลากหลายวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรมากกว่า 30 ปีการจัดตั้งOKR Academy Thailand ก็ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำศาสตร์การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลมาถ่ายทอดให้องค์กรในประเทศไทย และสนับสนุนองค์กรที่มีอุดมการณ์ร่วมที่ใช้ OKRs ในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวก ให้แก่บุคลากร ทีม และองค์กร โดยทีมวิทยากรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Certified) โดยตรงจากองค์กรเจ้าของลิขสิทธิ์และให้การรับรอง OKRT เป็นสถาบันพันธมิตรของ OKR International เพียงรายเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ สื่อออนไลน์ www.tability.io/experts ซึ่งรวบรวมองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน OKR ได้รับรองว่า OKR Academy Thailand หรือ OKRT เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญ มีเครื่องมือที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กร เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยนายวีรวัฒน์กล่าวถึงพันกิจ(Mission)ของOKRTว่า มุ่งมั่นนำพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืน (To Transform Your Organization to be High – Performance Excellence & Sustainabilityบริการของสถาบัน OKRT ได้แก่ ให้คำปรึกษาปรึกษาแนะนำ (Consulting) ฝึกอบรมและโค้ชชิ่ง (Training & Coaching )พี่เลี้ยง (Mentoring)จัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitating) ศึกษาและวิจัย (Researching)บริการดังกล่าวครอบคลุมการพัฒนาการจัดการองค์กร ได้แก่ การปรับเปลี่ยองค์กร (Organization Transformation) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Organization Competitiveness) นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การค้นหาและพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)แนวโน้มสำคัญด้านการบริหารองค์กรที่กำลังเกิดขึ้น ที่สังเกตได้ในซึ่งจัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 และ 19 ตุลาคม OKRT ได้รับความสนใจ มีการตอบรับอย่างมากจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่เข้าเยี่ยมชมบูธของสถาบัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ OKR ในองค์กรและสอบถามบริการของ OKRTได้แก่1.แนวทางการนำ OKRs ขับเคลื่อนกลยุทธ์ในภาคปฏิบัติจริงที่สอดรับกับสถานการณ์ และบริบทขององค์กร2.การพัฒนากระบวนการบริหารผลงานแบบต่อเนื่องที่เป็นระบบ และมีความยั่งยืนในระยะยาว3.การปรับใช้ OKR กับองค์กรที่มีการใช้ KPIs ในการบริหารผลงาน หรือ PMS มานานกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธOKRT เป็นโอกาสให้ได้สำรวจแนวโน้มสำคัญเกี่ยวกับการนำ OKRs ไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรผลการสำรวจพบว่าผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ได้ยินคำว่าOKR และCEOมอบหมายให้ผู้บริหารมาเยี่ยมชมงานตลอดจนหาSolution ที่ปรึกษา การฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการจัดการองค์กรและคำนึงการใช้ OKRs ในฐานะเทคโนโลยีการจัดการที่มุ่งอนาคต ซึ่งเน้นการพัฒนาเชิงระบบ และยังต้องการคำตอบโดยเฉพาะการใช้ร่วมกับ KPIs & PMSทั้งนี้ OKRT ยินดีที่จะแนะแนวทางการทำงานที่เป็นมาตรฐานที่ดีว่า การจัดอบรมแบบ In-house และนำไปปฏิบัติเองนั้น จะประสบความสำเร็จน้อยกว่าการมีที่ปรึกษา โค้ช หรือพี่เลี้ยงที่กำกับไปตลอดทาง จนได้ต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการอย่างน้อยในรอบแรก ซึ่งมักไม่เกิน 3 เดือนก้าวต่อไปของ OKRTจากกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กรให้นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการองค์กร ซึ่งสอดรับกับการพัฒนากลไกการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดย OKRTกำลังดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปี2565 และเดือนแรกของปี2566 OKRTมีสิ่งที่ส่งมอบแก่ผู้นำองค์กร และผู้สนใจ ได้แก่ร่วมกับสำนักพิมพ์ Shortcut ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป จัดทำเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าถึงในรูปหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กวางจำหน่ายในร้านหนังสือนายอินทร์ทั่วประเทศในวันที่ 21 พ.ย.2565เช่น PMAT สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วิทยาลัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Gofive ฯลฯ ยกระดับนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร ซึ่งจะนำเสนอในงานสำคัญๆ เช่น HR hero summit 2022: Bringing the new generation of people success วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 19.00 สถานที่: KX Knowledge Xchange ชั้น 7 ห้อง auditorium และงาน THAILAND HR DAY 2022 ที่จะจัดขึ้นในเดือน ธ.ค.2565โดยบุคลากรขององค์กรที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจาก OKRT ในหลักสูตร OKRs Fundamental, OKRs Professional, OKRs Facilitator, OKRs Champion, OKRs Training the Trainer, จะได้รับ Digital Badge หรือ ใบประกาศนียบัตรดิจิทัลบนระบบของ Credy และสามารถต่อยอดเป็นการสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) โดยเริ่มบริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือน ม.ค.2566ในหัวข้อที่อยู่ในกระแสความสนใจในระดับนานาชาติในหัวข้อในเดือน ม.ค.2566โดยเป็น Webinar รวบรวมองค์ความรู้ด้าน OKRs และเครื่องมือสนับสนุนความสำเร็จ ที่เป็น Soft Skill และ Hard Skill จากทีมที่ปรึกษาของOKR Academy Thailand และองค์กรพันธมิตร ซึ่งจะจัดในช่วงต้นเดือนมกราคม 2566ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจสามารถติดตามอัพเดทสาระดีๆจาก OKR Academy Thailand (OKRT) ได้ทาง Website www.okracademythailand.com