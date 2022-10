SCGC จัดสัมมนา “Circular Packaging For Real” ในงาน K 2022 ประเทศเยอรมนี

หรือผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนรายใหญ่ของไทยและภูมิภาคอาเซียน นำโดยร่วมกับบริษัทชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกระดับโลก ประเทศนอร์เวย์ และ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) องค์กรความร่วมมือระดับโลกเพื่อลดปัญหาพลาสติกใช้แล้ว จัดงานสัมมนาหัวข้อพูดคุยถึงเทรนด์และโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือในอุตสาหกรรมเพื่อหาโซลูชันให้แก่บรรจุภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยมีตัวแทนจาก AEPW, Amcor, Erema, Norner, SCGC และ Sirplaste ร่วมเสวนา ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี เมื่อเร็วๆ นี้เรียงจากซ้ายไปขวา1.Mr. Manfred Hackl, CEO, EREMA Group2.ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม SCGC3.Dr. Tine Rørvik, Global Director Climate Impact and Circularity, SCGC4.Mr. Trevor Davis, Marketing Director, AMCOR5.Mr. Morten Augestad, VP Consumables, Norner6.Mr. Justin Wood, VP Strategic Partnerships, Alliance to End Plastic Waste7.Mr. Ricardo Pereira, President and CEO, Sirplaste8.นายเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ Circular Economy Business Director, SCGC